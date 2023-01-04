BİM 6 Ocak Aktüel kataloğu yayınlandı! Her ürün kategorisinde tek fiyat!

BİM Aktüel'de bu haftanın kataloğu yayınlandı. Salı ve cuma günleri satışa sunulan Aktüel ürünleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. BİM devamlı olarak satışa çıkarmadığı ürünleri Aktüel katalog aracılığıyla haftada iki gün satışa sunuyor. Peki 6 Ocak BİM Aktüel kataloğunda hangi ürünler vari ne kadar? İşte katalog ile ilgili merak edilenler...

6 OCAK 2023 BİM AKTÜEL KATALOĞU

Polosmart Pssw10 Akıllı Bileklik (119 TL)

Polosmart Kablosuz Speaker (119 TL)

Starcom Ekran Büyütücü 12 İnç (119 TL)

Starcom Kopyalam Renkli Çizim Tableti (119 TL)

Borcam Kase (49,50 TL)

Paşabahçe Yağlık / Sirkelik (49,50 TL)

Paşabahçe Linka 3’lü Su Bardağı (49,50 TL)

Benante Dikdörtgen Oval Tabak (49,50 TL)

Koltuk Yanı Keçe Organizer (49,50 TL)

6 OCAK 2023 BİM AKTÜEL OYUNCAKLAR 19,50 TL!

Mini İş Arabaları (19,50TL)

Hareketli Gözler Boyama Kitapları (19,50 TL)

Borcam by Paşabahçe Sufle Kabı / Kase (19,50 TL)

Basmalı Değirmen Tuzluk (19,50 TL)

Okyanus Home Limon Press (19,50 TL)



