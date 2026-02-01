FİNANS

Bileşik Getiri Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Eğer finans dünyasında küçük yatırımlarla büyük kazançlar elde etmek istiyorsanız, size paranızı en kazançlı şekilde değerlendirebileceğiniz bir kavramdan bahsedeceğiz: Bileşik getiri. Peki, bu kavram tam olarak nedir? Nasıl hesaplanır? Tüm detaylarıyla bu içerikte!

1. Bileşik getiri nedir?

Bileşik getiri en basit tabirle, kazandığınız paranın da zamanla kazanç sağlaması anlamına gelir. Yani sadece elinizdeki ana para değil, önceki zamanlarda elde ettiğiniz getiriler de yeni dönemde size getiri üretmeye devam eder. Bu yüzden de bileşik getiriyi aklınızda "paranın para kazanması" gibi kodlayabilirsiniz.

2. Basit getiri ve bileşik getiri arasında temel farklar vardır.

Basit getiride ise yalnızca ana para üzerinden kazanç elde edilir, kazancınız sisteme dahil edilmez. Bileşik getiride ise tam tersidir. Her dönem sonunda elde ettiğiniz kazanç, ana paraya eklenir ve bir sonraki dönemde o da bütçenize katkı sağlamaya devam eder. Özellikle uzun dönemde bileşik getirinin farkı daha çok ortaya çıkar.

3. Bileşik getiri gücünü zamandan alır.

Bileşik getiride en önemli faktör faiz oranı gibi görünse de asıl gücünü zamanın uzunluğundan alır. Yani aynı miktar parayı daha yüksek oranla kısa süre yatırmak yerine, daha düşük oranla uzun süre yatırmak çoğu zaman daha iyi sonuç verir. Miktarı düşünmeden erkenden başlamak, büyük paralar yatırmaktan daha değerlidir.

4. Nasıl hesaplanır?

Bileşik getiri hesaplanırken üç ana unsur vardır: ana para, getiri oranı ve süre. Formülü ise matematikleştirelim:
Toplam Tutar = Ana Para × (1 + Getiri Oranı)ⁿ
Bu formüle göre "n", getiri elde edilen dönem sayısını ifade eder. Her dönem sonunda ise kazanç ana paraya eklenir ve bir sonraki dönem hesaplama bu yeni tutar üzerinden yapılır.

5. Küçük oranlar sandığınızdan daha değerli.

Küçük oranlar, mesela %3 ya da %5 gibi kulağa çok etkileyici gelmeyebilir. Fakat bu oranlar bile uzun vadede ciddi fark yaratır. Çünkü daha önce söylediğimiz gibi, bileşik getiri katlanarak artan bir kazançtır. Bu yüzden küçük ama düzenli kazançların etkisi her zaman daha büyüktür.

6. Hangi alanlarda geçerlidir?

Bileşik getirinin çoğu alanda etkisi büyüktür. Mevduat faizleri, hisse senetleri, yatırım fonları, emeklilik sistemleri, kripto varlıklar ve hatta temettü yatırımlar gibi bir sıralama yapabiliriz. En güçlü yatırım ise kazançların tekrar yatırıma yönlendirildiği sistemler diyebiliriz.

7. Daha büyük etkiler için ne yapmalısınız?

Bileşik getirinin etkisini daha da katlayabilmek için, başlangıç sermayeniz ile sınırlı kalmayın. Aylık, üç aylık ya da yıllık eklemeler yaparak toplam getiriyi artırmayı hedefleyin. Her eklenen tutar, kalan süre boyuna bileşik etkiden faydalanır.

8. Bu hataya sakın düşmeyin!

Bileşik getirinin en güçlü olduğu dönemler genellikle son yıllardır. Ancak birçok kişi bu kadar zaman sabretmek istemiyor ve erkenden vazgeçiyor. Oysa en büyük sıçramalar her zaman son bölümdedir. Uzun vadenin gücüne inanın.

9. Enflasyon gerçeğine de değinmek lazım...

Bileşik getiri, aslında enflasyon karşısında paranızı korumanın ve büyütmenin en etkili yollarından biridir. Ancak buradaki önemli olan şey, getiri oranının enflasyonun üzerinde olmasıdır. Aksi halde paranız artsa bile gerçek hayatta değer kaybı yaşayabilir.

10. Uzun vadeli ve sabır isteyen bir yatırım şeklidir.

Bileşik getiri size hiçbir zaman "hızlı kazanma" vaadi sunmaz. Bunun aksine, düzenli ve sabırlı olmanızı ister. Kısa vadeli heyecanlardan çok, uzun vadeli hedeflere odaklanın ki işinize yarasın.

