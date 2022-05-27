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Beyaz Saray'dan kritik Rusya mesajı: Yaptırımların kaldırılması için...

27.05.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel gıda sorununa yol açan Ukrayna tahılının savaş nedeniyle limanlarda kalması devletleri harekete geçirdi. Son olarak Türkiye-Rusya ve Ukrayna arasında yapılacak anlaşma ile gıda koridoru açılabileceği iddia edilirken ABD'den bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü tahıl ihracatı ve yaptırımlar için görüşme olmadığını söyledi.

Beyaz Saray'dan kritik Rusya mesajı: Yaptırımların kaldırılması için...

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD hükümetinin Ukrayna'nın tahıl ihracatının yeniden başlaması ve yaptırımların kaldırılması konusunda hali hazırda Rusya ile herhangi bir görüşme içinde olmadığını söyledi. "ABD ve müttefikleri ile ortaklarının yaptırımları Ukrayna'nın veya Rusya'nın gıda ve gübre dahil tarımsal ürün ihracatlarını engellemiyor" diye konuşan Jean-Pierre, Ukrayna'nın tahıl ihrac etmesindeki imkansızlığın tek sorumlusunun Moskova olduğunu savundu.

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Beyaz Saray Sözcüsü, "Rusya derhal Ukrayna'nın tarım ürünleri ihracatına imkan vermeli" dedi.

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ASKERİ PLAN YOK

Jean-Pierre'de önce basın toplantısı düzenleyen Pentagon Sözcüsü John Kirby de ABD'nin Ukrayna tahılının ihraç edilebilir hale gelmesine destek için Amerikan ordusunu kullanmayı düşünmediğini söyledi. Kirby, "ABD ordusunu, askeri kaynaklarını veya varlıklarını tahılın Ukrayna dışına çıkarılmasın yardım için kullanılması için plan yok" diye konuştu.

Reuters’a konuşan üst düzey bir Türk yetkili ise, Rusya’nın işgali altındaki Ukrayna’nın ürettiği tahıl ürünlerinin dünya pazarlarına çıkarılması için Türkiye ile Rusya ve Ukrayna arasında görüşmeler yürütüldüğünü söylemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Rusya
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