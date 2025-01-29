Bilanço sezonu başladı! 29 Ocak önemli ekonomi başlıkları

Bilanço sezonunu açtık. Dün büyük şirketlerden Türkiye Sigorta’nın finansal tablolarını öğrendik. Cuma günü gelecek Yapı Kredi ve Arçelikle birlikte
önümüzdeki hafta bilançolar hızlanacak.
Hanehalkının enflasyon beklentilerinde yavaşlama var. Tüketici Eğilim
Anketi verilerine göre, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon
beklentisi bir önceki aya göre 1,7 puan azalarak yüzde 25,4 seviyesine geriledi.
Hanehalkının enflasyon beklentisi de 4,3 puan düşerek yüzde 58,8 olarak
kaydedildi.
Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki en büyük projelerinden biri olan
YEKA RES-2024 yarışmaları tamamlandı. Toplamda 1200 megavat kapasiteye
sahip beş bölgedeki rüzgar enerjisi projeleri için yapılan ihalelerde, sektördeki
güçlü oyuncular kıyasıya rekabet etti.
Ajanda
-ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Kararın ardından Powell’ın
açıklamaları bekleniyor.
Enda Enerji, Seranit Granit ve Birleşim Grup Enerji talep toplamaya devam
ediyor. Bugün Mopaş Marketçilik ($MOPAS), Borsa İstanbul’da işlem görmeye
başlıyor.
Sektörel Enflasyon
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ocak 2025 ‘Sektörel Enflasyon
Beklentileri’ raporunu yayımladı. Piyasa katılımcıları, reel sektör ve
hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentilerindeki değişimler dikkat
çekiyor. TCMB’nin Piyasa Katılımcıları Anketi, İktisadi Yönelim Anketi ve TÜİK
işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi verilerine göre, piyasa
katılımcılarının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 1,7 puan
azalarak yüzde 25,4 seviyesine geriledi. Reel sektör beklentilerinde ise daha
keskin bir düşüş görüldü; imalat sanayi firmalarının tahminleri 3,8 puan
azalarak yüzde 43,8’e indi. Hanehalkının enflasyon beklentisi de 4,3 puan
düşerek yüzde 58,8 olarak kaydedildi.
Bu düşüş eğilimi, enflasyon beklentilerinde kademeli bir iyileşmenin
başladığını gösterirken, özellikle hanehalkının enflasyonun düşeceğine dair beklentisinde önemli bir artış kaydedildi. Gelecek 12 aylık dönemde
enflasyonun düşeceğini öngören hanehalkı oranı geçen aya kıyasla 4,5 puan
yükselerek yüzde 30,8’e çıktı. Bu veriler, enflasyon beklentilerinin genel olarak
aşağı yönlü revize edildiğini ve parasal sıkılaştırmanın etkilerinin piyasa ve
reel sektör tarafından hissedilmeye başlandığını gösteriyor.
Türkiye Sigorta
Türkiye Sigorta, 2024 yılı finansal sonuçlarını ilk açıklayan büyük şirket oldu.
Şirketin dördüncü çeyrek karı 3,11 milyar TL olarak gerçekleşirken sonuçlar
beklentilere paralel geldi. Konsensus 3 milyar 81 milyon TL kardı. Şirket, yıllık
prim üretiminde %70 büyüme kaydederek 101,4 milyar TL’ye ulaştı ve
%14’lük pazar payıyla sektördeki güçlü konumunu sürdürdü. Sağlık, yangın ve
tarım gibi stratejik branşlarda gösterilen performans dikkat çekerken, sağlık
branşındaki %122’lik büyüme, sektör ortalamasını geride bıraktı. Oto
sigortalarında ise sürdürülebilirlik odaklı bir strateji izleyen Türkiye Sigorta,
kasko branşında %37’lik büyümeyle pazar konumunu güçlendirdi.
Şirket, toplam net kârını %107 artırarak 12,7 milyar TL’ye çıkarırken, yıl
boyunca %99 seviyesinde gerçekleşen bileşik oranla operasyonel verimliliğini
korudu. Yatırım gelirlerinde yıllık %80 artışla 17,5 milyar TL’ye ulaşan
Türkiye Sigorta, portföy yönetiminde dengeli bir strateji izledi. Türk Lirası
varlıkların ağırlıkta olduğu yatırım portföyü 53,7 milyar TL’ye yükseldi. Prim
üretiminde banka kanalı %45 pay ile en büyük katkıyı sağlarken, acente,
broker ve merkez satış kanalları da güçlü büyüme oranlarıyla öne çıktı.
Şirketin tarım sigortalarındaki başarısı, TARSİM ile iş birliği sayesinde devam
ederken, yatırım gelirlerinden teknik kâra yapılan aktarımlar ve güçlü bilanço
yapısı, sürdürülebilir kârlılığa olan bağlılığını ortaya koydu.
YEKA RES
Türkiye’nin yenilenebilir enerji alanındaki en büyük projelerinden biri olan
YEKA RES-2024 yarışmaları tamamlandı. Toplamda 1200 megavat kapasiteye
sahip beş bölgedeki rüzgar enerjisi projeleri için yapılan ihalelerde, sektördeki
güçlü oyuncular kıyasıya rekabet etti. Edirne, Balkaya, Sergen, Yellice ve Gürün
bölgelerinde gerçekleştirilen yarışmalara toplamda 40 şirket 100 başvuruyla
katıldı. Enerjisa Enerji Üretim A.Ş., Edirne ve Balkaya RES yarışmalarında en
iyi teklifleri verirken, Sergen RES için RT Enerji A.Ş., Yellice RES için Efor
Holding A.Ş., Gürün RES için ise ADY Akdeniz Rüzgar Enerjisi Üretim A.Ş. en
uygun teklifleri sundu. İhalelerde kilovatsaat başına 3,50 sent/dolar fiyat
belirlenirken, projelere sağlanacak katkı payı megavat başına 60 bin dolar ile
148 bin dolar arasında değişti. Toplam yatırım maliyeti 1,2 milyar dolara
ulaşacak olan projelerin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye’nin enerji arz
güvenliği daha da güçlenecek.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yarışmaların yoğun
talep gördüğünü ve rekabetin oldukça yüksek olduğunu vurgulayarak, “1200
megavatlık kapasite için 18 kat talep geldi, 40 firma teklif verdi. Megavat
başına ortalama 100 bin dolardan toplam 120 milyon dolarlık bir katkı payı
devletin kasasına girecek” dedi. Yeni YEKA modelinin avantajlarına dikkat
çeken Bayraktar, proje devreye girdikten sonra ilk altı yıl boyunca piyasaya
satış imkanı sunulacağını, ardından 20 yıl boyunca sabit fiyat garantisiyle
piyasa fiyatının neredeyse yarısına elektrik sağlanacağını belirtti. YEKA RES2024 projelerinin tamamlanmasıyla yılda 4,5 milyar kilovatsaat elektrik
üretileceği, 2 milyon hanenin enerji ihtiyacının karşılanacağı ve yıllık 400
milyon dolar, toplamda ise 8 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının önüne
geçileceği öngörülüyor.
Atıştırmalıklar
BETAM’ın Türkiye ekonomisine yönelik son tahminleri, 2024’ün dördüncü
çeyreğinde yıllık bazda yüzde 0,6’lık bir daralmaya işaret ediyor. Raporda,
öncü göstergelerle yapılan hesaplamalara göre, tüketim malları ithalatındaki
artışa rağmen konut kredilerinde ve tüketici kredilerinde düşüşlerin sürdüğü
vurgulanıyor. Öte yandan, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere
göre çeyreklik bazda yüzde 0,4 büyüme öngörülüyor. Kamu tüketim
harcamalarının artış eğiliminde olması, ekonomik faaliyeti destekleyen
unsurlar arasında gösteriliyor.
HSBC’nin yayınladığı rapora göre, şirketlerin 2024 yılı dördüncü çeyrek
finansal sonuçlarında düşüşler bekleniyor. Banka, banka dışı şirketlerin
karlarının yıllık bazda %25, bankacılık sektöründeki karların ise %45
oranında gerileyeceğini öngörüyor. Sektör bazlı beklentilere bakıldığında,
yavaşlayan iç talep ve artan rekabetin birçok sektörde baskı oluşturduğu
görülüyor. HSBC, araç satışlarında rekor seviyeler görülmesine rağmen,
otomotiv ve dayanıklı tüketim mallarında kar marjlarının düşük kalacağını
öngörüyor. Ayrıca, TL’nin değer kaybı ve EUR/USD paritesinin zayıflamasının
ihracatçılar üzerinde ek baskı oluşturduğu ifade ediliyor.
Citigroup, Türk bankacılık sektörü için olumlu beklentilerini artırarak
Akbank, Garanti BBVA, İş Bankası ve Yapı Kredi’nin hedef fiyatlarını yukarı
yönlü revize etti. Raporda, TCMB’nin faiz indirim süreciyle birlikte bankacılık
marjlarında genişleme beklentisi öne çıkarken, analistler bankacılık
sektöründe yıllık %30, takip edilen bankalarda ise %72 kâr büyümesi
öngörüyor. İş Bankası ve Yapı Kredi’nin düşük faiz ortamından kısa vadede en
fazla fayda sağlayacak bankalar olduğu belirtilirken, Garanti BBVA’nın varlıkyükümlülük yönetimi açısından bu iki bankadan bir adım geride olduğu ifade
edildi.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin merkezli DeepSeek’in geliştirdiği yeni
yapay zeka modelini değerlendirdiği açıklamasında, bu gelişmenin ABD
endüstrisi için bir “uyandırma çağrısı” olması gerektiğini belirtti. Trump,
DeepSeek’in düşük maliyetle ve daha az çip kullanarak geliştirdiği yapay zeka
modelinin rekabeti hızlandıracağını ve Amerikan teknoloji sektörünün de
buna uyum sağlaması gerektiğini söyledi. Trump, Çin’in bu alanda ilerleme
kaydetmesini bir fırsat olarak gördüğünü belirtti.
Almanya Sanayi Odası (BDI), ülke ekonomisinin derin bir kriz içinde
olduğunu ve 2025 yılında yüzde 0,1 oranında daralma yaşanacağını öngördü.
Bu tahmin, Almanya’nın yeniden birleşmesinden bu yana ilk kez üç yıl üst üste
ekonomik küçülme yaşayacağı anlamına geliyor. BDI’nin analizine göre,
Almanya Euro Bölgesi’nin ve küresel ekonominin gerisinde kalmaya devam
edecek. 2025’te Euro Bölgesi’nin yüzde 1,1, küresel ekonominin ise yüzde 3,2
oranında büyümesi beklenirken, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan
Almanya’nın ekonomik zayıflığını sürdürmesi dikkat çekiyor.
Global Ports Holding (GPH), portföyüne bir yeni liman daha ekledi. Şirket,
Cabo Verde Liman Başkanlığı (ENAPOR) ile imzaladığı anlaşma kapsamında
Sao Vicente adasındaki Mindelo Kruvaziyer Limanı’nın işletme haklarını
devraldı. Anlaşmaya göre GPH, limanı 3,5 yıl boyunca işletecek ve 2 yıl uzatma
opsiyonuna sahip olacak. Bu hamle, Tunus’tan sonra GPH’nin Afrika’daki ikinci
liman yatırımı olurken, Kanarya Adaları limanlarıyla oluşturacağı sinerji
sayesinde bölgesel bağlantıları güçlendirmesi bekleniyor.
ABD’li kahve zinciri Starbucks, 2025 mali yılının ilk çeyreği olarak kabul
ettiği Ekim-Aralık 2024 dönemine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin
küresel karşılaştırılabilir mağaza satışları yüzde 4 oranında azalırken, Kuzey
Amerika ve ABD’deki satışlar da aynı oranda geriledi. En büyük uluslararası
pazarlardan biri olan Çin’deki satışlar ise yüzde 6 düşüş göstererek küresel
performans üzerinde baskı oluşturdu. Şirketin toplam geliri 9,4 milyar dolar
seviyesinde sabit kalırken, hisse başına kâr yüzde 23 azalışla 69 cent olarak
gerçekleşti. Çin pazarındaki zayıflık ve küresel talepteki yavaşlamanın
önümüzdeki çeyreklerde şirketin büyüme stratejilerini gözden geçirmesine
neden olabileceği belirtiliyor
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