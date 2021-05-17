BİM, A101, Şok Market kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte hafta içi ve hafta sonu saatleri

17 Mayıs-1Haziran tarihleri arasında BİM, A101, Şok Market gibi zincir marketlerin çalışma saatleri kademeli normalleşme genelgesine göre yeniden düzenlendi. Ülkenin hemen her yerinde hizmet veren BİM, A101, Şok Market’ler yeniden hafta içi ve hafta sonu faaliyetlerine devan edebilecekler.

BİM, A101, ŞOK MARKET KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında 81 ilde uygulanan tam kapanma dönemi boyunca BİM, A101, Şok Market gibi zincir marketler Pazar günleri çalışmalarına ara vermişti. Ancak İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kademeli normalleşme kararlarının yer aldığı genelgeye göre bu tarz marketlerin çalışma gün ve saatlerinde de değişikliğe gidildi.

BİM, A101, Şok Market gibi zincir marketlerin hafta içi çalışma saatlerine ilişkin genelgede ayrı bir madde bulunmuyor. Bununla birlikte hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 ile 05.00 saatleri olarak düzenlendi. Bu tür marketlerin de normal çalışma saatleri arasında hizmet vermesi bekleniyor.

BİM, A101, ŞOK MARKET HAFTA SONU AÇIK MI, KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Kademeli normalleşme döneminde Cuma akşamı saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması Pazartesi sabahı saat 05.00’e kadar devam edecek. BİM, A101, Şok Market gibi zincir marketler de hafta sonu (Cumartesi-Pazar) saat 10.00’da açılıp akşam 17.00’de kapanacak.