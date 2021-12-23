BİM aktüel ürünler kataloğu! 24 Aralık Cuma günü BİM’de hangi ürünler indirimde?

BİM’in aktüel ürünler listesinde bu hafta wok tava 59,90 TL, çift taraflı ısıtıcı 189,00 TL, aroma difüzörü ve hava nemlendirici 149,00 TL, saç kurutma makinesi 99,90 TL, yumuşacık kadın pijama takımı 89,90 TL, ışıklı selfie çubuğu 49,90 TL, erkek ev botu 34, 90 TL'den satılıyor.

İŞTE 24 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Kataloğun ilk sayfasında siyah cam ankastre set, ankastre ocak, çift taraflı ısıtıcı, cam mum ve sunum tepsisi, wok tava, mini salata kasesi, mutfak havlusu, sarımsak presi, yuvarlak metal tepsi, basamaklı tabure ve çeşitli oyuncaklar yer alıyor.

Kataloğun ikinci sayfasında saç maşası, saç kurutma makinesi, yüz temizleme seti, tırnak bakım seti, kirpik kıvırma cihazı, epilatör, vakumlu siyah nokta temizleyici, yüz epilasyon cihazı, hızlı oje kurutucu, kulak temizleyici, hava nemlendirici ve cam baskül gibi ürünler bulunuyor.

Cuma kataloğunun son sayfasında ise süper soft sabahlık, pijama takımı, eldiven bere takımı, ev botu, pamuklu şal, penye çarşaf, polar boyunluk, polarlı tayt, yastık kılıfı, ev çorabı, trekking bot, bere, yüz havlusu ve yastık kılıfı gibi tekstil ürünleri mevcut.



