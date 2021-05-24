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Beyaz eşya toplam satışları dört ayda 11.7 milyona çıktı

24.05.2021 14:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de, altı ana üründeki iç piyasa ve ihracat olmak üzere, toplam beyaz eşya satışları yılın ilk dört ayında yıllık bazda yüzde 47 artarak 11 milyon 705 bin adete yükseldi.

Beyaz eşya toplam satışları dört ayda 11.7 milyona çıktı

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği'nin (Türkbesd) verilerine göre, Ocak-Nisan döneminde sektörün Türkiye satışları yıllık bazda yüzde 43, ihracatı da yüzde 48 ve üretimi yüzde 56 yükseldi.

Türkbesd Yönetim Kurulu Başkanı Can Dinçer, "Sektör olarak pandeminin güçlüklerinin yaşandığı bu dönemde tüketicilerimizi mağdur etmemek adına var gücümüzle çalışıyoruz. Üretimden mağaza ve servislerimize her aşamada sıkı Covid-19 önlemlerini almaya ise devam ediyoruz" dedi ve ekledi:

KAPANMALAR NEDENİYLE DÜŞÜŞLER YAŞAMIŞTIK

"Türkbesd üyesi firmalar olarak nisan ayında satışlarımız özellikle ihracatımızda 2020 yılı aynı dönemine göre önemli artışlar oldu. 2020 yılı Mayıs ayına kadar ihracat pazarlarımızda başta en büyük ihracat pazarımız Avrupa’daki satışlarımızda kapanmalar nedeniyle sert düşüşler yaşamıştık.

Aşılamanın yaygınlaşması ihracatımıza pozitif yansıyor. 6 ana üründe nisan ayı ihracatımız ve üretimimiz 2020 yılı Nisan ayı ile kıyaslandığında 3 kata yakın arttı.

NİSAN AYI İÇ SATIŞLARI YÜZDE 54 ARTTI

Türkiye satışlarımız ise istikrarlı şekilde artmaya devam ediyor; altı ana üründe nisan ayı iç satışlarımız bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 54 arttı. Başta çalışanlarımız, bayi ve servis teşkilatımız olmak üzere emeği geçen herkese özverili çalışmaları nedeniyle şükranlarımı iletmek isterim.Türkbesd üyesi firmalar, yüksek ihracat gücüyle ülkemizin ekonomisine katkı sağlamaya devam edecektir."

BEYAZ EŞYA İTHALATI YÜZDE 52 ARTTI

Buna göre, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, derin dondurucu ve kurutucudan oluşan altı ana üründe, yılın ilk dört ayında yıllık bazda yüzde 56 artışla 11 milyon 856 bin adete yükselirken, aynı dönemde iç satışlar yüzde 43 artışla 3 milyon 192 bin adete ve ipracat da yüzde 48 artışla 8 513 bin adete yükseldi.

Bu dönemde toplam beyaz eşya ithalatı da yüzde 52 artışla 252 bin 569 adete yükseldi.

Kaynak: DHA

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