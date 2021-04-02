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BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı | 2 Nisan’da BİM’de hangi ürünler indirimde?

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.04.2021 12:42 | Son Güncelleme

Her hafta birbirinden farklı ve uygun fiyatlı ürünlerini müşterileriyle buluşturan zincir marketlerden BİM, 2 Nisan tarihli aktüel ürünler listesini paylaştı. BİM’in internet sitesinde yer alan bilgilere göre; bu hafta aktüel ürünler listesinde bahçe ürünleri dikkat çekti.

BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı | 2 Nisan’da BİM’de hangi ürünler indirimde?

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte bahçe araç ve gereçlerinin ön planda tutulduğu 2 Nisan aktüel ürünler listesinde saksıdan eldivene, bahçe setinden sulama kabına, bitki toprağından bitki destek çubuğuna kadar birçok ürün indirime girdi…

İŞTE BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ…

Kumtel Set Üstü İnox Ocak 389 TL, Dekoratif Raf/Sepet 36,90 TL, Heifer Işıklı Kettle 99,90 TL, Casilda Home Mutfak Havlu Seti 4’lü 17,90 TL, Barbie Alışveriş Oyun Seti 89,90 TL, Pilsan Halka Atma Oyunu 22,90 TL, Pilsan Tahterevalli 99,90 TL, Yağmur Damlası Oyuncağı 19,90 TL, Matchbox 3'lü Arabalar 22,90 TL, Yiyecek Seti • Pasta • Pizza 14,90 TL, Oyuncak Motosiklet • Farklı renk ve çeşitlerde 19,90 TL, Yürüme Arkadaşım 12,90 TL, Beyinbey Metal Kutu Oyunları 14,90 TL, Çiftlik Öyküleri Hikaye Kitapları • Farklı çeşitlerde 4,95 TL, Martı Çocuk Aktivite Kitabım • Farklı çeşitlerde 2,50 TL, Polosmart Işıklı Nostaljik Radyo 119 TL, Modern Çiçeklik • 1. sınıf 18 mm suntalam • Ahşap ayak 79,90 TL, Askılı Akasya Saksı ~3,5 Litre • Farklı renklerde 14,90 TL, Askılı Akasya Saksı ~1,5 Litre • Farklı renklerde 7,95 TL, Akasya Saksı ~2 Litre 6,95 TL, Akasya Saksı ~1 Litre 4,95 TL, Akasya Kaktüs Saksısı 3,95 TL, Dikdörtgen Balkon Saksısı ~11 Litre 13,50 TL, Dikdörtgen Balkon Saksısı ~6 Litre 8,50 TL, Askılı Nergiz Balkon Saksısı ~6,5 Litre 14,90 TL, Nergiz Saksı ~15,5 Litre 15,90 TL, Nergiz Saksı ~10,5 Litre 12,90 TL, Nergiz Saksı ~3,5 Litre 5,95 TL, 2’li Metal Çiçeklik 19,90 TL, Çiçek Soğanı Çeşitleri 5,95 TL, Sebze Yetiştirme Kiti 14,90 TL, Saksı Boyama 12,90 TL, Makaralı Fidan Bağlama İpi 11,90 TL, Burunlu Çiçek Sulama Kabı 7,50 TL, Bitki Toprağı ~10 Litre 5,95 TL, Bahçe Eldiveni 3,50 TL, Bahçe Seti 3’lü 24,90 TL, Bitki Destek Çubuğu 3,95 TL, 3’lü Damla Sulama 6,95 TL, Solar Aydınlatma Sistemi 119 TL’den satılıyor….

BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı | 2 Nisan’da BİM’de hangi ürünler indirimde?

BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı | 2 Nisan’da BİM’de hangi ürünler indirimde?

BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı | 2 Nisan’da BİM’de hangi ürünler indirimde?

BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı | 2 Nisan’da BİM’de hangi ürünler indirimde?

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