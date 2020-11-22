"Biden Yönetiminin Amerika Ekonomisine Olumlu Katkıları Olacak"

ABD’nin 46’ncı Başkanı seçilen Joe Biden, sağlık hizmetlerine ve eğitime uygun fiyatlı erişimi yaygınlaştırma, düşük gelirli çalışanlara yönelik desteği arttırma, milyonlarca yeni iş üretecek temiz enerji sektörlerini geliştirecek kapsamlı politikalar uygulama vaadleriyle seçim kazandı. Boston College’dan Ekonomi Profesörü Can Erbil’e göre, Biden’ın bu yönde atacağı adımların Amerikan ekonomisine olumlu katkıları olacak. Biden’ın öncelikle politikalarından birinin Amerika’nın altyapısına yönelik olacağını söyleyen Profesör Can Erbil, “Eğer Biden-Harris hükümeti bunu ivedi bir şekilde hayata geçirebilirse, gerçekten Amerikan ekonomisi içinde çok önemli bir artı puan olur, hem ekonominin tekrar canlanması, hem de ekonomideki dengelerin bir parça daha kendisini bulması açısından. İkinci önemli politika; öğrenci borçlarının ödenmesi, ertelenmesi ya da tamamen affedilmesi şeklinde. Bu da özellikle genç seçmenlerin hoşuna gidebilecek güzel bir ekonomik politika, tekrar yeniden ekonomiye kazandırılacak bir politika. Bunlara ilaveten bütün dünyayı ilgilendiren çevre ile ilgili, iklimsel dönüşümle ilgili politikalarda da ben Biden-Harris hükümetinden büyük atılımlar bekliyorum. Söylemleri o konuda da yine şekilde bir önceki hükümetin terk ettiği uluslararası anlaşmalara tekrar dahil olacaklarını söylüyorlar. Hatta göreve geldiklerini birinci gününde. Bu çok olumlu bir gelişme olur” diye konuştu.

Biden yönetimini bekleyen sorunlardan birinin de gelir dağılımındaki eşitsizlik olduğunu söyleyen Erbil, “Amerika'nın en büyük sorunlarından bir tanesi gelir dağılımı bozukluğu. Aynı zamanda fırsat dağılımı, aynı zamanda varlık dağılımı, refah dağılımı bozukluğu da şu anda Amerika’da gerçekten çok büyük boyutlarda. Yine Biden-Harris hükümetinin bunlara çözüm olabilecek bazı ekonomik politikaları üzerinde çalıştığını, bu politikaları hayata geçirmeyi planladığı söyleniyor. Bunlar çok doğru ve çok olumlu adımlar olacaktır. “Özellikle Amerika’da fırsat ve ileriye doğru yükselme, bir şekilde nesiller arasındaki eşitsizliği azaltma, fırsat eşitsizliğini azaltma konusundaki çalışmalar ve bu konuda atılacak adımlar Amerika için çok önemli” diye konuştu. Amerika'da şu anda doğan çocukların yüzde 50’sinden daha fazlasının anne-babasından daha az gelire sahip olarak yaşamlarını sürdüreceğini dile getiren Profesör Erbil, bu konuda Biden -Harris hükümetinin olumlu adımlar atabileceği inancında.

Amerika’nın rekabeti devam ettirmek için daha çok çevre ve yeniden dönüşüm odaklı sektörlere yatırım yapması gerektiğin söyleyen Profesör Erbil, bu alanların daha çok otomasyon, teknoloji ve inovasyon odaklı sektörler olması gerektiğinin altını çiziyor. Amerika'nın bu sektörlerde atılım yapacak altyapısı ve bu sektörlerde atılım yapacak çok iyi eğitimli öğrencileri olduğuna inanan Erbil, bu konudaki görüşlerini şu sözlerle ifade ediyor: “Biden-Harris hükümetinin özellikle Amerika'ya gelmek isteyen, Amerika'da okumak isteyen öğrenciler ve burada çalışarak Amerikan ekonomisine de katkıda bulunmak isteyen tüm dünyadaki insanlar için bir önceki hükümetin kapattığı kapıları tekrar açacağı konusunda söylemleri var. Bunların da hem Amerika, hem de bütün dünya için çok olumlu olacağını düşünüyorum.” Tüm dünyanın heyecanla beklediği Corona virüsü aşının uygulanmaya başlamasıyla ekonominin seyrinin değişeceğini düşünen Profesör Erbil, “Son birkaç günde duyduğumuz Covid aşılarının da hem Amerikan hükümetine, hem de bütün dünyadaki ekonomiye artı katkısı olacağını düşünüyorum. Özellikle bu aşılar hızlı bir şekilde hayata geçirilebilirse, önümüzdeki 3 ay içinde ben Amerikan hükümetinde, Amerikan ekonomisinde yukarıya doğru ciddi bir atılım bekliyorum. Hatta bu atılım yaklaşık bir yıl sonra, çok daha ayakları yere basan ve daha sağlam bir büyüme haline gelebilir” dedi.