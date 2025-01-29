Bilanço sezonu başladı! 29 Ocak önemli ekonomi başlıkları

Bilanço sezonunu açtık. Dün büyük şirketlerden Türkiye Sigorta’nın finansal tablolarını öğrendik. Cuma günü gelecek Yapı Kredi ve Arçelikle birlikte

önümüzdeki hafta bilançolar hızlanacak.

Hanehalkının enflasyon beklentilerinde yavaşlama var. Tüketici Eğilim

Anketi verilerine göre, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon

beklentisi bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak yüzde 25,4 seviyesine geriledi.

Hanehalkının enflasyon beklentisi de 4,3 puan düşerek yüzde 58,8 olarak

kaydedildi.

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki en büyük projelerinden biri olan

YEKA RES-2024 yarışmaları tamamlandı. Toplamda 1200 megavat kapasiteye

sahip beş bölgedeki rüzgar enerjisi projeleri için yapılan ihalelerde, sektördeki

güçlü oyuncular kıyasıya rekabet etti.

BETAM’ın Türkiye ekonomisine yönelik son tahminleri, 2024’ün dördüncü

çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,6’lık bir daralmaya işaret ediyor.

Ajanda

-ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Kararın ardından Powell’ın

açıklamaları bekleniyor.

Enda Enerji, Seranit Granit ve Birleşim Grup Enerji talep toplamaya devam

ediyor. Bugün Mopaş Marketçilik ($MOPAS), Borsa İstanbul’da işlem görmeye

başlıyor.

Sektörel Enflasyon

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2025 ‘Sektörel Enflasyon

Beklentileri’ raporunu yayımladı. Piyasa katılımcıları, reel sektör ve

hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentilerindeki değişimler dikkat

çekiyor. TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve TÜİK

işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi verilerine göre, piyasa

katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1,7 puan

azalarak yüzde 25,4 seviyesine geriledi. Reel sektör beklentilerinde ise daha

keskin bir düşüş görüldü; imalat sanayi firmalarının tahminleri 3,8 puan

azalarak yüzde 43,8’e indi. Hanehalkının enflasyon beklentisi de 4,3 puan

düşerek yüzde 58,8 olarak kaydedildi.

Bu düşüş eğilimi, enflasyon beklentilerinde kademeli bir iyileşmenin

başladığını gösterirken, özellikle hanehalkının enflasyonun düşeceğine dair beklentisinde önemli bir artış kaydedildi. Gelecek 12 aylık dönemde

enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranı geçen aya kıyasla 4,5 puan

yükselerek yüzde 30,8’e çıktı. Bu veriler, enflasyon beklentilerinin genel olarak

aşağı yönlü revize edildiğini ve parasal sıkılaştırmanın etkilerinin piyasa ve

reel sektör tarafından hissedilmeye başlandığını gösteriyor.

Türkiye Sigorta

Türkiye Sigorta, 2024 yılı finansal sonuçlarını ilk açıklayan büyük şirket oldu.

Şirketin dördüncü çeyrek karı 3,11 milyar TL olarak gerçekleşirken sonuçlar

beklentilere paralel geldi. Konsensus 3 milyar 81 milyon TL kardı. Şirket, yıllık

prim üretiminde %70 büyüme kaydederek 101,4 milyar TL’ye ulaştı ve

%14’lük pazar payıyla sektördeki güçlü konumunu sürdürdü. Sağlık, yangın ve

tarım gibi stratejik branşlarda gösterilen performans dikkat çekerken, sağlık

branşındaki %122’lik büyüme, sektör ortalamasını geride bıraktı. Oto

sigortalarında ise sürdürülebilirlik odaklı bir strateji izleyen Türkiye Sigorta,

kasko branşında %37’lik büyümeyle pazar konumunu güçlendirdi.

Şirket, toplam net kârını %107 artırarak 12,7 milyar TL’ye çıkarırken, yıl

boyunca %99 seviyesinde gerçekleşen bileşik oranla operasyonel verimliliğini

korudu. Yatırım gelirlerinde yıllık %80 artışla 17,5 milyar TL’ye ulaşan

Türkiye Sigorta, portföy yönetiminde dengeli bir strateji izledi. Türk Lirası

varlıkların ağırlıkta olduğu yatırım portföyü 53,7 milyar TL’ye yükseldi. Prim

üretiminde banka kanalı %45 pay ile en büyük katkıyı sağlarken, acente,

broker ve merkez satış kanalları da güçlü büyüme oranlarıyla öne çıktı.

Şirketin tarım sigortalarındaki başarısı, TARSİM ile iş birliği sayesinde devam

ederken, yatırım gelirlerinden teknik kâra yapılan aktarımlar ve güçlü bilanço

yapısı, sürdürülebilir kârlılığa olan bağlılığını ortaya koydu.

YEKA RES

Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki en büyük projelerinden biri olan

YEKA RES-2024 yarışmaları tamamlandı. Toplamda 1200 megavat kapasiteye

sahip beş bölgedeki rüzgar enerjisi projeleri için yapılan ihalelerde, sektördeki

güçlü oyuncular kıyasıya rekabet etti. Edirne, Balkaya, Sergen, Yellice ve Gürün

bölgelerinde gerçekleştirilen yarışmalara toplamda 40 şirket 100 başvuruyla

katıldı. Enerjisa Enerji Üretim A.Ş., Edirne ve Balkaya RES yarışmalarında en

iyi teklifleri verirken, Sergen RES için RT Enerji A.Ş., Yellice RES için Efor

Holding A.Ş., Gürün RES için ise ADY Akdeniz Rüzgar Enerjisi Üretim A.Ş. en

uygun teklifleri sundu. İhalelerde kilovatsaat başına 3,50 sent/dolar fiyat

belirlenirken, projelere sağlanacak katkı payı megavat başına 60 bin dolar ile

148 bin dolar arasında değişti. Toplam yatırım maliyeti 1,2 milyar dolara

ulaşacak olan projelerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin enerji arz

güvenliği daha da güçlenecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yarışmaların yoğun

talep gördüğünü ve rekabetin oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak, “1200

megavatlık kapasite için 18 kat talep geldi, 40 firma teklif verdi. Megavat

başına ortalama 100 bin dolardan toplam 120 milyon dolarlık bir katkı payı

devletin kasasına girecek” dedi. Yeni YEKA modelinin avantajlarına dikkat

çeken Bayraktar, proje devreye girdikten sonra ilk altı yıl boyunca piyasaya

satış imkanı sunulacağını, ardından 20 yıl boyunca sabit fiyat garantisiyle

piyasa fiyatının neredeyse yarısına elektrik sağlanacağını belirtti. YEKA RES2024 projelerinin tamamlanmasıyla yılda 4,5 milyar kilovatsaat elektrik

üretileceği, 2 milyon hanenin enerji ihtiyacının karşılanacağı ve yıllık 400

milyon dolar, toplamda ise 8 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne

geçileceği öngörülüyor.

Atıştırmalıklar