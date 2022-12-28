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BİM 30 Aralık 2022 AKTÜEL KATALOĞU yayınlandı! BİM'e bu cuma neler geliyor? Kedi temalı ürünler raflarda

28.12.2022 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM aktüel ürünleri son dönemlerde oldukça yoğun takip ediliyor. BİM aktüel 30 Aralık 2022 kataloğu yayınlandı. Katalog hem fiyat olarak hem de ürün çeşitliliği bakımından vatandaşların yakın takibinde. Bu hafta BİM'de kedi temalı ürünler raflarda olacak. Oldukça popüler olan aktüel ürünlerinde bu hafta neler var, katalog içeriği nedir? İşte 30 Aralık 2023 katalog detayları...

BİM 30 Aralık 2022 AKTÜEL KATALOĞU yayınlandı! BİM'e bu cuma neler geliyor? Kedi temalı ürünler raflarda

BİM aktüel 30 Aralık 2022 kataloğu yayınlandı. Meraklısının oldukça fazla olduğu BİM aktüel kataloğunda bu cuma kedi temalı ürünler karşımıza çıkıyor. BİM marketlerinde 30 Aralık 2022'den itibaren yılbaşı için çeşitli ürünler, çocuklar için oyuncaklar ve kedi temalı ürünler satışta olacak. İşte BİM aktüel 30 Aralık 2022 kataloğu...

KEDİ TEMALI ÜRÜNLER GELİYOR

BİM marketlerinin bu haftaki kataloğunda kedi temalı ürünler dikkat çekiyor. Küçük dostlarımızın sevimli halleri kupalara, tabaklara, pijama takımlarına işlenmiş. Bu sevimli ürünler kedi severlerin dikkatini çekecek gibi duruyor.

BİM'DE BU HAFTA NELER VAR?

BİM AKTÜEL

BİM AKTÜEL

BİM AKTÜEL


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