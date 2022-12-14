BİM 16 Aralık 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER kataloğu ÇIKTI! Teknoloji ürünlerinde DEV İNDİRİM!

BİM 16 Aralık 2022 Cuma gününün aktüel ürünler kataloğu çıktı. Her hafta uygun fiyat avantajı ile çeşitli ürünleri getiren BİM'de şimdi de teknoloji ürünlerinde dev indirim başlıyor. Akıllı telefon almak isteyenler BİM'e bakmadan almayın. İşte BİM aktüel ürünler listesinin tamamı...

BİM 16 ARALIK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

BİM'de bu hafta; Xiaomi RedMi 10 2022 4/64 GB 4.699,00 TL'den, Xiaomi RedMi 9C 3/64 GB 3.649,00 TL'den, Oppo A16 4/64 GB 4.199,00 TL'den, Realme C21Y 4/64 GB Cep Telefonu 2749 TL'den, Dijitsu A115 4/64 GB Cep Telefonu 2999 TL'den, HP Smart Tank Aio Yazıcı 3799 TL'den, HP Deskjet IA Ultra Yazıcı 1999 TL'den, Huawei Watch GT 2 Akıllı Saat 2599 TL'den ve Starcom Taşınabilir Mikrofonlu Karaoke Hoparlör 399 TL'den satışa çıkacak.

BİM 16 ARALIK 2022 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!





