BİM, A101, ŞOK, Migros cumartesi ve pazar kaçta açılıyor? İşte BİM, A101, ŞOK Migros çalışma saatleri

3-4 Nisan sokağa çıkma yasağında BİM, A101, ŞOK, Migros cumartesi ve pazar kaçta açılıyor? sorusu çok yüksek riskli iller grubunda yer alan şehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta sonu yasağının başlaması ile sokağa çıkma kısıtlamasında marketler hizmet vermeye devam edecek. İşte BİM, A101, ŞOK, Migros çalışma saatleri

3-4 NİSAN HAFTA SONU MARKETLER KAÇTA AÇILACAK? KAÇTA KAPANACAK?

3-4 Nisan hafta sonu kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar gününde market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet verebilecek.

Online sipariş firmaları da Cumartesi ve Pazar günü 10.00-24.00 saatlerinde siparişlerini teslim edebilecek.

Ayrıca, Cumartesi ve Pazar günü fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerinde sadece ekmek satan bayileri açık olabilecek. Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri, Cumartesi veya Pazar günü 10.00-20.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerini sürdürebilecek.



