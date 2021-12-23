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BİM aktüel ürünler kataloğu! 24 Aralık Cuma günü BİM’de hangi ürünler indirimde?

23.12.2021 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

BİM’in 24 Aralık 2021 Cuma gününe özel aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Her hafta birbirinden farklı ürünleri müşterileriyle buluşturan BİM’de bu hafta wok tavadan çay setine, ısıtıcıdan ankastre fırına, saç düzleştiriciden yumuşacık pijama takımlarına birçok ürün indirimli satılıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğu! 24 Aralık Cuma günü BİM’de hangi ürünler indirimde?

BİM’in aktüel ürünler listesinde bu hafta wok tava 59,90 TL, çift taraflı ısıtıcı 189,00 TL, aroma difüzörü ve hava nemlendirici 149,00 TL, saç kurutma makinesi 99,90 TL, yumuşacık kadın pijama takımı 89,90 TL, ışıklı selfie çubuğu 49,90 TL, erkek ev botu 34, 90 TL'den satılıyor.

İŞTE 24 ARALIK CUMA BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

Kataloğun ilk sayfasında siyah cam ankastre set, ankastre ocak, çift taraflı ısıtıcı, cam mum ve sunum tepsisi, wok tava, mini salata kasesi, mutfak havlusu, sarımsak presi, yuvarlak metal tepsi, basamaklı tabure ve çeşitli oyuncaklar yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğu! 24 Aralık Cuma günü BİM’de hangi ürünler indirimde?

Kataloğun ikinci sayfasında saç maşası, saç kurutma makinesi, yüz temizleme seti, tırnak bakım seti, kirpik kıvırma cihazı, epilatör, vakumlu siyah nokta temizleyici, yüz epilasyon cihazı, hızlı oje kurutucu, kulak temizleyici, hava nemlendirici ve cam baskül gibi ürünler bulunuyor.

BİM aktüel ürünler kataloğu! 24 Aralık Cuma günü BİM’de hangi ürünler indirimde?

Cuma kataloğunun son sayfasında ise süper soft sabahlık, pijama takımı, eldiven bere takımı, ev botu, pamuklu şal, penye çarşaf, polar boyunluk, polarlı tayt, yastık kılıfı, ev çorabı, trekking bot, bere, yüz havlusu ve yastık kılıfı gibi tekstil ürünleri mevcut.

BİM aktüel ürünler kataloğu! 24 Aralık Cuma günü BİM’de hangi ürünler indirimde?

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