Bhutan'ın (Butan) para birimi nedir? Bhutan'ın (Butan) para biriminin kodu ve sembolü

Bhutan gelişmiş ölçütlerine bakıldığında az gelişmiş ülkeler içerisinde değerlendirilmektedir. Ülkede yapılan 2008 Anayasası ile beraber seçimle gelen Ulusal Meclis ve Ulusal Konsey oluşturularak parlamenter sisteme geçilmiştir. Ama ülkenin lideri hâlâ "Ejder Kral" adı verilen Bhutan Kralı olarak kabul edilmektedir. Ülke Güney Asya Bölgesel İşbirliği Teşkilatı'nın (SAARC) kurucu üyesi olarak bilinir. Bhutan hakkında merak edilen diğer bir konu ise ülkenin hangi para birimini kullandığıdır.

Bhutan’ın para birimi nedir?

Bhutan sağlık hizmetlerinin ücretsiz verildiği, mutluluk bakanlığının görüldüğü ve evsizlerin olmamasıyla öne çıkan bir ülkedir. Ülke gelişmiş teknolojiyi en az kullanan ülkeler arasında yer alsa da ülke vatandaşları bu durumdan oldukça mutludur.

Bhutan 8 Ağustos 1949'da bağımsızlığını ilan ettikten sonra dış ilişkilerini çoğunlukla Hindistan ile yürütmeye devam etmektedir. Ülkeye gelen desteklerin büyük bir bölümü de Hindistan'dan sağlanır. Butan ve Hindistan arasındaki ilişkiler hava ulaşımı ve yol yapımında gerçekleştirilen projelerle daha da güçlenmiştir.

Butan 1970'li yıllara kadar takas ekonomisi yürütmekteydi. Ülke 1970 yılından sonra para kullanmaya başlamıştır. Kullanılan resmi para birimleri ise Bhutan Ngultrumu ile Hindistan Rupisi'dir. Ülkede kullanılan Bhutan Ngultrumu, Hindistan rupisinden daha değerlidir. Bhutan Ngultrumu'nun adı, Bhutan dilinde "gümüş" anlamında kullanılan ngul ve "para" anlamına gelen bir Hintçe sözcük olan trum'un birleşimidir. Ngultrum 100 chetrum'dan oluşur ve "Nu" kısaltması kullanılır. Ülke Bhutan Ngultrumu'nu ilk olarak 1974'te resmi para birimi olarak ilan etmiştir.

Bhutan’ın ülke ekonomisi genellikle Hindistan ile yürütülen ticarete dayanmaktadır, Ülkenin son dönemlerde ekonomik olarak büyüme gösterdiği bilinmektedir. Ülkenin en büyük ihracatı, ekonomik gelirin %40'ından çoğunu oluşturan Hindistan'a verilen hidroelektriktir. Ülkenin diğer gelir kaynaklarından biri de turizmdir. Turizm alanında ise resmi para haricinde çoğunlukla diğer yabancı ülkelerin para birimleri kabul edilmektedir. Butan’ın 3. büyük ekonomik kaynağı ise tarımdan gelmektedir.