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Bilanço sezonu başladı! 29 Ocak önemli ekonomi başlıkları

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
29.01.2025 11:30
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Hafta ortasında Fintables yaşanan tüm finans gelişmelerini derlemeye devam ediyor. Bilanço sezonu, sektörel enflasyon, Türkiye Sigorta 2024 yılı finansal sonuçları, YEKA RES-2024 yarışmaları... İşte günün önemli haberlerinin yer aldığı Fintables Bülteni!

Bilanço sezonu başladı! 29 Ocak önemli ekonomi başlıkları

  • Bilanço sezonunu açtık. Dün büyük şirketlerden Türkiye Sigorta’nın finansal tablolarını öğrendik. Cuma günü gelecek Yapı Kredi ve Arçelikle birlikte
    önümüzdeki hafta bilançolar hızlanacak.

  • Hanehalkının enflasyon beklentilerinde yavaşlama var. Tüketici Eğilim
    Anketi verilerine göre, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon
    beklentisi bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak yüzde 25,4 seviyesine geriledi.
    Hanehalkının enflasyon beklentisi de 4,3 puan düşerek yüzde 58,8 olarak
    kaydedildi.

  • Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki en büyük projelerinden biri olan
    YEKA RES-2024 yarışmaları tamamlandı. Toplamda 1200 megavat kapasiteye
    sahip beş bölgedeki rüzgar enerjisi projeleri için yapılan ihalelerde, sektördeki
    güçlü oyuncular kıyasıya rekabet etti.

  • BETAM’ın Türkiye ekonomisine yönelik son tahminleri, 2024’ün dördüncü
    çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,6’lık bir daralmaya işaret ediyor.

Ajanda

-ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Kararın ardından Powell’ın
açıklamaları bekleniyor.

Enda Enerji, Seranit Granit ve Birleşim Grup Enerji talep toplamaya devam
ediyor. Bugün Mopaş Marketçilik ($MOPAS), Borsa İstanbul’da işlem görmeye
başlıyor.

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Sektörel Enflasyon

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2025 ‘Sektörel Enflasyon
Beklentileri’ raporunu yayımladı. Piyasa katılımcıları, reel sektör ve
hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentilerindeki değişimler dikkat
çekiyor. TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve TÜİK
işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi verilerine göre, piyasa
katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1,7 puan
azalarak yüzde 25,4 seviyesine geriledi. Reel sektör beklentilerinde ise daha
keskin bir düşüş görüldü; imalat sanayi firmalarının tahminleri 3,8 puan
azalarak yüzde 43,8’e indi. Hanehalkının enflasyon beklentisi de 4,3 puan
düşerek yüzde 58,8 olarak kaydedildi.

Bu düşüş eğilimi, enflasyon beklentilerinde kademeli bir iyileşmenin
başladığını gösterirken, özellikle hanehalkının enflasyonun düşeceğine dair beklentisinde önemli bir artış kaydedildi. Gelecek 12 aylık dönemde
enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranı geçen aya kıyasla 4,5 puan
yükselerek yüzde 30,8’e çıktı. Bu veriler, enflasyon beklentilerinin genel olarak
aşağı yönlü revize edildiğini ve parasal sıkılaştırmanın etkilerinin piyasa ve
reel sektör tarafından hissedilmeye başlandığını gösteriyor.

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Türkiye Sigorta

Türkiye Sigorta, 2024 yılı finansal sonuçlarını ilk açıklayan büyük şirket oldu.
Şirketin dördüncü çeyrek karı 3,11 milyar TL olarak gerçekleşirken sonuçlar
beklentilere paralel geldi. Konsensus 3 milyar 81 milyon TL kardı. Şirket, yıllık
prim üretiminde %70 büyüme kaydederek 101,4 milyar TL’ye ulaştı ve
%14’lük pazar payıyla sektördeki güçlü konumunu sürdürdü. Sağlık, yangın ve
tarım gibi stratejik branşlarda gösterilen performans dikkat çekerken, sağlık
branşındaki %122’lik büyüme, sektör ortalamasını geride bıraktı. Oto
sigortalarında ise sürdürülebilirlik odaklı bir strateji izleyen Türkiye Sigorta,
kasko branşında %37’lik büyümeyle pazar konumunu güçlendirdi.

Şirket, toplam net kârını %107 artırarak 12,7 milyar TL’ye çıkarırken, yıl
boyunca %99 seviyesinde gerçekleşen bileşik oranla operasyonel verimliliğini
korudu. Yatırım gelirlerinde yıllık %80 artışla 17,5 milyar TL’ye ulaşan
Türkiye Sigorta, portföy yönetiminde dengeli bir strateji izledi. Türk Lirası
varlıkların ağırlıkta olduğu yatırım portföyü 53,7 milyar TL’ye yükseldi. Prim
üretiminde banka kanalı %45 pay ile en büyük katkıyı sağlarken, acente,
broker ve merkez satış kanalları da güçlü büyüme oranlarıyla öne çıktı.
Şirketin tarım sigortalarındaki başarısı, TARSİM ile iş birliği sayesinde devam
ederken, yatırım gelirlerinden teknik kâra yapılan aktarımlar ve güçlü bilanço
yapısı, sürdürülebilir kârlılığa olan bağlılığını ortaya koydu.

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YEKA RES

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki en büyük projelerinden biri olan
YEKA RES-2024 yarışmaları tamamlandı. Toplamda 1200 megavat kapasiteye
sahip beş bölgedeki rüzgar enerjisi projeleri için yapılan ihalelerde, sektördeki
güçlü oyuncular kıyasıya rekabet etti. Edirne, Balkaya, Sergen, Yellice ve Gürün
bölgelerinde gerçekleştirilen yarışmalara toplamda 40 şirket 100 başvuruyla
katıldı. Enerjisa Enerji Üretim A.Ş., Edirne ve Balkaya RES yarışmalarında en
iyi teklifleri verirken, Sergen RES için RT Enerji A.Ş., Yellice RES için Efor
Holding A.Ş., Gürün RES için ise ADY Akdeniz Rüzgar Enerjisi Üretim A.Ş. en
uygun teklifleri sundu. İhalelerde kilovatsaat başına 3,50 sent/dolar fiyat
belirlenirken, projelere sağlanacak katkı payı megavat başına 60 bin dolar ile
148 bin dolar arasında değişti. Toplam yatırım maliyeti 1,2 milyar dolara
ulaşacak olan projelerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin enerji arz
güvenliği daha da güçlenecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yarışmaların yoğun
talep gördüğünü ve rekabetin oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak, “1200
megavatlık kapasite için 18 kat talep geldi, 40 firma teklif verdi. Megavat
başına ortalama 100 bin dolardan toplam 120 milyon dolarlık bir katkı payı
devletin kasasına girecek” dedi. Yeni YEKA modelinin avantajlarına dikkat
çeken Bayraktar, proje devreye girdikten sonra ilk altı yıl boyunca piyasaya
satış imkanı sunulacağını, ardından 20 yıl boyunca sabit fiyat garantisiyle
piyasa fiyatının neredeyse yarısına elektrik sağlanacağını belirtti. YEKA RES2024 projelerinin tamamlanmasıyla yılda 4,5 milyar kilovatsaat elektrik
üretileceği, 2 milyon hanenin enerji ihtiyacının karşılanacağı ve yıllık 400
milyon dolar, toplamda ise 8 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne
geçileceği öngörülüyor.

Atıştırmalıklar

  • BETAM’ın Türkiye ekonomisine yönelik son tahminleri, 2024’ün dördüncü
    çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,6’lık bir daralmaya işaret ediyor. Raporda,
    öncü göstergelerle yapılan hesaplamalara göre, tüketim malları ithalatındaki
    artışa rağmen konut kredilerinde ve tüketici kredilerinde düşüşlerin sürdüğü
    vurgulanıyor. Öte yandan, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere
    göre çeyreklik bazda yüzde 0,4 büyüme öngörülüyor. Kamu tüketim
    harcamalarının artış eğiliminde olması, ekonomik faaliyeti destekleyen
    unsurlar arasında gösteriliyor.

  • HSBC’nin yayınladığı rapora göre, şirketlerin 2024 yılı dördüncü çeyrek
    finansal sonuçlarında düşüşler bekleniyor. Banka, banka dışı şirketlerin
    karlarının yıllık bazda %25, bankacılık sektöründeki karların ise %45
    oranında gerileyeceğini öngörüyor. Sektör bazlı beklentilere bakıldığında,
    yavaşlayan iç talep ve artan rekabetin birçok sektörde baskı oluşturduğu
    görülüyor. HSBC, araç satışlarında rekor seviyeler görülmesine rağmen,
    otomotiv ve dayanıklı tüketim mallarında kar marjlarının düşük kalacağını
    öngörüyor. Ayrıca, TL’nin değer kaybı ve EUR/USD paritesinin zayıflamasının
    ihracatçılar üzerinde ek baskı oluşturduğu ifade ediliyor.

  • Citigroup, Türk bankacılık sektörü için olumlu beklentilerini artırarak
    Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı Kredi’nin hedef fiyatlarını yukarı
    yönlü revize etti. Raporda, TCMB’nin faiz indirim süreciyle birlikte bankacılık
    marjlarında genişleme beklentisi öne çıkarken, analistler bankacılık
    sektöründe yıllık %30, takip edilen bankalarda ise %72 kâr büyümesi
    öngörüyor. İş Bankası ve Yapı Kredi’nin düşük faiz ortamından kısa vadede en
    fazla fayda sağlayacak bankalar olduğu belirtilirken, Garanti BBVA’nın varlıkyükümlülük yönetimi açısından bu iki bankadan bir adım geride olduğu ifade
    edildi.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli DeepSeek’in geliştirdiği yeni
    yapay zeka modelini değerlendirdiği açıklamasında, bu gelişmenin ABD
    endüstrisi için bir “uyandırma çağrısı” olması gerektiğini belirtti. Trump,
    DeepSeek’in düşük maliyetle ve daha az çip kullanarak geliştirdiği yapay zeka
    modelinin rekabeti hızlandıracağını ve Amerikan teknoloji sektörünün de
    buna uyum sağlaması gerektiğini söyledi. Trump, Çin’in bu alanda ilerleme
    kaydetmesini bir fırsat olarak gördüğünü belirtti.

  • Almanya Sanayi Odası (BDI), ülke ekonomisinin derin bir kriz içinde
    olduğunu ve 2025 yılında yüzde 0,1 oranında daralma yaşanacağını öngördü.
    Bu tahmin, Almanya’nın yeniden birleşmesinden bu yana ilk kez üç yıl üst üste
    ekonomik küçülme yaşayacağı anlamına geliyor. BDI’nin analizine göre,
    Almanya Euro Bölgesi’nin ve küresel ekonominin gerisinde kalmaya devam
    edecek. 2025’te Euro Bölgesi’nin yüzde 1,1, küresel ekonominin ise yüzde 3,2
    oranında büyümesi beklenirken, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan
    Almanya’nın ekonomik zayıflığını sürdürmesi dikkat çekiyor.

  • Global Ports Holding (GPH), portföyüne bir yeni liman daha ekledi. Şirket,
    Cabo Verde Liman Başkanlığı (ENAPOR) ile imzaladığı anlaşma kapsamında
    Sao Vicente adasındaki Mindelo Kruvaziyer Limanı’nın işletme haklarını
    devraldı. Anlaşmaya göre GPH, limanı 3,5 yıl boyunca işletecek ve 2 yıl uzatma
    opsiyonuna sahip olacak. Bu hamle, Tunus’tan sonra GPH’nin Afrika’daki ikinci
    liman yatırımı olurken, Kanarya Adaları limanlarıyla oluşturacağı sinerji
    sayesinde bölgesel bağlantıları güçlendirmesi bekleniyor.

  • ABD’li kahve zinciri Starbucks, 2025 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul
    ettiği Ekim-Aralık 2024 dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin
    küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları yüzde 4 oranında azalırken, Kuzey
    Amerika ve ABD’deki satışlar da aynı oranda geriledi. En büyük uluslararası
    pazarlardan biri olan Çin’deki satışlar ise yüzde 6 düşüş göstererek küresel
    performans üzerinde baskı oluşturdu. Şirketin toplam geliri 9,4 milyar dolar
    seviyesinde sabit kalırken, hisse başına kâr yüzde 23 azalışla 69 cent olarak
    gerçekleşti. Çin pazarındaki zayıflık ve küresel talepteki yavaşlamanın
    önümüzdeki çeyreklerde şirketin büyüme stratejilerini gözden geçirmesine
    neden olabileceği belirtiliyor

    Hissenet
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