'Bildirildiği tarihten itibaren 1 ay içinde...' Asgari ücretle beraber o da arttı! Milyonların gündeminde 'Kat maliklerinin yapması gereken 2 konu var' deyip açıkladı

Artan kiralar ve ev fiyatları gibi site aidatları da bir süredir vatandaşın gündeminde. Aidatların, eski kira fiyatlarını yakaladığı konuşulurken, asgari ücretteki artışın da bunda etkili olduğu dile getiriliyor. Çünkü aidatların ağırlıklı kısmını çalışan yani güvenlik görevlisi ve bahçıvan gibi personellerin maaşları oluşturuyor. TV100 canlı yayınına katılan avukat Ali Güvenç Kiraz'a yüzde 30'un üzerinde bir artışın fazla olup olmadığı, bunun için site sakinlerinin neler yapabileceği ve buna karşı çıkmanın yollarının neler olduğu soruldu. Güvenç, aidatlarla ilgili dikkat çeken bilgiler verdi.

"KAT MALİKLERİNİN YAPMASI GEREKEN İKİ KONU VAR"

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Avukat Ali Güvenç Kiraz, “Bizim site ve apartman hayatımızı düzenleyen kanun, kat mülkiyeti kanunu. Doğal olarak kat mülkiyet kanununun aidatlarla ilgili bölümünde çok açık bir şekilde aidatların ne şekilde ödeneceği yazılmıştır. Apartmanın ve sitenin anayasası niteliğinde olan yönetim planında da bunun ne şekilde toplanacağı ve kat maliklerine ne şekilde dağıtılacağı da yazılmıştır. Her apartman ve her site farklı farklı sosyal tesislere ve istihdama sahip ve farklı ihtiyaçlara tabii. Dolayısıyla apartman ve site hayatında bir sınırlandırma getirilmesi hukuken çok mümkün gözükmüyor. Zaten bunu da yapmak mümkün değil. Diyelim siz bir sınır getirdiniz, yüzde 30 kuralı getirdiniz, ama o sene işçinize yüzde 50 zam yapmak zorundasınız, mevcut yapmanız gereken zam oranı bu, ee nasıl yapacaksınız, çalışanınıza zam mı yapmayacaksınız? Veya almak istediğiniz sarf malzemeler… Asansör değiştireceksiniz, çeşitli malzemelerinizi almanız gerekirken bu malzemeleri almayacak mısınız? Dolayısıyla kira gibi durağan bir varlıktan bahsetmiyoruz. Sürekli değişen ve sürekli enflasyon nedeniyle artışı söz konusu olan bir kalem ve kalemler bütünü aidat. Dolayısıyla aidatlarla ilgili kat maliklerinin yapması gereken iki tane konu var. Bir tanesi genel kurullara katılmak ve katıldıkları genel kurullarda mevcut aidatlarda fahiş olduklarını düşündükleri kalemlere itiraz etmek ve belli kalemleri almamak ve bu anlamda itiraz etmek. İkincisi de eğer fahiş olduklarını düşündükleri bir aidat kalemi varsa da buna itiraz edip daha sonra sulh hukuk mahkemesinde bunun iptali için dava açmak." ifadelerini kullandı.

"BİLDİRİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN 1 AY İÇİNDE..."

Kiraz, "Genel kurula katılan kat malikinin itirazını yazılı olarak genel kurul tutanağına geçirmesi, yani ihtirazi kayıt, yani itiraz olarak yazması gerekiyor. Ama eğer genel kurula katılmadıysa ve kendisine bildirildiyse, bildirildiği tarihten itibaren 1 ay, bildirilmediyse de her halükarda 6 ay içerisinde genel kurula katılmayan malikin de dava açma hakkı var. Ancak her alınan karara iptal davası açmak mümkün değil. Yani siz bir genel kurul yaptınız, genel kurulda aidatların artırılması kararı verdiniz ve doğal olarak da yönetim olarak sulh hukuk hakimine neden bu artışı yaptığınızı açıkladınız. Yani herkes bu fahiştir deyip itiraz edip dava açıp genel kurulu iptal edemez." şeklinde konuştu.

GENELDE İPTAL EDİLECEK OLAN KALEMLER; LÜKS HARCAMALAR"

Kiraz, "Genelde iptal edilecek olan kalemler bizde lüks harcamalardır. Lüks harcamalar kalemi nedir? Örneğin bir sitede oturuyoruz ve sitemizde yönetim çocuk parkı yapmak istedi veya bir çocuk bakım odası yapmak istedi. Yani sizin de çocuğunuz yok, öğrencisiniz, bekarsınız, şimdi siz çocuksuz bir birey olarak o çocuk bakım odasının masrafına, veya oraya bir hizmetli, bir personel alınacaksa onun maaşına katlanmak zorunda değilsiniz. Buna lüks diyoruz. Ama havuzumuz var, sosyal tesislerimiz var, her türlü ortak gider alanlarımız var… Ben buna katılmıyorum ama hiç yüzmüyorum, havuzu kullanmıyorum diyemezsiniz. Burada yapmanız gereken eğer havuzu gerçekten de kullanmak istemiyorsanız, havuzda birtakım harcamalar yapılmasını istemiyorsanız, genel kurula gideceksiniz veya ⅓ kat maliki olarak toplanıp imza toplayıp olağanüstü genel kurula götüreceksiniz apartmanınızı, diyeceksiniz ki biz havuzu kullanmayalım." dedi.

"ÜST SINIR GETİRMEK HUKUKEN ÇOK MÜMKÜN GÖZÜKMÜYOR"

Devamında Kiraz, "Dolayısıyla burası aynen TBMM gibi düşünün, burada alınan kararlar belli bir nisapla, belli bir çoğunlukla ve belli bir bütçeye göre alınıyor. Fahiş olduğu iddiasıyla alınan kararlarda ancak bir usulsüzlük var ise bunun iptali söz konusu olabilir. Yani son dönemde biliyorsunuz bazı yapılarıyla ilgili çok şikayet geldi, onun gibi, bir yönetim geldi çok usulsüz harcamalar yaptı, size danışmadan kararlar aldı… Yine burada şunu da söyleyelim; yöneticiler yetkilerini genel kuruldan almayan bir aidat artışı yapamazlar. Yani yönetici size bir yazı gönderip ben 1000 TL olan aidatı 1500 TL yaptım çünkü kalemler arttı… Hayır, ek bütçe için genel kurul toplayacak, genel kuruldan yine yetki alacak. Yani her noktada genel kurul yetkili. Dolayısıyla vatandaşlarımız fahiş iddiasında bulundukları her itirazı yapacakları kurum genel kurula katılmaktır, bir pazar günlerini, yarım günlerini feda edecekler. Onun dışında üst sınır getirmek hukuken çok mümkün gözükmüyor." ifadelerini kullandı.