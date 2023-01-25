'Bilerek ani yapmıyoruz' Bakan Nebati'den enflasyon ve fiyat istikrarı ile ilgili dikkat çeken sözler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti milletvekillerine yaptığı sunumda dikkat çeken ifadeler kullandı. Enflasyonun aşağı doğru meyilli olduğunu ve fiyat istikrarını yavaş yavaş sağlamış olacaklarını söylerken 'ani yapmıyoruz bilerek' şeklinde konuştu. Bakan Nebati, İslami finans kurumları kanununun bir an önce geçmesi gerektiğini de belirtirken Türkiye'de birçok insanın faiz enstrümanından faydalanmak istemediğine vurgu yaptı. İşte Bakan Nebati'nin açıklamalarından detaylar...

"DÖVİZDEN KURTULMANIN TEK YOLU VAR"

Bugün AK Parti milletvekillerine sunum yapan Nebati, Bloomberg HT'de yer alan habere göre, dolarizasyonun tersine döndürülmesine ilişkin bir soru üzerine şu yanıtı verdi:

“Dövizden kurtulmanın tek yolu vardır. Dövizden gelir elde etmenin artık gerçekleşmeyeceğine ilişkin inancın artması ve bunu yaparken de alternatif alanların oluşturulması. İslami finans kurumları kanununun bir an önce geçmesi lazım. Türkiye Müslüman bir ülke. Türkiye’de birçok insan faiz enstrümanından faydalanmak istemiyor. Parasını da korumak istiyor. Nereye? Faize yatırmayınca iki alan kalıyor. Ya dövize ya altına bağlayacak ya da gayrimenkule.”

"BİLEREK ANİ YAPMIYORUZ"

Nebati, milletvekillerine seslenirken ayrıca şunları kaydetti:

“Biz, net ithalatçı olduğumuz için petrol ve doğal gaz fiyatlarının gerilemesi lazım ki bizim enflasyonla mücadelede etkinliğimiz hızlı olsun. Döviz kurlarında oynamanın en aza inmesi lazım ki etkili olsun. Şu an bunları yakaladığımız için enflasyon aşağı doğru meyilli oldu ve fiyat istikrarını yavaş yavaş -ani yapmıyoruz bilerek- sağlamış olacağız."





