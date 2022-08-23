BİM aktüel ürünler kataloğu! BİM'de hangi ürünler indirimde? 23 Ağustos 2022 indirimli ürünler listesi!

BİM aktüel ürünler kataloğu 23 Ağustos 2022 Salı gününün en çok araştırılan konuları arasında bulunuyor. Birçok yeni ürün raflarda yerini aldı. Peki BİM'de hangi ürünler indirimde? 23 Ağustos 2022 BİM indirimli ürünler listesi ve detaylar haberimizde...

23 AĞUSTOS'TA BİM'DE İNDİRİMLİ ÜRÜNLER NELER?

23 Ağustos 2022 Salı günü geçerli olan BİM Aktüel katolğunun ilk sayfasında uzaktan kumandalı led şerit, bikini slip, kadın erkek atler, dondurmalı led ışık, küpe, body butter, erkek patik çorap, vücut spreyi, diş macunu ve diş fırçası seti, cımbız, yüz serumu ve törpü gibi ürünler yer alıyor.

BİM aktüel ürünler kataloğunun ikinci sayfasında ise maden suyu yeşil çay ve ginsengli, siyah çay, filtre kahve, sütlü kakaolu fındık kreması, Türk kahvesi, tahıl patlaklı kakaolu bisküvi, soğuk kahve, yer fıstıklı krokan, cevizli sucuk, Alaçatı kurabiyesi, İzmir bomba ve çeşitli atıştırmalıklar bulunuyor.



