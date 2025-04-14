Bill Gates Bodrum'da onunla tatil yapmıştı! 'Dünyanın en muhteşemi' denilen ultra lüks yat satışta: Tam 645 miyon dolar

Bill Gates'in görenlerin ağzını açık bırakan ultra lüks yatı satışa çıkarıldı. Dünyanın en zengin 13. kişisi olarak gösterilen Gates'in tatil için Türkiye'ye geldiği dönemde Bodrum sularında da görülen 188 metre uzunluğundaki lüks yat, ihtişamıyla adeta göz kamaştırmıştı.

BODRUM, DİDİM VE GÖKOVA KOYLARINDA TATİL YAPMIŞTI

Bodrum Olay gazetesinin haberine göre Bill Gates ve ailesi üç yıl önce bu yatla Bodrum, Didim ve Gökova koylarında tatil yapmıştı.

"ŞİMDİYE KADAR İNŞA EDİLMİŞ EN MUHTEŞEM YAT"

Bill Gates'in “Breakthrough” adını verdiği ultra lüks yat için Edmiston’ın CEO’su Jamie Edmiston "Şimdiye kadar inşa edilmiş en muhteşem yat" yorumunda bulunurken; 2021 yılında yapılan yatın değeri ise dudak uçuklatıyor.

LÜKS YATIN DEĞERİ NE KADAR?

Tüm dünyanın ara ara gündemine oturan yatın değerinin 645 milyon dolar olduğu ifade ediliyor.

YENİ SAHİBİNİ DE AÇIKLADILAR

Şimdi ise herkes "Bill Gates'in ultra lüks yatın sahibi kim olacak?" sorusuna yanıt arıyor. Luxury Launches’a göre ise 1997’den beri NHL’de oynayan Kanadalı milyarder ve Green For Life Environmental’ın CEO’su Patrick Dovizzi’nin yatı alacağını iddia etti.

DÜNYANIN EN ZENGİN 13'ÜNCÜ KİŞİSİ

Microsoft’un kurucusu Bill Gates, Forbes milyarderler listesine göre dünyanın en zengin 13’üncü ismi. Bill Gates’in güncel serveti 108 milyar dolar.