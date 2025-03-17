BİM AKTÜEL KATALOĞU 21 MART 2025 CUMA! BİM aktüelde bu hafta neler var? Ankastre set 8.950 TL, şarjlı süpürge 4.950 TL!

BİM 21 Mart Cuma aktüel kataloğu yayınlandı. BİM marketlerinde haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler uygun fiyatlara satışa sunuluyor. Ev eşyasından elektroniğe, mobilyadan oyuncaklara çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini alıyor. Peki, 21 Mart 2025 Cuma BİM aktüelde neler indirimde? Bu hafta BİM aktüelde, cam ankastre set, mikrodalga fırın, derin dondurucu, mini buzdolabı ve su ısıtıcı gibi ürünler yer alıyor.

BİM 21 MART AKTÜEL ÜRÜNLER AFİŞİ

21 Mart 2025 Cuma günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında yer alan ürünler:

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL

Kumtel İnverter Mikrodalga Fırın 1.990 TL

Kumtel Vakum Makinesi 999 TL

Homend Stand Mikser 4.250 TL

Homend Türk Kahve Makinesi 1.390 TL

Keysmart 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.750 TL

Keysmart Rey 90105 Mini Buzdolabı 5.490 TL

Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL

Heifer Hyper Pro X Şarjlı Süpürge 4.950 TL

Onvo Dijital Çay Makinesi 1.690 TL

Philips Su Isıtıcı 999 TL

Philips Doğrayıcı 1.450 TL

Kumtel Banyo Baskül Dijital Cam Tartı 239 TL

Kumtel Soğuk Tutucu İçecek ve Makyaj Dolabı 1.250 TL

Heifer Mini Blender Set 1.190 TL

Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinesi 319 TL

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında yer alan ürünler:

RKS RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL

Casper VIA M40 Cep Telefonu 6.490 TL

TECNO SPARK GO 2024 Cep Telefonu 5.750 TL

Senna 65' Frameless Ultra HD OLED Google Tv 20.990 TL

Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 12.990 TL

Range Hoparlörlü Kablosuz Şarj Cihazı 925 TL

Nautica Bluetooth Speaker 699 TL

Para Sayma Makinesi 2.250 TL

Mercusys Menzil Genişletici 499 TL

2 Fonksiyonlu 720 Derece Dönen Musluk Ucu 89 TL

Evye Borusu 199 TL

DecoLove Ahşap Çocuk Yatağı 1.490 TL

3 Fonksiyonlu Batarya Ucu 59 TL

2 Fonksiyonlu Musluk Ucu Perlatör 55 TL

2 Fonksiyonlu Batarya Ucu 89 TL

BİM aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında yer alan ürünler:

Emsan Çatal Kaşık Bıçak Seti 1.799 TL

Güral Porselen 12 Kişilik 48 Parça Altın File Rölyefli Yemek Takımı 3.290 TL

Rakle Altın Rimli Meşrubat Bardağı 470 cc 189 TL

Sedef İşlemeli Hasır Tepsi 399 TL

Rakle Altın Rimli Su Bardağı 345 cc 159 TL

Çaydanlık 1.099 TL

Emsan Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 24 cm 399 TL

Mehtap Gold Peçete 35 cm 129 TL

Rakle Altın Rim Ayak Su Bardağı 110 cc 229 TL

Emsan Cam Kapaklı Çelik Sahan 22 cm 649 TL

Emsan Karnıyarık Tencere 24 cm 799 TL

Emsan Derin Çelik Tencere 24 cm 799 TL

Mehtap Derin Tencere 24 cm 599 TL

Tava 26 cm 369 TL

Karnıyarık 26 cm 599 TL

Sahan 26 cm 299 TL

BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında yer alan ürünler:

Çelik Tepsi 299 TL

Kare Saklama Kabı Seti 3x750 ml 35 TL

Kulplu Badya Seti 69,50 TL

Matara 530 ml 99 TL

Seyahat Ürünleri 18,50 TL

Güveç Tencere 109 TL

Bıçak Seti 199 TL

Tefal Manuel Rondo 500 ml 599 TL

Tefal Şef Bıçağı 349 TL

Tefal Wok Tava 679 TL

Tefal Simplicty Tava 649 TL

Tefal Santoku Bıçağı 279 TL

Banyo Seti 299 TL

Tekerlekli Organizer 129 TL

Ayakkabılık 199 TL

Çekmeceli Komodin 529 TL

Ütü Masası 699 TL

Kurutmalık 549 TL

Cam Banyo Gider Kapağı 39 TL

BİM aktüel ürünler kataloğunun beşinci sayfasında yer alan ürünler:

Peynir Sunum Tablası 289 TL

Büyük Boy Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Sepet 329 TL

Midi Boy Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Sepet 249 TL

Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Tepsi 299 TL

Cam Ayaklı Meyvelik 299 TL

Cam Büyük Kase 169 TL

Cam Kupa 229 TL

Cam Kurabiyelik 119 TL

Cam Kupa 6'lı 149 TL

Cam Lokumluk 99 TL

Cam Dondurmalık/Tatlı Kasesi 3'lü 89 TL

Cam Kase 6'lı 249 TL

Cam Lokumluk 69 TL

Cam Kahve Fincan Seti 6'lı 199 TL

Cam Kase 6'lı 179 TL

Kare Borcam Set 2'li 399 TL

Rakle Dip Baskılı Çay Bardağı 229 TL

Glass in Love Ahşap Kulplu Standlı Sabunluk Seti 399 TL

Glass in Love Akasya Kapaklı Cam Baharatlık 49 TL

Benante Boncuk Kulplu Desenli Porselen Kupa 179 TL

BİM aktüel ürünler kataloğunun altıncı sayfasında yer alan ürünler:

Çift Kişilik Deluxia Battaniye 539 TL

Çift Kişilik Nevresim Takımı 849 TL

Dagi Kadın Şortlu Takım 369 TL

Dagi Erkek Pijama Takımı 499 TL

Aloevera Yorgan Çift Kişilik 599 TL

Kaşmir Halı Marocken Halı 999 TL

Erkek Terlik Çeşitleri 69 TL

Kadın Terlik Çeşitleri 59 TL

Aloevera Yastık 149 TL

Lüx Post Halı 329 TL

Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 249 TL

Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 189 TL

Tül Perde 140x260 cm 209 TL

Kapitoneli Tüylü Banyo Paspas Seti 359 TL

Lüx Kapitoneli Yastık Alezi 50x70 cm 189 TL

Yastık Alezi 125 TL

Raf Organizer 30x30x10 cm 119 TL

Dört Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 219 TL

Büyük Kutu 30x40x60 cm 229 TL

Molimella Masa Örtüsü Seti 379 TL

Baza Kutulu Hurç 50x19x40 cm 189 TL

PVC Masa Örtüsü 140x180 cm 149 TL

BİM aktüel ürünler kataloğunun yedinci ve son sayfasında ise oyuncak çeşitleri yer alıyor.