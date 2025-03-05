Zincir marketler birbirine düştü! İndirim için ŞOK ve BİM'den iki farklı açıklama 'Yapıyoruz', 'Yapmıyoruz'

Ramazan ayında beklentiler temel gıda fiyatlarında düşüş olması yönünde. Vatandaşın bu beklentisine gazeteci Candaş Tolga Işık da sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla destek verdi ve zincir marketlere çağrı yaptı. O çağrı sonrası zincir marketlerden açıklamalar gelirken yaşanan son durum sosyal medyada tartışmalara neden oldu. Işık'ın çağrısına ilk yanıt ŞOK'tan gelmişti, sonrasında BİM'in açıklaması da gündem yarattı.

"TÜM MARKET ZİNCİRLERİNE BURADAN ÇAĞRIMDIR"

İlk olarak gazeteci Candaş Tolga Işık sosyal medya hesabından "Bu market zincirleri en azından Ramazan ayı süresince hiç olmazsa temel gıdalarda öyle yalandan yüzde 10 filan değil kaydadeğer bir indirim yapamaz mı? Evet yüksek enflasyon var ama en azından Ramazan ayında biraz daha az kar edebilirler. Tüm market zincirlerine buradan çağrımdır" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.

"RAMAZAN AYI BOYUNCA 100 ÜRÜNDE FİYATLARI GEÇEN SENE MART AYINDAKİ FİYATLARA ÇEKME KARARI ALDIK"

Işık'ın çağrısına ilk yanıt ŞOK'tan geldi. Işık'ın paylaşımına göre ŞOK, Ramazan boyunca 100 üründe fiyatları geçen sene mart ayındaki fiyatlara çekme kararı aldı. Işık o açıklamayı "Az önce ŞOK CEO'su Uğur Demirel aradı, "Ramazan ayı boyunca 100 üründe fiyatları geçen sene mart ayındaki fiyatlara çekme kararı aldık" dedi. Gösterdikleri hassasiyet için teşekkür ediyorum. A101, BİM... diğer tüm marketlerden de benzer bir adım bekliyoruz, yetkililerin geri dönüşleri buradan tek tek duyuracağım" şeklindeki paylaşımıyla duyurdu.

Bu paylaşım sonrası gözler A101 ve BİM gibi zincir marketlere çevrilirken sonrasında Işık'tan bir paylaşım daha geldi. ŞOK'un hamlesi sonrası BİM'den gelen açıklamayı da paylaşan Işık "Az önce BİM CEO'su Haluk Dortluoğlu ile konuştum "Biz zaten kendi markalı ürünlerimizi piyasanın en düşük fiyatına satıyoruz. Bu şekilde dönemsel bir indirimi gerçekçi bulmuyoruz. O nedenle yapmıyoruz, yapmayı da düşünmüyoruz" dedi" ifadelerini kullandı.

"ZATEN PİYASANIN EN DÜŞÜK FİYATINA SATIYORUZ! YAPMIYORUZ, YAPMAYI DA DÜŞÜNMÜYORUZ"

Ramazan ayında temel gıdalarda indirim yapılması için market zincirlerine çağrı yapılırken, BİM bu talebe olumsuz yanıt verdi. ŞOK Marketleri, 100 üründe geçen yılın fiyatlarını uygulama kararı alırken, BİM CEO’su Haluk Dortluoğlu, "Biz zaten kendi ürünlerimizi düşük fiyata sunuyoruz, dönemsel indirimi gerçekçi bulmuyoruz" diyerek benzer bir adım atmayacaklarını açıkladı. Bu açıklama sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Bu açıklamalar, sosyal medyada yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Kimi kullanıcılar zaten düşük fiyat politikası olduğuna vurgu yaparken kimi ise Ramazan boyunca temel gıda ürünlerinde daha fazla kolaylık olması gerektiğini belirtti.