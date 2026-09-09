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Bilet.com'da büyük satış! Yüzde 51'lik hissenin yeni sahibi belli oldu

Seyahat teknolojileri alanında dikkat çeken bir satın alma adımı atıldı. Bilet.com'un yüzde 51 hissesini almak üzere sözleşme imzalanırken, çoğunluk hissesinin yeni sahibi belli oldu.

Bilet.com'da büyük satış! Yüzde 51'lik hissenin yeni sahibi belli oldu

MetropolCard, çevrim içi bilet platformu Bilet.com'un yüzde 51 hissesini satın almak üzere Pay Devir ve Hisse Satış Sözleşmesi imzaladı.

Borsa İstanbul'da işlem gören Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulan işlem kapsamında, Bilet.com'un yüzde 51 hissesinin MetropolCard'a geçmesi planlanıyor.

Bilet.com da büyük satış! Yüzde 51 lik hissenin yeni sahibi belli oldu 1

SEYAHAT TEKNOLOJİLERİ ALANINDA YENİ ADIM

Şirketin açıklamasına göre işlem, MetropolCard'ın yeme-içmeden alışverişe, mobiliteden enerji çözümlerine uzanan ürün ve hizmet ekosistemine seyahat teknolojilerini dahil etme stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

İki şirketin teknoloji, dijital kullanıcı deneyimi ve hizmet alanlarındaki yetkinliklerinin bir araya gelmesiyle Bilet.com'un seyahat deneyiminin MetropolCard mobil uygulaması üzerinden kullanıcılara sunulması planlanıyor. Bu kapsamda MetropolCard kullanıcılarının seyahat planlarını gerçekleştirebilecekleri yeni bir alan oluşturulacak.

SEYAHAT, YENİ BÜYÜME ALANI OLACAK

MetropolCard'ın HR Tech, dijital ödeme çözümleri ve stratejik işbirlikleri kapsamında geliştirdiği ürünlerle birlikte, Bilet.com yatırımı sonrasında seyahat de ekosistemin büyüme alanlarından biri olacak. İki şirketin kullanıcı tabanları, teknolojik altyapıları ve dijital yetkinliklerinin bir araya getirilmesiyle seyahat, ödeme ve kullanıcı avantajlarını birleştiren yeni ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi hedefleniyor.

Bilet.com da büyük satış! Yüzde 51 lik hissenin yeni sahibi belli oldu 2

UÇAKTAN FERİBOTA YENİ ÇALIŞMALAR

MetropolCard ve Bilet.com, yeni dönemde farklı seyahat ihtiyaçlarına yönelik kampanya ve avantaj modelleri üzerinde çalışacak.

Uçak ve otobüs biletlerinin yanı sıra feribot seyahatlerini de kapsayan çalışmalarla, seyahat alanında yeni uygulamaların hayata geçirilmesi hedefleniyor. İki markanın ilerleyen dönemde geliştireceği kampanyalar ve dijital deneyimlerle seyahatin MetropolCard ekosistemindeki alanlardan biri haline getirilmesi amaçlanıyor.

UĞUR YILDIRIM'DAN AÇIKLAMA

MetropolCard Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Yıldırım, şirketin büyüme stratejisinin kullanıcıların hayatındaki temas noktalarını genişletmek ve teknoloji ile faydayı aynı ekosistemde buluşturmak üzerine kurulduğunu belirtti.

Yıldırım, Bilet.com'a yönelik adımın da bu vizyonun önemli bir parçası olduğunu ifade ederek şunları kaydetti:

"Yeme-içmeden alışverişe, mobiliteden enerjiye uzanan ekosistemimize seyahati güçlü bir şekilde dahil ediyoruz. Bilet.com'un teknoloji ve seyahat alanındaki deneyimiyle MetropolCard'ın ödeme teknolojileri ve kullanıcı ekosisteminin oluşturacağı sinerjinin her iki marka için de yeni büyüme alanları yaratacağına inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde kullanıcılarımızın günlük yaşamına daha fazla değer katan yenilikçi ürün ve avantajları hayata geçirmeye devam edeceğiz."

Bilet.com da büyük satış! Yüzde 51 lik hissenin yeni sahibi belli oldu 3

BİLET.COM TARAFINDAN ORTAKLIK DEĞERLENDİRMESİ

Bilet.com Kurucusu Atakan Kurt ise şirketi kurdukları günden bu yana teknoloji, seyahat ve kullanıcı deneyimini odağa alarak bir seyahat platformu oluşturmak için çalıştıklarını belirtti.

Kurt, "Bugün geldiğimiz noktada Metropol grubunun Bilet.com'a çoğunluk ortak olması, Bilet.com için yalnızca bir yatırım ve ortaklık değişimi değil, bugüne kadar oluşturduğumuz değerin ve gelecekteki potansiyelimizin önemli bir göstergesi Metropol'ün gücü, deneyimi ve vizyonuyla Bilet.com'un teknoloji ve girişimcilik kabiliyetlerini bir araya getirerek çok daha büyük hedeflere yürüyeceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bilet.com Genel Müdürü Akif Enes Kütük de teknoloji odağıyla seyahat deneyimini daha kolay, erişilebilir ve kullanıcı dostu hale getirmek için çalıştıklarını aktardı.

MetropolCard ile başlayan yeni dönemin, şirketin seyahat teknolojileri deneyimini daha geniş bir kullanıcı ve fayda ekosistemiyle buluşturma fırsatı sunduğunu belirten Kütük, şu ifadeleri kullandı:

"İki markanın dijital yetkinliklerinin ve kullanıcı deneyimi konusundaki güçlü yaklaşımının birleşmesiyle seyahat sektöründe yeni ürünler, yeni avantajlar ve güçlü büyüme fırsatları yaratabileceğimize inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde kullanıcılarımızın yolculuklarının her aşamasına değer katacak yenilikleri birlikte hayata geçirmekten büyük heyecan duyuyoruz."
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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KAP Yemek kartı bilet hisse satış
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