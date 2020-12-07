Bıldırcın yetiştiriciliği nasıl yapılır? Kârlı mı devlet teşviki var mı?

Bıldırcın yetiştiriciliği yaparak para kazanabilirsiniz. Kuşları barındırmak için alanınız varsa, su ve yem gibi masrafları karşılayabilirseniz; her şey daha kolay olabilir. Tabii ki, onlara bakabilmek için zaman ayırmanız da önemli. Bıldırcın Yetiştiriciliği Yapmak İsteyenlerin Dikkat Etmesi Gerekenler Bıldırcın, yumurtaları ve eti için hobi olarak ya da ticari amaçla yetiştirilebilir. Bıldırcınlar genelde ilkbahar aylarında üremeye başlar ve sonbahara kadar üremeye devam eder. Yapay ışıklandırma ile yumurta üretim süresi uzatılabilir. Bıldırcın yetiştiriciliğinden yüksek verim elde etmek istiyorsanız; onlara güvenli ve rahat bir ortam sunmalı, yeterince besin verdiğinizden emin olmalısınız. Bıldırcın yetiştirmeye yeni başlayacaksanız, birazdan değineceğimiz noktalara dikkat etmelisiniz. Yeterli Para, Zaman ve Alana Sahip Olduğunuzdan Emin Olun Bu işi başarılı bir şekilde sürdürmek için yeterli zamana, alana ve paraya ihtiyacınız var. Su, yem ve barınma için bir miktar para harcamanız gerekecek. Bıldırcın ebat olarak küçük bir kuş ama yetiştiricilik söz konusu olduğunda geniş bir alan yaratmak şart. Çünkü üreyen her bıldırcın için en az 1 metrekarelik taban alanı gerekecek. Alan yetersiz olursa, kuşlar hapsolma stresinden dolayı fazla yumurta bırakmaz. Bu yüzden salma bıldırcın yetiştiriciliği için büyük bir kafes kullanmayı unutmayın.

Sakin Bir Ortam Yaratın Kuşlarınızın kafesini sakin bir ortama yerleştirmeye çalışın. Bıldırcınlar huzurlu ve rahat bir ortam sever. Yumurtlamak ve üremeye başlamak için sakin bir atmosfere ihtiyaçları var. Avcılardan, yüksek seslerden, trafikten, diğer kuş ve hayvanlardan ne kadar uzak kalırlarsa o kadar iyi olur. Aydınlatma Bıldırcınlar için genellikle günde 13-16 saat aydınlatma sağlanması gerekir. Kafesin üzerine bir ışık asabilirsiniz. Yeterince ışık alan bıldırcınların yumurta verimi de artar. Ayrıca, ışığı asla tüm gün veya gece boyunca açık tutmayın. Uyku için bir süre karanlık ortamın sunulması önemli. Bıldırcın Yatağı Kuşlar için biraz saman ayarlayın ve yuvalama kutusu edinin. Bıldırcınlar, yumurtlamadan veya civciv çıkarmadan önce yuva yapmak ister. Bazen yumurtalarını yuvalarından ziyade özel noktalara ya da kafeslerinin etrafına bırakır. Genellikle 5-7 kadar yumurta yapar ve daha sonra bu yumurtaları yatağında tutup, üzerine oturur. Hem erkek hem de dişi bıldırcın yumurtanın üzerinde oturmak ister. Bu nedenle kafesin içinde bir miktar saman ve yuvalama kutusu olmalı.

Sıcaklık Bir üreme sistemi oluşturmak için optimum sıcaklık ortalama 21 derece. Erkek bıldırcınlar, sıcaklık 16 derecenin altına düştüğünde ve aşırı sıcak havalarda üremeye karşı ilgisiz kalabilir. İlkbahar veya yaz aylarında bıldırcın yetiştirmek daha iyi sonuçlar alınmasını sağlar. Bıldırcınlar genelde ilkbahar ve yaz mevsiminde çiftleşmeye ve yuva yapmaya başlar. Bazı bıldırcın cinsleri yıl boyunca üreyebilir. Bıldırcın Yetiştiriciliği Nasıl Yapılır? Bıldırcın yetiştirme adımları şöyle sıralanabilir: Sağlıklı Bıldırcınları Seçin Yetiştirmek için daima sağlıklı ve aktif bıldırcınları tercih etmeye çalışın. Bu yüzden güvenilir yerlerden alım yapmalısınız. Sağlıklı bıldırcınlar hareketli, canlı, meraklı ve temkinli görünür. Ayrıca düzenli yemek yer ve ara sıra su içer. Yiyecek parçalarını ve yakındaki böcekleri gagalar. Damızlık bıldırcın seçerken kuşların en az 6 haftalık olmasına da dikkat edin. Dişi/Erkek Sayısı 2-5 dişi bıldırcın için bir erkek bıldırcın beslemek yeterli. Ama asla erkek bıldırcın başına 5 dişiyi geçmeyin. Her bir erkeği ve dişisini diğerlerinden ayrı tutmanız iyi olur. Çünkü erkek bıldırcınlar dişiler için yarışıp birbirlerini öldürebilir.

Besleme Damızlık bıldırcınları kaliteli yemlerle besleyin. Yüksek kaliteli yemler,kuşların sağlıklı kalmasına ve sağlıklı civcivler üretmesine yardımcı olur. En yakınınızdaki evcil hayvan dükkanından, internet sitelerinden veya hayvan yemi satan mağazalardan hazır bıldırcın yemi satın alabilirsiniz. İyi Ortam Sağlayın Kuşlar için sakin ve bozulmamış bir ortam sağlayın. Bıldırcınlar rahat bir ortamda kısa sürede çiftleşmeye, yuva yapmaya ve yumurtaların üzerinde oturmaya başlar. Sakin ve sessiz olduğunuz sürece ara sıra yapılan kontroller de herhangi bir sorun teşkil etmez. Kuluçka ve Yumurtlama Bir kuluçka makinesi kullanabilir ya da kuşların yumurtadan çıkmasına izin verebilirsiniz. Acil olmadığı sürece yumurtalara dokunmayın. Cinsine bağlı olarak, yumurtanın çatlaması 16-23 gün sürer. 17. günden sonra civcivler yumurtadan çıkmaya hazırlanır. Bu aşamada kontrol yapabilirsiniz. Yavruları Sürüden Ayırın Büyükleri ve yavruları sürüden ayrı tutun. Diğer bıldırcınlar yavrulara saldırabilir veya gagalayabilir. Bu da ciddi yaralanmalara neden olur. Yavruyu ve annesini ılık bir yerde çarşaf üstünde, su ve yiyecekle birlikte tutmanız doğru olur. Bu alana bir ısı lambası da yerleştirebilirsiniz.

Yavruları Beslemek Yavru bıldırcınları başlangıç yemi ile besleyebilirsiniz. Onlar için yüzde 28-30 protein oranına sahip yemler iyi bir tercih. Bu tür başlangıç yiyecekleri, yavru bıldırcınların güçlü ve sağlıklı kalmalarını destekler. Aynı zamanda tatlı ve temiz su temin etmeyi unutmayın. Yavruların boğulma riskine karşı daha küçük boyutlu su kabı kullanabilirsiniz. 6 Hafta Sonrası Yavru bıldırcınlar 6 haftalık olduktan sonra onları kafese taşıyabilirsiniz. Dişi ve erkek kuşları da birbirinden ayırın. Tüylerden, davranışlardan ve seslerinden cinsiyetlerini ayırt edebilirsiniz. Bıldırcın Yetiştiriciliği için Hibe Desteği Var mı? Evde bıldırcın yetiştiriciliği yapmak isteyenler için çeşitli destekler var. Tarım Kredi Kooperatifi ve Ziraat Bankası’nın sağladığı krediler ise birçok vatandaşı bıldırcın yetiştiriciliğine teşvik edebilir. Bıldırcın için 2000, damızlık bıldırcın için 1000 adet kapasiteye kadar düşük faizli kredi kullanımı mümkün. Yumurtayla bu işe başlamak isterseniz, çiftlik kurmanız gerekir. Bunun için 2000 dişi ve 500 erkek bıldırcın ile başlangıç yapabilirsiniz. Bıldırcın yetiştiriciliği teşvik ve hibe uygulamalarından faydalanabilmek adına öncelikle gerekli ekipmanları almalısınız. Ardından 80 metrekarelik bir alan için bin tane bıldırcın edinmelisiniz.