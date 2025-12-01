FİNANS

Bilezikler gitmesin: Dolandırıcılar sadece "Alo" demenizi bekliyor

Ülkemizde günden günde dolandırıcılık vakalarında artış yaşanıyor. Özellikle yabancı ve bilinmeyen numaralardan yapılan aramalar siber güvenlik tehdidinin ilk adımı olarak görülüyor. Kimlik avı ve sesli oltalama saldırıları için sessiz çağrı yöntemine başvuruyorlar.

Hem organize dolandırıcılık faaliyetleri hem de bireysel dolandırıcılık faaliyetleri açısından keşif araması olarak nitelendirilen bu aramalarda arayanlar kendilerini banka çalışanı, kargo firması yetkilisi ya da resmi kurum çalışanı olarak tanıtıyor.

TELEFONDA ACELE ETMEYİN

Son dönemde artan telefon dolandırıcılıklarında özellikle “sessiz arama” yöntemi dikkat çekiyor. Bu aramalar çoğunlukla gizli, bilinmeyen ya da yurtdışı kaynaklı numaralardan geliyor. Telefonu açan kişi karşı tarafta uzun bir sessizlik duyuyor.

Tam bu anda birçok kişi refleks olarak “Alo?” veya “Efendim?” dediğinde, arama birden kesiliyor. Dolandırıcıların amacı burada çok basit:

Numaranın aktif olarak kullanıldığını doğrulamak. Böylece sizi daha sonra hedefli aramalarla tekrar arayabiliyorlar.

UZMANLARDAN GÜVENLİK ÖNERİLERİ

Siber güvenlik uzmanları, bu tür aramalara karşı şu önlemleri öneriyor:

• Sessizliğe cevap vermeyin. Telefonu açtığınızda karşıdan ses gelmiyorsa konuşmadan kapatın.

• Arayan numaraya güvenmeyin. Numara, banka/polis/kurum hattı gibi görünecek şekilde taklit edilebilir. Şüpheli durumda aramayı sonlandırıp, ilgili kurumun resmî müşteri hizmetlerini kendiniz arayın.

• Kişisel bilgi paylaşmayın. Hiçbir resmî kurum telefonda şifre, kart bilgisi ya da para transferi talep etmez.

• “Evet” dememeye çalışın. Ses kaydı alınarak onay veriyormuşsunuz gibi montaj yapılabilir.

• Numarayı engelleyip bildirin. Operatörünüz ya da telefonunuzun spam/şikâyet seçeneklerini kullanın.

• Geri arama yapmayın. Özellikle “tek çaldırıp kapatma” yöntemiyle sizi ücretli hatlara yönlendiren tuzaklar kurulabilir.

• Telefonda yönlendirmeyle işlem yapmayın. Arayan kişi adınızı veya T.C. kimlik numaranızı biliyor olabilir; bu onun resmî bir görevli olduğu anlamına gelmez.

• Cihazınızı koruyun. Güncel bir güvenlik uygulaması kullanın ve işletim sisteminizi güncel tutun.

Kaynak: Sabah

