BİM aktüel ürünler listesi! 17 Eylül Cuma günü hangi ürünler indirimde?

Genel olarak tadilat ürünlerinin indirime girdiği BİM'de tornavida seti ise 29,90'dan satılıyor. Musluk başlığı 19,90, ahşap saplı çekiç 19,90 TL, demir testere kolu ise 19,90 TL'den satılıyor. İşte 17 Eylül 2021 Cuma gününe dair aktüel ürünler listesi…

İŞTE 17 EYLÜL 2021 CUMA GÜNÜ BİM'İN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ...

Demir Testere Kolu 300 mm 19,90 Türk lirası

Lavabo Açma Sustası 19,90 Türk lirası

Kapı Pencere Bandı 12,90 Türk lirası

Hızlı Yapıştırıcı 200 ml Aktivatör + 35 g Yapıştırıcı 12,90 Türk lirası

Derz Tamir Dolgusu 12,90 Türk lirası

Pas Sökücü Sprey 12,90 Türk lirası

Maket Bıçağı +5’li Yedek Uç Seti 8,90 Türk lirası

Kontrol Kalemi /Elektrik Bandı Seti 8,90 Türk lirası

Cırt Kelepçe Seti 60'lı 8,90 Türk lirası

Cam Menfez 8,90 Türk lirası

SGS Profesyonel Akülü Vidalama 279,00 Türk lirası

Profesyonel Şerit Metre 29,90 Türk lirası

Çok Amaçlı Elastik Kova 29,90 Türk lirası

Silikon Tabancası + F280 Silikon 29,90 Türk lirası

16 İnç Takım Çantası 29,90 Türk lirası

Tornavida Seti 5’li 29,90 Türk lirası

Allen Anahtar Takımı 9’lu 29,90 Türk lirası

Boyacı Seti 5’li 29,90 Türk lirası

Musluk Başlığı 19,90 Türk lirası

Montaj Tamir Seti 167 Parça 19,90 Türk lirası

Ahşap Saplı Çekiç 19,90 Türk lirası

Sarı Boyacı Ispatulası 6,90 Türk lirası

Speed Nitril Kaplı Örme Eldiven 6,90 Türk lirası

Benante Kahve Fincan Takımı 99,00 Türk lirası

Glass in Love Rose Renkli Kahve ve Bitki Çayı Demliği 1000 ml 74,90 Türk lirası

Glass in Love Rose Renkli Kahve ve Bitki Çayı Demliği 350 ml 49,90 Türk lirası

Naturalove Rose Kulplu Kesme Tahtası 44,90 Türk lirası

Cook with Love Silikon Uçlu Servis Maşası 17,90 Türk lirası

Benante Porselen Kaşık Seti 6’lı 8,90 Türk lirası

Profesyonel Oto Fırçası 9,90 Türk lirası

Profesyonel Yer Fırçası 9,90 Türk lirası

Derz Kazıma Aparatı 9,90 Türk lirası

Sprey Boya 9,90 Türk lirası

Plastik Çekpas 9,90 Türk lirası

Metal Sabit Sırık 9,90 Türk lirası

Akrilik Siliconize Çift Taraflı Bant 6,90 Türk lirası

Tamir Bandı 6,90 Türk lirası

Pencere Emniyet Kilidi 6,90 Türk lirası

F-50 Tüp Silikon 6,90 Türk lirası

Uçar Oyuncak Oyuncak Temizlik Seti 16,90 Türk lirası

Faaliyet Kitapları 5,90 Türk lirası

Martı Çocuk Martının Dedektifleri Hikaye Kitapları 3,95 Türk lirası

Piccolo Mondi Robot Arabalar 24,90 Türk lirası

Uçar Oyuncak Çantalı Doktor ve Tamir Seti 19,90 Türk lirası

Oval Sepet 12,90 Türk lirası

Dikdörtgen Sepet 12,90 Türk lirası

Çamaşır Sepeti 34,90 Türk lirası

Dantelli Masa Örtüsü 27,90 Türk lirası

Chef's Granit EfekTürk lirasıi İkili Tava 54,90 Türk lirası

Figürlü PoşeTürk lirasıik 13,90 Türk lirası

Yağ Süzgeci 4,50 Türk lirası

Konuşan Defne Bebek ~60 cm 69,90 Türk lirası

Baby Alive Balerin Bebeğim 75,00 Türk lirası

Sevimli Ayıcık ve Puzzle Bloklar 22,90 Türk lirası

Pencereli Hurç Mega 15,90 Türk lirası

Vakumlu Hurç Seti 3’lü 17,90 Türk lirası

Fermuarlı Hurç 8,90 Türk lirası

Kaydırmaz Şeffaf Raf Örtüsü 9,90 Türk lirası

Çizgili Yüz Havlusu 7,90 Türk lirası

Akordiyon Düzenleyici Maxi 9,90 Türk lirası

Çok Amaçlı Kapaklı Büyük Kutu 27,90 Türk lirası

Akordiyon Düzenleyici Midi 8,90 Türk lirası

Akordiyon Düzenleyici Mini 7,90 Türk lirası

Cook with Love Çelik Rose Mutfak Gereçleri 19,90 Türk lirasıÇok Amaçlı Kapaklı Baza Altı Kutusu 19,90 Türk lirası

Raf Düzenleyici 14,90 Türk lirası

Çekmece Düzenleyici 9,90 Türk lirası

4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 16,90 Türk lirası

İki Gözlü Çekmece 24,90 Türk lirası

Pencereli Hurç Maxi 12,90 Türk lirası