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BİM aktüel ürünler listesi! 17 Eylül Cuma günü hangi ürünler indirimde?

16.09.2021 19:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta biribrinden farklı ürünleri müşterilerine indirimli bir şekilde sunan BİM, 17 Eylül 2021 Cuma gününe özel aktüel ürün listesini yayınladı. BİM'de bu hafta SGS Profesyonel Akülü Vidalama matkap, 279 TL'den satılırken, şerit metre ise 29,90'dan alıcılarını bekliyor.

BİM aktüel ürünler listesi! 17 Eylül Cuma günü hangi ürünler indirimde?

Genel olarak tadilat ürünlerinin indirime girdiği BİM'de tornavida seti ise 29,90'dan satılıyor. Musluk başlığı 19,90, ahşap saplı çekiç 19,90 TL, demir testere kolu ise 19,90 TL'den satılıyor. İşte 17 Eylül 2021 Cuma gününe dair aktüel ürünler listesi…

İŞTE 17 EYLÜL 2021 CUMA GÜNÜ BİM'İN AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ...

Demir Testere Kolu 300 mm 19,90 Türk lirası
Lavabo Açma Sustası 19,90 Türk lirası
Kapı Pencere Bandı 12,90 Türk lirası
Hızlı Yapıştırıcı 200 ml Aktivatör + 35 g Yapıştırıcı 12,90 Türk lirası
Derz Tamir Dolgusu 12,90 Türk lirası
Pas Sökücü Sprey 12,90 Türk lirası
Maket Bıçağı +5’li Yedek Uç Seti 8,90 Türk lirası
Kontrol Kalemi /Elektrik Bandı Seti 8,90 Türk lirası
Cırt Kelepçe Seti 60'lı 8,90 Türk lirası
Cam Menfez 8,90 Türk lirası
SGS Profesyonel Akülü Vidalama 279,00 Türk lirası
Profesyonel Şerit Metre 29,90 Türk lirası
Çok Amaçlı Elastik Kova 29,90 Türk lirası
Silikon Tabancası + F280 Silikon 29,90 Türk lirası
16 İnç Takım Çantası 29,90 Türk lirası
Tornavida Seti 5’li 29,90 Türk lirası
Allen Anahtar Takımı 9’lu 29,90 Türk lirası
Boyacı Seti 5’li 29,90 Türk lirası
Musluk Başlığı 19,90 Türk lirası
Montaj Tamir Seti 167 Parça 19,90 Türk lirası
Ahşap Saplı Çekiç 19,90 Türk lirası
Sarı Boyacı Ispatulası 6,90 Türk lirası
Speed Nitril Kaplı Örme Eldiven 6,90 Türk lirası
Benante Kahve Fincan Takımı 99,00 Türk lirası
Glass in Love Rose Renkli Kahve ve Bitki Çayı Demliği 1000 ml 74,90 Türk lirası
Glass in Love Rose Renkli Kahve ve Bitki Çayı Demliği 350 ml 49,90 Türk lirası
Naturalove Rose Kulplu Kesme Tahtası 44,90 Türk lirası
Cook with Love Silikon Uçlu Servis Maşası 17,90 Türk lirası
Benante Porselen Kaşık Seti 6’lı 8,90 Türk lirası
Profesyonel Oto Fırçası 9,90 Türk lirası
Profesyonel Yer Fırçası 9,90 Türk lirası
Derz Kazıma Aparatı 9,90 Türk lirası
Sprey Boya 9,90 Türk lirası
Plastik Çekpas 9,90 Türk lirası
Metal Sabit Sırık 9,90 Türk lirası
Akrilik Siliconize Çift Taraflı Bant 6,90 Türk lirası
Tamir Bandı 6,90 Türk lirası
Pencere Emniyet Kilidi 6,90 Türk lirası
F-50 Tüp Silikon 6,90 Türk lirası
Uçar Oyuncak Oyuncak Temizlik Seti 16,90 Türk lirası
Faaliyet Kitapları 5,90 Türk lirası
Martı Çocuk Martının Dedektifleri Hikaye Kitapları 3,95 Türk lirası
Piccolo Mondi Robot Arabalar 24,90 Türk lirası
Uçar Oyuncak Çantalı Doktor ve Tamir Seti 19,90 Türk lirası
Oval Sepet 12,90 Türk lirası
Dikdörtgen Sepet 12,90 Türk lirası
Çamaşır Sepeti 34,90 Türk lirası
Dantelli Masa Örtüsü 27,90 Türk lirası
Chef's Granit EfekTürk lirasıi İkili Tava 54,90 Türk lirası
Figürlü PoşeTürk lirasıik 13,90 Türk lirası
Yağ Süzgeci 4,50 Türk lirası
Konuşan Defne Bebek ~60 cm 69,90 Türk lirası
Baby Alive Balerin Bebeğim 75,00 Türk lirası
Sevimli Ayıcık ve Puzzle Bloklar 22,90 Türk lirası
Pencereli Hurç Mega 15,90 Türk lirası
Vakumlu Hurç Seti 3’lü 17,90 Türk lirası
Fermuarlı Hurç 8,90 Türk lirası
Kaydırmaz Şeffaf Raf Örtüsü 9,90 Türk lirası
Çizgili Yüz Havlusu 7,90 Türk lirası
Akordiyon Düzenleyici Maxi 9,90 Türk lirası
Çok Amaçlı Kapaklı Büyük Kutu 27,90 Türk lirası
Akordiyon Düzenleyici Midi 8,90 Türk lirası
Akordiyon Düzenleyici Mini 7,90 Türk lirası
Cook with Love Çelik Rose Mutfak Gereçleri 19,90 Türk lirasıÇok Amaçlı Kapaklı Baza Altı Kutusu 19,90 Türk lirası
Raf Düzenleyici 14,90 Türk lirası
Çekmece Düzenleyici 9,90 Türk lirası
4 Bölmeli Dolap Düzenleyici 16,90 Türk lirası
İki Gözlü Çekmece 24,90 Türk lirası
Pencereli Hurç Maxi 12,90 Türk lirası

BİM aktüel ürünler listesi! 17 Eylül Cuma günü hangi ürünler indirimde?

BİM aktüel ürünler listesi! 17 Eylül Cuma günü hangi ürünler indirimde?

BİM aktüel ürünler listesi! 17 Eylül Cuma günü hangi ürünler indirimde?

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Bim
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