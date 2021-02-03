Bezos Amazon CEO'luğunu devrediyor

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos 27 yıldır sürdürdüğü CEO'luk görevini bırakacağını açıkladı. Yılın üçüncü çeyreğinde şirketin CEO'luğunu bulut bilişim bölümü Amason Web Service'in başında olan Andy Jassy üstlenecek. Amazon yönetim kurulu başkanlığını ve dolayısıyla şirketteki etkisini sürdürecek olan Bezos yine kendisine ait olan havacılık ve uzay araştırma şirketi Blue Origin'deki projelere yoğunlaşacak.

57 yaşındaki multimilyarder, Amazon çalışanlarına hitaben kaleme aldığı mektupta, "Hiç olmadığı kadar enerjiye sahibim ve bunun emekliliğe ayrılmakla bir ilgisi yok" dedi. Bezos diğer projeler için daha fazla "zaman ve enerji" ayırmak istediğini söyledi.

"Devir teslim için doğru zaman"

Bezos'un sahip olduğu diğer firmalar arasında Blue Origin'in yanı sıra Washington Post gazetesi de bulunuyor. Ayrıca Day One Fund vakfıyla evsiz insanlara yardım ve düşük gelirli bölgelerde okul öncesi eğitim desteği sunan Bezos, Earth Fund ile de iklim değişikliğine karşı çalışmalar yapıyor. Jeff Bezos yaptığı açıklamada "Bu örgütlerin sahip olabileceği etki konusunda aşırı derecede tutkuluyum" dedi.