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BİM AKTÜEL KATALOĞU 13 EKİM 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Masaj aleti 449 TL, akıllı bileklik 179 TL!

13.10.2023 12:45 | Son Güncelleme:
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BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın indirime giren ürünlerini incelemek isteyen vatandaşlar tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. BİM aktüelde bu cuma teknolojik ürünler, mutfak ürünleri ve oyuncak çeşitleri geliyor. Peki, 13 Ekim Cuma BİM'de neler var, hangi ürünler indirimde? İşte 13 Ekim 2023 Cuma gününün BİM aktüel ürünler afişi ile ilgili detaylar...

BİM AKTÜEL KATALOĞU 13 EKİM 2023 CUMA! BİM aktüelde neler indirimde? Masaj aleti 449 TL, akıllı bileklik 179 TL!

BİM 6 Ekim Cuma aktüel kataloğu vatandaşların gündeminde yer aldı. BİM marketlerine haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler gelmeye devam ediyor. Ev eşyasından elektroniğe, mobilyadan, oyuncaklara çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini alıyor. Peki, 13 Ekim 2023 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var, hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 13 EKİM AFİŞİ

13 Ekim 2023 Cuma günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında oyuncak çeşitleri yer alıyor.

bim 13 ekim - 1

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında sakal bakım seti, akıllı bileklik, masaj aleti, saç kurutma makinesi ve spor malzemeleri yer alıyor.

bim 13 ekim - 2

BİM aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında ayakkabı kutusu, terlik çeşitleri ve giyim ürünleri yer alıyor.

bim 13 ekim - 3

BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında kapaksız kızartma tenceresi, cam kulplu çay bardağı, tava, kase, meşrubat bardağı, kapaklı saklama kabı, elektronik su pompası ve pötikare masa örtüsü gibi mutfak ürünleri yer alıyor.

bim 13 ekim - 4


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