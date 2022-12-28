BİM 30 Aralık 2022 AKTÜEL KATALOĞU yayınlandı! BİM'e bu cuma neler geliyor? Kedi temalı ürünler raflarda

BİM aktüel 30 Aralık 2022 kataloğu yayınlandı. Meraklısının oldukça fazla olduğu BİM aktüel kataloğunda bu cuma kedi temalı ürünler karşımıza çıkıyor. BİM marketlerinde 30 Aralık 2022'den itibaren yılbaşı için çeşitli ürünler, çocuklar için oyuncaklar ve kedi temalı ürünler satışta olacak. İşte BİM aktüel 30 Aralık 2022 kataloğu...

KEDİ TEMALI ÜRÜNLER GELİYOR

BİM marketlerinin bu haftaki kataloğunda kedi temalı ürünler dikkat çekiyor. Küçük dostlarımızın sevimli halleri kupalara, tabaklara, pijama takımlarına işlenmiş. Bu sevimli ürünler kedi severlerin dikkatini çekecek gibi duruyor.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?



