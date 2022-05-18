FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Beyaz eşya fiyatları yükselince vatandaş onlara yöneldi!

Beyaz eşya fiyatları yükselince vatandaş onlara yöneldi!

18.05.2022 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz eşyada fiyatların yükselmesiyle satışlar azaldı. Evlenecek çiftler daha çok ikinci el beyaz eşyalara talep gösteriyor.

Beyaz eşya fiyatları yükselince vatandaş onlara yöneldi!

Düğün sezonunun yaklaşmasıyla çiftler hazırlıklarına başladı. Beyaz eşya fiyatlarının yüksek bulan çiftler, ikinci el ürünlere yöneldi. Esnaf fiyatlarının yüksek olmasından dolayı talebin azaldığını söyledi. Evlenecek çiftlerin temiz kullanılmış ikinci el beyaz eşyalara ilgi gösterdiğini belirten esnaflar, önümüzdeki dönemde hareketliliğin artabileceğini söyledi. Evlenecek çiftlerin en düşük 20-25 bin liradan beyaz eşya alışverişi yapabildiği belirtildi.

4b990407-ca05-464b-883e-b7294a698a6c

"İKİNCİ EL ÜRÜNLERE TALEP ARTIYOR"

Esnaf Serhat Karabulut, düğün sezonunu beklediklerini söyleyerek, "Geçmiş dönemlerde olan müşteri akınını daha göremedik. Fiyatlar yüksek olduğu için talep çok fazla yok, az bir talep var. Evlenecek çiftler geliyor ama genelde bir şey almadan geri dönüyorlar. Bazı müşteriler ikinci el ürünleri tercih ettikleri de oluyor. Çiftler geldiği zaman fiyat araştırması yapıyorlar, müşteriler fiyatların yüksek olduğundan dolayı yakınıyor. Bu yüzden de şu anda satış yapamıyoruz, hareketlilikte yok denecek kadar az. Çiftler, en düşük buzdolabını 6 bin-6 bin 500 liradan alabiliyor. Çamaşır makinası ortalama 4 bin ile 4 bin 500 arasında, bulaşık makinası ise 3 bin 500 ile 4 bin lira bandından başlıyor. Evlenecek çiftin beyaz eşya için cebinden minimum çıkacak tutar 20 bin ile 25 bin TL arasında. Normalde geçmiş dönemleri göz önüne aldığımızda bizde hareketlilik Mayıs ayında başlar ve sonbahara kadar devam ederdi. Şu anda Mayıs ayından umudu kestik" dedi.

"EVLENECEK ÇİFTLERDE GELMEYE BAŞLADI ANCAK FİYATLARDAN DOLAYI ÇOK FAZLA TALEP OLMUYOR"

Beyaz eşya sektöründe işlerin yavaşladığını söyleyen esnaf Gazi Altıntaş, “Beyaz eşya fiyatlarının artmasından dolayı bu dönemde talep azaldı. Gelen müşteriler genellikle fiyatlardan şikayetçi oluyor. Düğün sezonu da yaklaşıyor. Evlenecek çiftlerde gelmeye başladı ancak fiyatlardan dolayı çok fazla talep olmuyor. Müşteriler kendilerine uygun bütçeden beyaz eşya bakıyorlar. Pandemiye göre hareketlilik var ancak ham madde fiyatları arttığı için beyaz eşya fiyatları da artıyor. Önümüzdeki dönemde hareketlilik bekliyoruz. Çiftler temiz kullanılmış ikinci el ürünlere yöneliyor" ifadelerini kullandı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
9 yılın ardından ilk! Bakan Nebati...9 yılın ardından ilk! Bakan Nebati...
Konut fiyatları nasıl düşecek?Konut fiyatları nasıl düşecek?
İslam Memiş altın ve dolar için yarını işaret ettiİslam Memiş altın ve dolar için yarını işaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Ünlü spikerden acı haber! O detay yürek yaktı

Kılıçdaroğlu, 'çok kararlıyım' diyerek açıkladı: Derhal partiden atılması lazım

Kılıçdaroğlu, 'çok kararlıyım' diyerek açıkladı: Derhal partiden atılması lazım

Akaryakıta büyük bir zam daha geliyor!

Akaryakıta büyük bir zam daha geliyor!

Kiracılar dikkat! En fazla yüzde 34,46 zam...

Kiracılar dikkat! En fazla yüzde 34,46 zam...

Düşük faizli krediden sonra şimdi de elektrik faturaları...

Düşük faizli krediden sonra şimdi de elektrik faturaları...

Altın tahmini yapan İslam Memiş'ten 'resesyon' uyarısı!

Altın tahmini yapan İslam Memiş'ten 'resesyon' uyarısı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Kanserden farkı yok! Türkiye alarm veriyor

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Etkisini anında göreceğiniz güzellik ürünleri

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Canan Karatay peş peşe bombaladı: At yemeği, sakın yemeyin

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Hem spor hem şık kombinlere uygun kot ceket modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.