BİM 13 Ocak Aktüel kataloğu yayınlandı! Seçili bebek ürünlerinde indirimli fiyatlar!

BİM Aktüel 13 Ocak kataloğu yayınlandı. Salı ve cuma günleri satışa sunulan Aktüel ürünleri yoğun ilgi görüyor. BİM devamlı olarak satışa çıkarmadığı ürünleri Aktüel katalog aracılığıyla haftada iki gün satışa sunuyor. Peki 13 Ocak BİM Aktüel kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde? İşte detaylar...

13 OCAK 2023 BİM AKTÜEL KATALOĞU

Kumtel Airfryer (799 TL)

Katlanır Laptop Masası (199 TL)

Tefal Termos • 400ml (349 TL)

Starcom Hareketli Süslü Mumluk (79 TL)

Dikdörtgen Saklama Kabı ~1400 cc (27,50 TL)

Kapitoneli Kamuflaj Avcı Yeleği (149 TL)

Balıkçı Hobi Çantası ( 129 TL)

NorthPacific Led Işıklı Çalışma Eldiveni (69 TL)

Polarlı Triko Bere (42,50 TL)

BEBEK ÜRÜNLERİNDE KAMPANYALI FİYATLAR

BİM 13 Ocak Aktüel kataloğunda seçili bebek ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuldu.

Casilda Home Bebek Nevresim Takımı (129 TL)

BabyCo Anne Yanı Bebek Yatağı 67x106 cm (139 TL)

Sesli Home Pamuklu Bebek Battaniyesi 90x120cm (89 TL)

Piccolo Mondi Lüks Minderli Mama Sandalyesi (349 TL)

BabyCo Bölmeli Melamin Mama Tabağı (59 TL)

Biberon Fırçası (7,50 TL)

