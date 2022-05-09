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'Beyaz altın' mesaisi başladı! Çalışacak adam kalmadı

09.05.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin çeltik ihtiyacının neredeyse yarısını karşılayan Trakya’da çeltik üreticilerinin mesaisi başladı. Üreticiler, çalışacak insan bulamadıklarını söylüyor.

'Beyaz altın' mesaisi başladı! Çalışacak adam kalmadı

Edirne'deki çeltik arazilerinde ürünün suyu eşit alması için tarlalar lazerle düzenleniyor. Yüksek verimlilik için "çeltik tavası" da denilen tarlalar lazerli ekipmanla düzleştiriliyor. Tavalar ardından su ile doldurulup, tohum toprakla buluşturulacak.

EN SON TEKNOLOJİ KULLANILIYOR

Üyüklütatar köyü çeltik üreticilerinden Özcan Çetin, "Yaklaşık 20 günden beri çeltik yerlerinin hazırlığını yapıyoruz. Şu anda tesviye aşamasını yapıyoruz. Bundan sonra ilacımızı atıp, su verip ekime hazır hale getireceğiz. En son teknolojilerden olan lazer yöntemini kullanıyoruz. Lazer tesviye dediğimiz alet toprağa tava dediğimiz yerleri eşit hale getirip, suyun her tarafta aynı derinlikte olmasını sağlayan bir alet. Bu alet sayesinde hem verim hem de kalite artıyor. Eskiden göz kararı yapıyorduk. Bu makine olduğu için şimdi daha hassas oluyor, otomatik olarak kendi düzlemesini yapıyor" dedi.

GG

'ÇALIŞACAK İNSAN BULAMIYORUZ'

Yaklaşık 250 dekar alanda ekim yaptığını belirten Çetin, maliyetler arttıkça bu işte çalışacak insan da bulamadıklarını aktardı. Lazer tesviye ve ilaçlama yaptıklarını söyleyen Çetin, hazır olan yerlerde ise sulama ve ekime başladıklarını ifade etti.
Çeltik ekiminin zorluklarından bahseden tarım işçisi Sercan Çınar ise, çeltik ekiminin oldukça yorucu olduğunu ifade etti. Ekime başlamadan önce hazırladıklarını söyleyen çeltik üreticisi Mümin Tüfekçi, bu yıl artan girdi maliyetleri karşısında biraz zorlanacaklarını aktardı. İlaçlama yapılırken dikkat edilmesi gereken noktalara da değinen Tüfekçi, toprağa zarar vermeyecek şekilde sıvı ilaçlar kullandıklarını ve ilaçlamayı insan gücü kullanmadan traktörlerle yaptıklarını dile getirdi.

İlk olarak yerlerin sürülmesi ile başlayan çeltik mesaisi, lazer tesviye, ilaçlama, gübrelemenin ardından ekimle devam ediyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte tarlalarda hazırlıkların tamamlanmasının ardından kısa süre içerisinde çeltik ekimine geçilecek. Nisan ve mayıs aylarında tarlaların sürülmesi, sulama ve ekim ile başlayan zorlu mesai eylül ayına kadar devam edecek.

(İHA)

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