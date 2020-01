BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,070985 -0,12 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,058283 -0,12 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,068027 -0,09 Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,049785 -0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,015006 -0,06 Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,017518 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043221 -0,97 Garanti Em. Hay. His. Sen. EYF 0,137078 -0,78 Garanti Em. Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,031990 -0,78 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036624 -0,61 Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,023237 -0,57 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,084718 -0,43 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,127828 -0,39 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,022893 -0,36 Allianz Yaşam ve Em. Atak Değ. Gr. EYF 0,031787 -0,35 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,070733 -0,33 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,022101 -0,03 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,031895 -1,22 Garanti Em. Hay. Altın EYF 0,034051 -1,18 Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,031601 -1,10 Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,032952 -1,07 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,030955 -1,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)