BİM aktüel ürünler listesi! 30 Temmuz Cuma günü BİM'de bu hafta nofrost buzdolabı indirimde

BİM her hafta farklı aktüel ürünleri uygun fiyatlı şekilde müşterilerle buluşturuyor. Cuma günlerini dört gözle bekleyen müşteriler için 30 Temmuz tarihideki aktüel ürünler belli oldu. Buzdolabı almak isteyenlerin mutlaka aktüel ürünlere bakmalarını tavsiye ediyoruz. İşte bu haftaki aktüel ürünler…

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİNİ YAYINLADI

BİM Aktüel ürünleri arasında bu hafta en çok dikkat çeken ürün buzdolabı oldu. Yeni evlenenlere ya da buzdolabını yenilemek isteyenler keysmart markalı buzdolabına 2999 TL’ye sahip olabilir. İşte BİM’in bu haftaki aktüel ürünleri:

BİM aktüel ürünler kataloğunun ilk sayfasında züccaciye ürünleri karşılıyor.

BİM 30 Temmuz 2021 aktüel ürünler kataloğunda; Chef's 22cm Telli Kızartma Tenceresi 49,90 TL, Chef's 26cm Granit Efektli Krep Tavası 29,90 TL, 2 litre Relax Çelik Termos 79,90 TL, 29cm çapında Yağ Sıçratmaz 19,90 TL, Chef's Tek Fiyat Çelik Ürünler 39,90 TL, Saklama Kabı 9,90 TL,

Lav 6'lı Çay Bardağı 12,50 TL, Lav Ayran Bardağı 4,95 TL, Lav Büyük Kase 14,50 TL. Karma Küçük Mutfak Ürünleri 4,95 TL, Paşabahçe 2'li Oval Borcam Seti 29,90 TL, Tereyağlık 9,90 TL, Çelik Dondurma Kaşığı 19,90 TL, Tek Fiyat Tamamlayıcı Ürünler 4,95 TLTL fiyatla yer alıyor.

BİM'de bu hafta; Keysmart No-Forst Buzdolabı 2999 TL, Ömür boyu garantili Stanley Termos 229 TL, Tıraş Makinesi 99,99 TL, Katlanabilir Çamaşır Selesi 49,90 TL fiyatla satılacak.

BİM'in Cuma günü satışa sunulacak olan aktüel ürünler kataloğunda çocuklar için oyun çeşitleri ve bebek ürünlerine geniş yer verilmiş durumda.

BİM 30 Temmuz 2021 cuma kataloğunda; Kiwi Bebek Saç Tıraş Makinesi 99,99 TL, Kiwi Titreşimli Diş Kaşıyıcı 59,90 TL, Bebek Nevresim Takımı 59,90 TL, Biberon Fırçası 4,95 TL, fgürlü Bebek Yastığı 12,90 TL, Bebek Alıştırma Külodu 12,90 TL, Casilda Home Anne Yanı Bebek Yatağı 59,90 TL,

Melamin Mama Tabağı 12,90 TL, Silikon Mama Önlüğü 12,90 TL, Bebek Güvenlik Ürünleri 4,50 TL, Çıngıraklı Amigurumi Kiti 29,90 TL, Diş kaşıyıcı Eldiven 14,90 TL, Bebek Dönence Kiti 26,90 TL, Katlanabilir Çamaşır Selesi 49,90 TL, Katlanabilir Çocuk Küveti 99,90 TL gibi aktüel ürünler de uygun fiyatlarla karşımıza çıkıyor.

Bu Cuma Bim'de geçerli olacak aktüel ürünler kataloğunda; Rookie Scooter 249 TL, 100 adet topu olan Pilsan Havuzlu Toplu Kaydırak 249 TL, Dede Ayaklı Büyük Basketbol Potası 49,90 TL, Pilsan Yer Karosu 34,90 TL, 100'lü Fileli Oyun Havuzu Topu 27,90 TL, Pilsan Yürüme Arkadaşım 129 TL, Fisher-Price Uzaktan Kumanda 49,90 TL.

Farklı çeşitlerde Arkadaş Serisi Araçlar 29,90 TL, Dede Bul Tak Oyuncaklar 24,90 TL, Piccolo Mondi Karma Bebek Oyuncakları 39,90 TL. Piccolo Mondi Oyuncak Metal Römorklu Traktör 34,90 TL, İpe Dizme Oyunu 39,90 TL, Piccolo Mondi Oyuncak İnşaat Araçları Seti 99,90 TL, Neşeli Halkalar 13,50 TL, Ahşap tak Çak 14,90 TL, Haydi Konuşalım Kartları 14,90 TL, Boyama Kitabı 4,95 TL, Karma Hikaye Kitabı çeşitleri 3,50 TL, Noktaları Birleştir Kitabı 4,95 TL, Oyuncak Kumaş Kutusu 27,50 TL ve Şekiller Puzzle Oyunu 14,90 TL fiyatla satılacak.

Micro Spor Şapka 19,90 TL. Fermuarlı Micro Şapka 26,90 TL. Hasır Fötr Şapka 16,90 TL. Erkek Şort 19,90 TL. Gezer'den Kadın Trend Terlik 24,90 TL.





