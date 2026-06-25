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Beyaz eşya sektöründe iç satışlar ve ihracat geriledi

Beyaz eşya sektöründe 2026’nın ilk 5 ayında iç satışlar yüzde 6, ihracat yüzde 20 geriledi. Mayısta toplam satışlar da yüzde 19 düşüş gösterdi.

Beyaz eşya sektöründe iç satışlar ve ihracat geriledi

TÜRKBESD verilerine göre, beyaz eşya sektöründe 2026'nın ilk beş ayında iç satışlar yüzde 6, ihracat ise yüzde 20 geriledi. Mayıs ayında toplam satışlar ise yüzde 19 düştü.

Ocak-mayıs döneminde iç satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 4 milyon 54 bin 692 adede geriledi. Aynı dönemde ihracat yüzde 20 düşüşle 6 milyon 938 bin 790 adet oldu.

İç talep ve ihracattaki gerilemeye paralel olarak üretim yüzde 17 azalarak 10 milyon 835 bin 306 adede inerken, toplam satışlar da yüzde 15 düşüşle 10 milyon 993 bin 482 adet olarak gerçekleşti.

Beyaz eşya sektöründe iç satışlar ve ihracat geriledi 1

MAYISTA İHRACAT YÜZDE 29 GERİLEDİ

Mayıs ayı verileri de sektördeki zayıf görünümün sürdüğüne işaret etti. İç satışlar yüzde 1 artışla 852 bin 837 adede yükselirken, ihracat yüzde 29 düşüşle 1 milyon 276 bin 833 adede geriledi.

Mayısta üretim geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31 azalarak 1 milyon 814 bin 866 adet olurken, toplam satışlar yüzde 19 düşüşle 2 milyon 129 bin 670 adet seviyesinde gerçekleşti.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İhracat beyaz eşya satış
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