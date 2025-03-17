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BİM AKTÜEL KATALOĞU 21 MART 2025 CUMA! BİM aktüelde bu hafta neler var? Ankastre set 8.950 TL, şarjlı süpürge 4.950 TL!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.03.2025 11:52
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BİM aktüel ürünler kataloğu haftanın fırsatlarını kaçırmak istemeyen vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Her hafta cuma günü BİM mağazalarına, teknolojik ürünlerden oyuncak çeşitlerine, iç giyimden cilt bakımına kadar çeşit çeşit ürünler geliyor. Bu hafta da BİM mağazalarında kaçırılmayacak fırsatlar var. Peki, 21 Mart Cuma BİM aktüelde neler var, hangi ürünler indirimde?

BİM AKTÜEL KATALOĞU 21 MART 2025 CUMA! BİM aktüelde bu hafta neler var? Ankastre set 8.950 TL, şarjlı süpürge 4.950 TL!

BİM 21 Mart Cuma aktüel kataloğu yayınlandı. BİM marketlerinde haftalık olarak farklı kategorilerde aktüel ürünler uygun fiyatlara satışa sunuluyor. Ev eşyasından elektroniğe, mobilyadan oyuncaklara çok sayıda ürün BİM aktüel ürünler kataloğunda yerini alıyor. Peki, 21 Mart 2025 Cuma BİM aktüelde neler indirimde? Bu hafta BİM aktüelde, cam ankastre set, mikrodalga fırın, derin dondurucu, mini buzdolabı ve su ısıtıcı gibi ürünler yer alıyor.

BİM 21 MART AKTÜEL ÜRÜNLER AFİŞİ

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21 Mart 2025 Cuma günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında yer alan ürünler:

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL
Kumtel İnverter Mikrodalga Fırın 1.990 TL
Kumtel Vakum Makinesi 999 TL
Homend Stand Mikser 4.250 TL
Homend Türk Kahve Makinesi 1.390 TL
Keysmart 3 Çekmeceli Derin Dondurucu 6.750 TL
Keysmart Rey 90105 Mini Buzdolabı 5.490 TL
Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL
Heifer Hyper Pro X Şarjlı Süpürge 4.950 TL
Onvo Dijital Çay Makinesi 1.690 TL
Philips Su Isıtıcı 999 TL
Philips Doğrayıcı 1.450 TL
Kumtel Banyo Baskül Dijital Cam Tartı 239 TL
Kumtel Soğuk Tutucu İçecek ve Makyaj Dolabı 1.250 TL
Heifer Mini Blender Set 1.190 TL
Polosmart Saç Sakal Düzeltme Makinesi 319 TL

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BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında yer alan ürünler:

RKS RSI X PRO Kalın Teker Elektrikli Bisiklet 19.990 TL
Casper VIA M40 Cep Telefonu 6.490 TL
TECNO SPARK GO 2024 Cep Telefonu 5.750 TL
Senna 65' Frameless Ultra HD OLED Google Tv 20.990 TL
Senna 50' Frameless Ultra HD QLED Google Tv 12.990 TL
Range Hoparlörlü Kablosuz Şarj Cihazı 925 TL
Nautica Bluetooth Speaker 699 TL
Para Sayma Makinesi 2.250 TL
Mercusys Menzil Genişletici 499 TL
2 Fonksiyonlu 720 Derece Dönen Musluk Ucu 89 TL
Evye Borusu 199 TL
DecoLove Ahşap Çocuk Yatağı 1.490 TL
3 Fonksiyonlu Batarya Ucu 59 TL
2 Fonksiyonlu Musluk Ucu Perlatör 55 TL
2 Fonksiyonlu Batarya Ucu 89 TL

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BİM aktüel ürünler kataloğunun üçüncü sayfasında yer alan ürünler:

Emsan Çatal Kaşık Bıçak Seti 1.799 TL
Güral Porselen 12 Kişilik 48 Parça Altın File Rölyefli Yemek Takımı 3.290 TL
Rakle Altın Rimli Meşrubat Bardağı 470 cc 189 TL
Sedef İşlemeli Hasır Tepsi 399 TL
Rakle Altın Rimli Su Bardağı 345 cc 159 TL
Çaydanlık 1.099 TL
Emsan Alüminyum Döküm Kek Kalıbı 24 cm 399 TL
Mehtap Gold Peçete 35 cm 129 TL
Rakle Altın Rim Ayak Su Bardağı 110 cc 229 TL
Emsan Cam Kapaklı Çelik Sahan 22 cm 649 TL
Emsan Karnıyarık Tencere 24 cm 799 TL
Emsan Derin Çelik Tencere 24 cm 799 TL
Mehtap Derin Tencere 24 cm 599 TL
Tava 26 cm 369 TL
Karnıyarık 26 cm 599 TL
Sahan 26 cm 299 TL

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BİM aktüel ürünler kataloğunun dördüncü sayfasında yer alan ürünler:

Çelik Tepsi 299 TL
Kare Saklama Kabı Seti 3x750 ml 35 TL
Kulplu Badya Seti 69,50 TL
Matara 530 ml 99 TL
Seyahat Ürünleri 18,50 TL
Güveç Tencere 109 TL
Bıçak Seti 199 TL
Tefal Manuel Rondo 500 ml 599 TL
Tefal Şef Bıçağı 349 TL
Tefal Wok Tava 679 TL
Tefal Simplicty Tava 649 TL
Tefal Santoku Bıçağı 279 TL
Banyo Seti 299 TL
Tekerlekli Organizer 129 TL
Ayakkabılık 199 TL
Çekmeceli Komodin 529 TL
Ütü Masası 699 TL
Kurutmalık 549 TL
Cam Banyo Gider Kapağı 39 TL

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BİM aktüel ürünler kataloğunun beşinci sayfasında yer alan ürünler:

Peynir Sunum Tablası 289 TL
Büyük Boy Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Sepet 329 TL
Midi Boy Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Sepet 249 TL
Ahşap Boncuk Detaylı Hasır Tepsi 299 TL
Cam Ayaklı Meyvelik 299 TL
Cam Büyük Kase 169 TL
Cam Kupa 229 TL
Cam Kurabiyelik 119 TL
Cam Kupa 6'lı 149 TL
Cam Lokumluk 99 TL
Cam Dondurmalık/Tatlı Kasesi 3'lü 89 TL
Cam Kase 6'lı 249 TL
Cam Lokumluk 69 TL
Cam Kahve Fincan Seti 6'lı 199 TL
Cam Kase 6'lı 179 TL
Kare Borcam Set 2'li 399 TL
Rakle Dip Baskılı Çay Bardağı 229 TL
Glass in Love Ahşap Kulplu Standlı Sabunluk Seti 399 TL
Glass in Love Akasya Kapaklı Cam Baharatlık 49 TL
Benante Boncuk Kulplu Desenli Porselen Kupa 179 TL

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BİM aktüel ürünler kataloğunun altıncı sayfasında yer alan ürünler:

Çift Kişilik Deluxia Battaniye 539 TL
Çift Kişilik Nevresim Takımı 849 TL
Dagi Kadın Şortlu Takım 369 TL
Dagi Erkek Pijama Takımı 499 TL
Aloevera Yorgan Çift Kişilik 599 TL
Kaşmir Halı Marocken Halı 999 TL
Erkek Terlik Çeşitleri 69 TL
Kadın Terlik Çeşitleri 59 TL
Aloevera Yastık 149 TL
Lüx Post Halı 329 TL
Çift Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 249 TL
Tek Kişilik Kapitoneli Yatak Alezi 189 TL
Tül Perde 140x260 cm 209 TL
Kapitoneli Tüylü Banyo Paspas Seti 359 TL
Lüx Kapitoneli Yastık Alezi 50x70 cm 189 TL
Yastık Alezi 125 TL
Raf Organizer 30x30x10 cm 119 TL
Dört Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 219 TL
Büyük Kutu 30x40x60 cm 229 TL
Molimella Masa Örtüsü Seti 379 TL
Baza Kutulu Hurç 50x19x40 cm 189 TL
PVC Masa Örtüsü 140x180 cm 149 TL

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BİM aktüel ürünler kataloğunun yedinci ve son sayfasında ise oyuncak çeşitleri yer alıyor.

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