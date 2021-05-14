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BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde?

14.05.2021 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her hafta birbirinden farklı ürün grubuyla müşterilerine kapılarını açan BİM, aktüel ürünler listesini paylaştı. 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yine birbirinde farklı indirimli ürünleri müşterileriyle buluşturuyor.

BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde?

BİM’de bu hafta TV’den, elektrikli süpürgeye, elektrikli scooterdan derin dondurucuya, yazıcıdan 8 bölmeli çok amaçlı çekmeceli dolaba, ayakkabılıktan termosa kadar birçok ürün, satılıyor. Tam kapanmanın biteceği tarih olan 17 Mayıs’ta BİM’de birçok ürün aktüel olarak paylaşıldı…

17 MAYIS BİM AKTÜEL LİSTESİ

BİM markette 17 Mayıs Pazartesi gününden itibaren satılacak aktüel ürünlerin listesi şöyle;

Dijitsu 55 Inç Ultra HD Smart TV 3.499,00 TL,

43 Inç Full HD Linux Smart TV 2.199,00 TL,

Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge 579,00₺

Volta Elektrikli Kick Scooter 1.799,00₺

Simfer 6 Çekmeceli Derin Dondurucu 1.999,00₺

Rookie Maxi Scooter 189,00₺

HP Wifi Yazıcı 2710 399,00₺

8 Bölmeli Çok Amaçlı Dolap 199,00₺

3 Katlı Modern Ayakkabılık 189,00₺

Relax Musluklu Çelik Termos 179,00₺

Polosmart Tws Kablosuz Kulaklık 79,90₺

Starcom Yuvarlak Sensörlü Şarjlı Işıldak 39,90₺

Metal Gövdeli Ayaklı Saksı 29,90₺

Dede Büyük Basket Potası ve Top Seti 49,90₺

Dede Sepetli Takı Seti 42,90₺

Art Craft Kinetik Kum Oyun Seti 19,90₺

Uçar Oyuncak Barbie Kek ve Pizza Seti 25,90₺

Dede Oyuncak Pazar Arabası 42,90₺

Polesie Oyuncak Yemek Seti 19,90₺

Martı Çocuk Koparmalı Boyama Kitabı 4,95₺

### BİM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde?

BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde?

BİM aktüel ürünler listesi yayınlandı! BİM’de bu hafta hangi ürünler indirimde?

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