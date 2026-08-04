A101'e Philips dikey süpürge geliyor! 6 Ağustos 2026 A101 kataloğu

A101 6 Ağustos aktüel kataloğunda Birkenstock, Crocs, New Balance ve Hoka terlik ve ayakkabılardan Samsonite valizlere Fissler düdüklü tencere setlerinden Kärcher buharlı temizleyiciler ile Philips süpürgelere çeşitli ürüner sunuluyor. Ayrıca iPhone, Samsung telefonlar, Altus Klimalar, Samsung buzdolapları da bulunuyor
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
Aldın Aldın gıda fırsatları
İndirimli gıda ürünlerinden seçtiklerimiz için buraya tıklayın.
Aldın Aldın kişisel bakım ve kozmetik fırsatları
Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Onvo 65vq90f3ua 65" frameless 4k uhd google qled tv 27,999 TL
- Onvo 65vq90f3ua 65" frameless 4k uhd google qled tv 27,999 TL
- Onvo 43vq80f2fa 43" frameless fhd whale os 10 qled tv 12,499 TL
- Samsung 58u8000f 58" uhd smart tv 31,999 TL
- Toshiba 55uv2363dt-55uv1563dt 55" 4k uhd vidaa tv 21,999 TL
- Piranha 7861 bluetooth hoparlör 699 TL
- Piranha 9045b magsafe 5000 mah powerbank 599 TL
- Piranha 9991 bluetooth kulak içi kulaklık 599 TL
- Altus AL75 UHD 9825 TV 37,999 TL
- Altus AL45 9825 UHD Google Android TV 27,999 TL
- Samsung HG55BU800EUXTK Crystal 4K Ultra HD LED Hospitality TV 26,999 TL
- Simfer 43SFSV4N FHD video smart LED TV 9,999 TL
- Altus AL40 6023 FHD TV 9,999 TL
- iPhone 17 Pro 512 GB cep telefonu 118,999 TL
- iPhone 16 Plus 512 GB cep telefonu 91,999 TL
- iPhone 15 Plus 512 GB cep telefonu 77,499 TL
- iPhone 17 E 256 GB cep telefonu 57,499 TL
- Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 GB cep telefonu 74,999 TL
- Samsung Galaxy A57 8/128 GB 5G cep telefonu 27,299 TL
- Samsung Galaxy A56 8/128 GB 5G cep telefonu 24,999 TL
- Samsung Galaxy A37 8/128 GB cep telefonu 20,999 TL
- Samsung Galaxy A17 6/128 GB 5G cep telefonu 14,699 TL
- Oppo A6 Pro 8/256 GB cep telefonu 18,799 TL
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8/256 GB cep telefonu 17,899 TL
- Xiaomi Redmi Note 15 8/256 GB cep telefonu 15,999 TL
- Samsung Tab A11 Plus SM-X236 6/128 GB tablet 13,299 TL
- Samsung Galaxy Tab A11 4/64 GB tablet 5,349 TL
- Samsung Galaxy Watch 8 Classic 46 mm akıllı saat 12,999 TL
- Samsung Galaxy Watch 8 40 mm akıllı saat 10,999 TL
Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Seg cm 711 7 kg çamaşır makinesi 16,799 TL
- Seg cm 711 7 kg çamaşır makinesi 16,799 TL
- Seg bm 5015o d ds bulaşık makinesi 16,999 TL
- Kiwi kwp-8556 su sebili 5,999 TL
- Samsung RT47CG6636WWTR no-frost buzdolabı 33,999 TL
- Samsung RB50DG601EWWTR kombi no-frost buzdolabı 42,999 TL
- Hoover NDEH9A2TCBEXS-17 ısı pompalı çamaşır kurutma makinesi 18,999 TL
- Hoover HF 3E53E0W-17 bulaşık makinesi 14,999 TL
- Newton turbo ankastre set 10,499 TL
- Altus AL CM 91254 D çamaşır makinesi 22,499 TL
- Altus AL KM 1160 çamaşır kurutma makinesi 18,999 TL
- Newton turbo ankastre set 9,999 TL
- DemirDöküm Ademix P24/24 yoğuşmalı kombi 34,999 TL
- Altus AL CM 81050 R çamaşır makinesi 18,999 TL
- Altus AL 434 P bulaşık makinesi 15,499 TL
- Altus AL 1128 su sebili 4,799 TL
- Dijitech DJT300 su sebili 9,499 TL
- DemirDöküm DT4 Titanium Digital termosifon 65 L 16,999 TL
- DemirDöküm DT4 Titanium Basic termosifon 50 L 12,999 TL
- Singer 6160 brilliance dikiş makinesi 8,999 TL
- Schafer prochef master stand mikser 4,399 TL
- Kiwi ksm-2405w waffle makinesi 999 TL
- Pierre cardin cam çay makinesi 1,899 TL
- Pierre cardin türk kahvesi makinesi 1,299 TL
- Samsung vc07r302mvb/tr cyclone süpürge 4,999 TL
- Kiwi kcc-4320 koltuk ve halı yıkama makinesi 4,299 TL
- Kiwi kfan-7690 kule tipi turbo vantilatör 4,299 TL
- Regal rk1000 kablolu dik süpürge 1,599 TL
- Fissler Vitaquick Premium düdüklü tencere seti 6+3,5 L 18,999 TL
- Fissler Vitaquick Premium düdüklü tencere 6 L 11,499 TL
- Fissler Vitaquick Premium düdüklü tencere 4,5 L 9,999 TL
- Fissler San Francisco 5 parça tencere seti 14,999 TL
- Fissler Original Profi Collection 4 parça tencere seti 19,999 TL
- Tefal Ingenio Excellence Titanyum 6x 12 parça büyük set 15,499 TL
- Tefal Secure Trendy düdüklü tencere 6 L 7,999 TL
- WMF Perfect Plus düdüklü tencere 6,5 L 10,999 TL
- DeLonghi Autentica ETAM29.660.SB otomatik espresso makinesi 24,999 TL
- Grundig TCM 7061 D ikili Türk kahvesi makinesi 7,499 TL
- Dreame L40 Ultra AE robot süpürge 40,499 TL
- Philips HR1393/90 doğrayıcı rondo 1,599 TL
- Philips 3000 serisi STH3020/70 el tipi buharlı düzleştirici 2,199 TL
- Philips 5000 serisi DST5030/80 buharlı ütü 2,799 TL
- Philips PerfectCare 8000 PSG8160/30 kazanlı ütü 18,999 TL
- Philips HomeRun 5000 serisi XU5100/10 siyah çöp istasyonlu akıllı robot süpürge 22,499 TL
- Philips Aqua Plus 8000 serisi XC8057/01 kablosuz dikey süpürge 17,899 TL
- Philips 6000 serisi XC6557/01 şarjlı dikey süpürge 14,499 TL
- Philips Marathon Ultimate XB9125/07 toz torbasız elektrikli süpürge 11,699 TL
- Philips Marathon Ultimate XB9155/07 toz torbasız elektrikli süpürge 13,899 TL
Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz burada.
Apec apt4 üç tekerlekli elektrikli moped 59,999 TL
- Apec apt4 üç tekerlekli elektrikli moped 59,999 TL
- Volta vsm elektrikli motorlu bisiklet 22,990 TL
- Volta demon gr250r motosiklet 179,990 TL
Otomotiv ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.
Tekerlekli termos buzluk 38 l 1,699 TL
- Tekerlekli termos buzluk 38 l 1,699 TL
- Buzluk termos 60,5 l 1,999 TL
- Metal ayaklı katlanır bahçe masası 999 TL
- Plastik koltuk 179 TL
- King plastik koltuk 275 TL
- Golf koltuk 279 TL
- Bambu plastik koltuk 399 TL
- Elit plastik tabure 119 TL
- Kapaklı jet rüzgar çakmağı 49,50 TL
Bahçe kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Dolphin pro 3 ton manuel transpalet 14,999 TL
- Dolphin pro 3 ton manuel transpalet 14,999 TL
- Piranha darbeli matkap 999 TL
- Piranha şarjlı vidalama 999 TL
- Piranha kırılabilen şarjlı vidalama 499 TL
- Piranha dekupaj testere 849 TL
- Piranha avuç taşlama 999 TL
- Piranha prt-9113 çok amaçlı alet seti 1,049 TL
- Piranha multi başlıklı profesyonel şarjlı vidalama 1,359 TL
- Piranha titreşimli zımpara makinesi 1,099 TL
- Piranha lehim havya seti 369 TL
- Silikon tabancası 199 TL
- Piranha phag-9421 sıcak hava tabancası 799 TL
- Aprilla 55 parça şarjlı vidalama 799 TL
- Aprilla abc-8820 sahte para tespitli toplayarak sayan para sayma makinesi 4,699 TL
- Aprilla asb-8802 portatif çelik kasa 599 TL
- Hilfe akım korumalı led ışıklı usb'li priz çoğaltıcı 389 TL
Sizin için indirimli yapı market ürünlerinden seçtiklerimiz burada.
Lav kapaksız kavanoz 18 TL
- Lav kapaksız kavanoz 18 TL
- Lav kapaksız kavanoz 15 TL
- Lav kapaksız kavanoz 14 TL
- Sürteli tekli kavanoz kapağı 2,80 TL
- Kesser bıçak ve soyacak seti 189 TL
- Hazneli rende 99,50 TL
- Manuel ipli doğrayıcı muglas 199 TL
- Saplı kavanoz hunisi 19,50 TL
- Konserve ve şişe açacağı 69,50 TL
- Nehir çelik güveç sahan seti 1,349 TL
- Güral porselen 18 parça porselen yemek takımı 2,299 TL
- Emaye derin tencere 22 cm 499 TL
- Emaye derin tencere 18 cm 444 TL
- Emaye bakraç 20 cm 469 TL
- Rakle dekorlu rimli su bardağı 2'li 129 TL
- Çift cidarlı pipetli bardak 99,50 TL
- Paşabahçe limonata bardağı 6'lı 189 TL
- Figürlü metal kaşık 4'lü 189 TL
- Sarkap home yuvarlak metal tepsi 89,50 TL
- Sarkap home metal çerezlik ve sunumluk tepsi 99,50 TL
- Yuvarlak metal kutu 79,50 TL
- 25 parça piknik seti 399 TL
- Limon şekilli buzluk 49,50 TL
- English home cam kesim panosu 139 TL
- Desenli yuvarlak tepsi 79,50 TL
- Paşabahçe aware su bardağı 15 TL
- Paşabahçe aware su bardağı 23 TL
- Poşet klipsi 12'li 49,50 TL
- Çay bardağı taşıma kabı 139 TL
- Süzgeçli saklama kabı 149 TL
- Sosluk saklama kabı 4'lü 54,50 TL
- Kase 1,8 l 74,50 TL
- Kase 1 l 44,50 TL
- Kase 400 ml 24,50 TL
- 2 bölmeli saklama kabı 29,50 TL
- 4+1 saklama kabı 99,50 TL
- Saklama kabı seti 2'li 129 TL
- Figürlü matara 199 TL
- Pipetli çelik termos 689 TL
- Keramika espresso bardağı 3'lü 199 TL
Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.
Dolu lombardo 12 v kumandalı akülü araba 7,999 TL
- Dolu lombardo 12 v kumandalı akülü araba 7,999 TL
- Triathlon ışıklı paten 799 TL
- Triathlon t212 led ışıklı katlanabilir çocuk scooter'ı 849 TL
Oyuncak kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.
Düğmeli biyeli şortlu pijama takımı 399 TL
- Düğmeli biyeli şortlu pijama takımı 399 TL
- Natürel kırlent kılıfı 199 TL
- Asos oyuncu koltuğu 3,699 TL
- Çok amaçlı el çantası 49,50 TL
- Telefon bölmeli el portföyü 199 TL
- %100 deri kevin erkek klasik cüzdan 399 TL
- Makyaj çantası 129 TL
- Spor seyahat çantası 329 TL
- Triathlon spor eldiveni 179 TL
- Triathlon futbol/voleybol/basketbol topu 219 TL
- İki katlı modüler raf 199 TL
- Dekoratif yapay sarmaşık çiçek 139 TL
- Kutulu dikiş seti 99,50 TL
- 4 katlı portatif çok amaçlı dolap 1,499 TL
İndirimli ev ve yaşam ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.
26 jant tek amortisörlü bisiklet 4,999 TL
- 26 jant tek amortisörlü bisiklet 4,999 TL
- 26 jant çift amortisörlü bisiklet 5,499 TL
- 29 jant çift amortisörlü bisiklet 7,499 TL
- 27,5 jant alüminyum bisiklet 7,299 TL
- 12 jant bisiklet 1,699 TL
- Katlanabilir bisiklet 6,999 TL
- Çift kişilik şişme yatak + 2 yastık + pompa + tamir yaması 1,899 TL
- Çift kişilik şişme yatak 1,299 TL
- Tek kişilik şişme yatak 799 TL
- Escamp kamp yatağı 949 TL
- Csmt-751 benzinli çapa makinesi 6,799 TL
- Geri vitesli benzinli çapa motoru 16,499 TL
- Aprilla para sayma makinesi 3,299 TL
Spor ve outdoor ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.
Birkenstock Arizona 151183 kadın terlik 2,999 TL
- Birkenstock Arizona 151183 kadın terlik 2,999 TL
- Kraulquappen 0011-KO-A başlangıç seviye kolluk 1,199 TL
- Kraulquappen 0022-KO-F ileri seviye kolluk 1,199 TL
- Birkenstock Arizona Big Buckle EVA 1020641 kadın terlik 1,749 TL
- Birkenstock Arizona EVA 1030466 kadın terlik 1,799 TL
- Birkenstock Arizona Big Buckle EVA 1031203 kadın terlik 2,249 TL
- Birkenstock Gizeh Flower Embellishment 1026287 kadın terlik 4,999 TL
- Birkenstock Florida Fresh 1029385 kadın terlik 3,499 TL
- Crocs Crocband 11016 kadın/erkek terlik 1,999 TL
- Crocs Classic 10001 kadın/erkek terlik 1,749 TL
- Crocs Inmotion Clog 209964-4NS kadın/erkek terlik 2,449 TL
- Crocs Bayaband 205089 kadın terlik 1,999 TL
- UGG Goldenstar Villa 1167392 kadın sandalet 8,499 TL
- Skechers 52631-GYNV erkek ayakkabı 3,299 TL
- New Balance MR530CK kadın/erkek ayakkabı 5,999 TL
- New Balance M1906RA kadın/erkek ayakkabı 7,999 TL
- New Balance MR530EWB kadın/erkek ayakkabı 5,499 TL
- Hoka 1168691-BWHT kadın ayakkabı 7,999 TL
- Hoka 1171838-LYC kadın ayakkabı 7,999 TL
- ON 3WF30324310 kadın ayakkabı 7,999 TL
Sizin için indirimli spor ayakkabılardan seçtiklerimiz burada.
Upstyle Laguna köşe takımı krem 13,299 TL
- Upstyle Laguna köşe takımı krem 13,299 TL
- Upstyle Lido bahçe & balkon oturma takımı cappucine kahve 9,999 TL
- Arles Home Marcella 2 sandalyeli masa takımı 4,499 TL
- Arles Home Cortona kahve köşesi 4,599 TL
- Upstyle Piko tekerlekli laptop sehpası atlantik çam 999 TL
- Arles Home Becca metal mutfak bangosu 1,699 TL
- Haus Mutfak Foça 8 raflı beyaz çok amaçlı dolap 2,549 TL
- Haus Mutfak Güneş 12R ayakkabılık çok amaçlı dolap 1,899 TL
- Haus Mutfak Konak ayakkabılık çok amaçlı dolap 2,149 TL
- Haus Mutfak Pratik ayakkabılık çok amaçlı dolap 1,649 TL
- Haus Mutfak Matilda çok amaçlı çalışma masası 2,399 TL
- Haus Mutfak Milet 10 bölmeli kitaplık 2,399 TL
Mobilyalarda fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.
Samsonite Lite Shock kabin boy valiz 19,999 TL
Samsonite Lite Shock kabin boy valiz 19,999 TL
Samsonite Lite Shock orta boy valiz 21,999 TL
Samsonite C-Lite Spinner kabin boy valiz 14,999 TL
Samsonite C-Lite Spinner orta boy valiz 20,499 TL
Samsonite C-Lite Disney Spinner kabin boy valiz 16,499 TL
Samsonite Essens Spinner kabin boy valiz 8,999 TL
Samsonite Flux Spinner kabin boy valiz 10,099 TL
Samsonite Neon Spinner kabin boy valiz 11,499 TL
Trunki Terrance çocuk valiz 3,499 TL
Trunki Trixie çocuk valiz 3,499 TL
American Tourister Rejoy Spinner kabin boy valiz 5,499 TL
İndirimli Samsonite valizlere buradan ulaşabilirsiniz.
Altus ALK 9060 9000 BTU inverter klima 22,999 TL
- Altus ALK 9060 9000 BTU inverter klima 22,999 TL
- Altus ALK 1840 18000 BTU inverter klima 33,999 TL
- Altus ALK 1260 12000 BTU inverter klima 24,499 TL
- DemirDöküm Kien 24 24000 BTU inverter klima 54,999 TL
- DemirDöküm Kien 18 18000 BTU inverter klima 40,999 TL
- DemirDöküm Kien 09 9000 BTU inverter klima 26,999 TL
- DemirDöküm Kien 12 12000 BTU inverter klima 30,999 TL
- LG Dualcool Standart Plus PC24SQ.NSK 24000 BTU inverter klima 56,999 TL
- LG Dualcool Plus PC18SQ.NSK 18000 BTU inverter klima 44,999 TL
- LG Dualcool Plus PC12SQ.NSJ 12000 BTU inverter klima 31,499 TL
- Baymak Elegant Eco 18 18000 BTU klima 44,999 TL
- Samsung WindFree Premium AR60F12C1KW/SK 12000 BTU inverter klima 34,499 TL
Vantilatörlerde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.
Kärcher SC 3 EasyFix GNF Edition buharlı temizlik makinesi 9,999 TL
Kärcher SC 3 EasyFix GNF Edition buharlı temizlik makinesi 9,999 TL
Kärcher WD 2 Plus V-12/6/18/C ıslak kuru süpürge 4,999 TL
Kärcher SC 3 Deluxe Anniversary Edition buharlı temizlik makinesi 9,999 TL
Kärcher VCC 4 toz torbasız süpürge 6,999 TL
Kärcher K 4 1800W 130 bar yıkama makinesi 7,999 TL
Kärcher WV 2 Black Edition cam temizleme makinesi 2,999 TL
Kärcher 2.645-265.0 sulama tabancası 499 TL
Kärcher AF 50 hava temizleyici 21,499 TL
Kärcher 1.645-820.0 400W su dalgıç pompa 3,999 TL
Kärcher KVA 2 şarjlı dikey süpürge 10,999 TL
Kärcher KFL 1 ıslak kuru şarjlı dikey süpürge 11,999 TL
Kärcher ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.
Bu içerik 6 Ağustos 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.