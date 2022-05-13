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Bilmeden yüzlerce lira fazla ödeniyor! Elektrik faturasına 270 liralık yük…

13.05.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kullanılmadığı halde fişi sürekli prizde takılı olarak bırakılan elektrikli aletler elektrik faturalarına en az 270 liralık yük bindiriyor. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Elektrik-elektronik mühendisi Kerem Çilli, aylık olarak rakamların küçük gibi görünse de toplama vurulduğunda maliyet oluşturduğunun altını çiziyor. Peki hangi cihazlar, ne kadar elektrik harcıyor? İşte haberin detayları…

Bilmeden yüzlerce lira fazla ödeniyor! Elektrik faturasına 270 liralık yük…

Kapalı konumda olsa dahi voltaj dengelemek için harcanan enerji de elektrik faturasına yansıyor. Bunu önlemek içinse kullanılmayan elektronik aletlerin fişinin çekilmesi yeterli. Yapılan araştırmalara göre ortalama olarak bir evde harcanan elektriğin yüzde 10'u bu tür 'vampir cihazlar'a ait. Bu küçük gibi görünse de aslında hesaplandığında yıllık fatura maliyetini yükseltebiliyor.

Enerji fiyatlarının 2022 yılı başı itibarıyla artmasının "Faturadan nasıl tasarruf edebiliriz?" sorusunu ön plana çıkardığını söyleyen elektrik-elektronik mühendisi Kerem Çilli, "Örneğin 13,3 inch bir laptop şarj adaptörü boşta çalışırken sadece 1 Watt güç tüketiyor. 18 inch bir monitör 0,6 Watt , mini kahve makinası 1,1 Watt, mürekkep püskürtmeli yazıcı 0,7 Watt gibi anlık tüketimlere sahipler. 1kWh = 2 TL fiyatı olduğunu düşünürsek bu değerler aylık 1- 1,5 TL civarında faturamıza yansıyacaktır" bilgisini verdi. En çok hangi cihazların bekleme modunda elektrik harcadığını da açıklayan Çilli, özellikle iki elektronik alete dikkat çekerek şunları söyledi:

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"Maç yayınlarını izlemek için kullandığımız dekoder 8,5 Watt standby konumunda güç tüketiyor. Tabii ki bu değer cihazdan cihaza farklılık gösterebilir. Cihazı sürekli açık bıraktığımız en kötü senaryoda da faturaya aylık 12-13 TL civarında, yılda ise 150 TL civarında yük getirebilir. TV konusu ise çok şaşırtıcı. Birçok TV üreticisi standby modunda 0,5 Watt-1 Watt civarında değerler veriyor. Bu da faturaya aylık 1-1,5 TL etki edecektir."

SANDIĞINIZ KADAR 'AKILLI' DEĞİL

Burada dikkat edilmesi gereken noktanın akıllı televizyonlardaki farklı donanımlar ve özellikler olduğunun altını çizen Çilli, "Bu özellikler açık olduğunda, bekleme modunda bile örneğin 55 inch televizyonda 15 Watt gibi bir tüketim olabilir. 15 Watt tüketim en kötü senaryoda (7 gün 24 saat ve 365 gün) sürekli tüketim yaparsa faturaya yılda 270 TL civarında bir yük getirebilir. TV özellikleri ve bu özelliklerin açık mı yoksa kapalı mı olduğundan emin olmanızı öneririm" sözleriyle kullanıcılara uyarılarda bulundu.

BU AYARLARA DİKKAT!

Güç tüketimleri konusunda en pratik tasarruf yöntemin kullanılan elektrikli eşyaya giden elektriği tamamen kesmek olduğunun altını çizen Kerem Çilli, “Bunu piyasada kolayca bulabileceğiniz açma-kapama anahtarlı prizlerle yapabilirsiniz. Hatta bu haber size ilham verir ve almak isterseniz akım korumalı modelleri tercih etmenizi öneririm. Kullanılmadığında elektrikli ev aletlerinin üzerindeki mekanik (varsa) açma kapama düğmesinden kapatılması veya tamamen fişten çekilmesi yararlı olacaktır. Gelişen elektronik donanım ve yazılım teknolojileri ile birçok elektrikli ev aleti 'akıllı cihazlar' haline dönüşüyor. Örneğin bir televizyonun uzun süre çalışmamasından dolayı otomatik kapanabilmesi gibi. Bizler nasıl ki tasarruf yapmak için arayış içerisindeysek, elektronik ürünler üreten firmalarda aynı işi daha az enerjiyle nasıl yapabilirim sorusunun peşinden gidiyorlar” dedi.

Çilli'ye göre 'otomatik koruma modu' varsa televizyonun bu ayarı aktif hale getirilerek güç tüketimi azaltılabilir. "Ekran parlaklığını düşürmek televizyon çalışırken harcanan enerjiyi azaltacaktır" diyen Kerem Çilli şunları da ekledi:

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“Bazı televizyonlarda 'eco mode' olarak adlandırılan, ekonomik güç tüketimi sağlayan mod seçilebilir. Otomatik kapanma ayarı kullanılarak uzun süre bir işlem yapılmadığında TV'niz kendini kapatabilir ve siz de tasarruf sağlayabilirsiniz. Genel olarak alacağımız tüm elektronik aletlerin ne kadar güç harcadıklarına dikkat ederek almak tasarrufu en baştan yapmayı sağlayacaktır. Ayrıca televizyonların içerisindeki yazılımları güncel tutmak, enerji sarfiyatında iyileştirme de sistemin hatasız ve daha verimli olması açısından önemli.” (MİLLİYET)

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