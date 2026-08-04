A101'e Philips dikey süpürge geliyor! 6 Ağustos 2026 A101 kataloğu

A101 6 Ağustos aktüel kataloğunda Birkenstock, Crocs, New Balance ve Hoka terlik ve ayakkabılardan Samsonite valizlere Fissler düdüklü tencere setlerinden Kärcher buharlı temizleyiciler ile Philips süpürgelere çeşitli ürüner sunuluyor. Ayrıca iPhone, Samsung telefonlar, Altus Klimalar, Samsung buzdolapları da bulunuyor

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Kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Onvo 65vq90f3ua 65" frameless 4k uhd google qled tv 27,999 TL

Onvo 65vq90f3ua 65" frameless 4k uhd google qled tv 27,999 TL

Onvo 43vq80f2fa 43" frameless fhd whale os 10 qled tv 12,499 TL

Samsung 58u8000f 58" uhd smart tv 31,999 TL

Toshiba 55uv2363dt-55uv1563dt 55" 4k uhd vidaa tv 21,999 TL

Piranha 7861 bluetooth hoparlör 699 TL

Piranha 9045b magsafe 5000 mah powerbank 599 TL

Piranha 9991 bluetooth kulak içi kulaklık 599 TL

Altus AL75 UHD 9825 TV 37,999 TL

Altus AL45 9825 UHD Google Android TV 27,999 TL

Samsung HG55BU800EUXTK Crystal 4K Ultra HD LED Hospitality TV 26,999 TL

Simfer 43SFSV4N FHD video smart LED TV 9,999 TL

Altus AL40 6023 FHD TV 9,999 TL

iPhone 17 Pro 512 GB cep telefonu 118,999 TL

iPhone 16 Plus 512 GB cep telefonu 91,999 TL

iPhone 15 Plus 512 GB cep telefonu 77,499 TL

iPhone 17 E 256 GB cep telefonu 57,499 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 GB cep telefonu 74,999 TL

Samsung Galaxy A57 8/128 GB 5G cep telefonu 27,299 TL

Samsung Galaxy A56 8/128 GB 5G cep telefonu 24,999 TL

Samsung Galaxy A37 8/128 GB cep telefonu 20,999 TL

Samsung Galaxy A17 6/128 GB 5G cep telefonu 14,699 TL

Oppo A6 Pro 8/256 GB cep telefonu 18,799 TL

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 8/256 GB cep telefonu 17,899 TL

Xiaomi Redmi Note 15 8/256 GB cep telefonu 15,999 TL

Samsung Tab A11 Plus SM-X236 6/128 GB tablet 13,299 TL

Samsung Galaxy Tab A11 4/64 GB tablet 5,349 TL

Samsung Galaxy Watch 8 Classic 46 mm akıllı saat 12,999 TL

Samsung Galaxy Watch 8 40 mm akıllı saat 10,999 TL

Elektronik kategorisindeki indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Seg cm 711 7 kg çamaşır makinesi 16,799 TL

Seg cm 711 7 kg çamaşır makinesi 16,799 TL

Seg bm 5015o d ds bulaşık makinesi 16,999 TL

Kiwi kwp-8556 su sebili 5,999 TL

Samsung RT47CG6636WWTR no-frost buzdolabı 33,999 TL

Samsung RB50DG601EWWTR kombi no-frost buzdolabı 42,999 TL

Hoover NDEH9A2TCBEXS-17 ısı pompalı çamaşır kurutma makinesi 18,999 TL

Hoover HF 3E53E0W-17 bulaşık makinesi 14,999 TL

Newton turbo ankastre set 10,499 TL

Altus AL CM 91254 D çamaşır makinesi 22,499 TL

Altus AL KM 1160 çamaşır kurutma makinesi 18,999 TL

Newton turbo ankastre set 9,999 TL

DemirDöküm Ademix P24/24 yoğuşmalı kombi 34,999 TL

Altus AL CM 81050 R çamaşır makinesi 18,999 TL

Altus AL 434 P bulaşık makinesi 15,499 TL

Altus AL 1128 su sebili 4,799 TL

Dijitech DJT300 su sebili 9,499 TL

DemirDöküm DT4 Titanium Digital termosifon 65 L 16,999 TL

DemirDöküm DT4 Titanium Basic termosifon 50 L 12,999 TL

Singer 6160 brilliance dikiş makinesi 8,999 TL

Schafer prochef master stand mikser 4,399 TL

Kiwi ksm-2405w waffle makinesi 999 TL

Pierre cardin cam çay makinesi 1,899 TL

Pierre cardin türk kahvesi makinesi 1,299 TL

Samsung vc07r302mvb/tr cyclone süpürge 4,999 TL

Kiwi kcc-4320 koltuk ve halı yıkama makinesi 4,299 TL

Kiwi kfan-7690 kule tipi turbo vantilatör 4,299 TL

Regal rk1000 kablolu dik süpürge 1,599 TL

Fissler Vitaquick Premium düdüklü tencere seti 6+3,5 L 18,999 TL

Fissler Vitaquick Premium düdüklü tencere 6 L 11,499 TL

Fissler Vitaquick Premium düdüklü tencere 4,5 L 9,999 TL

Fissler San Francisco 5 parça tencere seti 14,999 TL

Fissler Original Profi Collection 4 parça tencere seti 19,999 TL

Tefal Ingenio Excellence Titanyum 6x 12 parça büyük set 15,499 TL

Tefal Secure Trendy düdüklü tencere 6 L 7,999 TL

WMF Perfect Plus düdüklü tencere 6,5 L 10,999 TL

DeLonghi Autentica ETAM29.660.SB otomatik espresso makinesi 24,999 TL

Grundig TCM 7061 D ikili Türk kahvesi makinesi 7,499 TL

Dreame L40 Ultra AE robot süpürge 40,499 TL

Philips HR1393/90 doğrayıcı rondo 1,599 TL

Philips 3000 serisi STH3020/70 el tipi buharlı düzleştirici 2,199 TL

Philips 5000 serisi DST5030/80 buharlı ütü 2,799 TL

Philips PerfectCare 8000 PSG8160/30 kazanlı ütü 18,999 TL

Philips HomeRun 5000 serisi XU5100/10 siyah çöp istasyonlu akıllı robot süpürge 22,499 TL

Philips Aqua Plus 8000 serisi XC8057/01 kablosuz dikey süpürge 17,899 TL

Philips 6000 serisi XC6557/01 şarjlı dikey süpürge 14,499 TL

Philips Marathon Ultimate XB9125/07 toz torbasız elektrikli süpürge 11,699 TL

Philips Marathon Ultimate XB9155/07 toz torbasız elektrikli süpürge 13,899 TL

Sizin için indirimli küçük mutfak aletlerinden seçtiklerimiz burada.

Apec apt4 üç tekerlekli elektrikli moped 59,999 TL

Apec apt4 üç tekerlekli elektrikli moped 59,999 TL

Volta vsm elektrikli motorlu bisiklet 22,990 TL

Volta demon gr250r motosiklet 179,990 TL

Otomotiv ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Tekerlekli termos buzluk 38 l 1,699 TL

Tekerlekli termos buzluk 38 l 1,699 TL

Buzluk termos 60,5 l 1,999 TL

Metal ayaklı katlanır bahçe masası 999 TL

Plastik koltuk 179 TL

King plastik koltuk 275 TL

Golf koltuk 279 TL

Bambu plastik koltuk 399 TL

Elit plastik tabure 119 TL

Kapaklı jet rüzgar çakmağı 49,50 TL

Bahçe kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Dolphin pro 3 ton manuel transpalet 14,999 TL

Dolphin pro 3 ton manuel transpalet 14,999 TL

Piranha darbeli matkap 999 TL

Piranha şarjlı vidalama 999 TL

Piranha kırılabilen şarjlı vidalama 499 TL

Piranha dekupaj testere 849 TL

Piranha avuç taşlama 999 TL

Piranha prt-9113 çok amaçlı alet seti 1,049 TL

Piranha multi başlıklı profesyonel şarjlı vidalama 1,359 TL

Piranha titreşimli zımpara makinesi 1,099 TL

Piranha lehim havya seti 369 TL

Silikon tabancası 199 TL

Piranha phag-9421 sıcak hava tabancası 799 TL

Aprilla 55 parça şarjlı vidalama 799 TL

Aprilla abc-8820 sahte para tespitli toplayarak sayan para sayma makinesi 4,699 TL

Aprilla asb-8802 portatif çelik kasa 599 TL

Hilfe akım korumalı led ışıklı usb'li priz çoğaltıcı 389 TL

Sizin için indirimli yapı market ürünlerinden seçtiklerimiz burada.

Lav kapaksız kavanoz 18 TL

Lav kapaksız kavanoz 18 TL

Lav kapaksız kavanoz 15 TL

Lav kapaksız kavanoz 14 TL

Sürteli tekli kavanoz kapağı 2,80 TL

Kesser bıçak ve soyacak seti 189 TL

Hazneli rende 99,50 TL

Manuel ipli doğrayıcı muglas 199 TL

Saplı kavanoz hunisi 19,50 TL

Konserve ve şişe açacağı 69,50 TL

Nehir çelik güveç sahan seti 1,349 TL

Güral porselen 18 parça porselen yemek takımı 2,299 TL

Emaye derin tencere 22 cm 499 TL

Emaye derin tencere 18 cm 444 TL

Emaye bakraç 20 cm 469 TL

Rakle dekorlu rimli su bardağı 2'li 129 TL

Çift cidarlı pipetli bardak 99,50 TL

Paşabahçe limonata bardağı 6'lı 189 TL

Figürlü metal kaşık 4'lü 189 TL

Sarkap home yuvarlak metal tepsi 89,50 TL

Sarkap home metal çerezlik ve sunumluk tepsi 99,50 TL

Yuvarlak metal kutu 79,50 TL

25 parça piknik seti 399 TL

Limon şekilli buzluk 49,50 TL

English home cam kesim panosu 139 TL

Desenli yuvarlak tepsi 79,50 TL

Paşabahçe aware su bardağı 15 TL

Paşabahçe aware su bardağı 23 TL

Poşet klipsi 12'li 49,50 TL

Çay bardağı taşıma kabı 139 TL

Süzgeçli saklama kabı 149 TL

Sosluk saklama kabı 4'lü 54,50 TL

Kase 1,8 l 74,50 TL

Kase 1 l 44,50 TL

Kase 400 ml 24,50 TL

2 bölmeli saklama kabı 29,50 TL

4+1 saklama kabı 99,50 TL

Saklama kabı seti 2'li 129 TL

Figürlü matara 199 TL

Pipetli çelik termos 689 TL

Keramika espresso bardağı 3'lü 199 TL

Mutfak ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Dolu lombardo 12 v kumandalı akülü araba 7,999 TL

Dolu lombardo 12 v kumandalı akülü araba 7,999 TL

Triathlon ışıklı paten 799 TL

Triathlon t212 led ışıklı katlanabilir çocuk scooter'ı 849 TL

Oyuncak kategorisinde yer alan indirimli ürünler için buraya tıklayabilirsiniz.

Düğmeli biyeli şortlu pijama takımı 399 TL

Düğmeli biyeli şortlu pijama takımı 399 TL

Natürel kırlent kılıfı 199 TL

Asos oyuncu koltuğu 3,699 TL

Çok amaçlı el çantası 49,50 TL

Telefon bölmeli el portföyü 199 TL

%100 deri kevin erkek klasik cüzdan 399 TL

Makyaj çantası 129 TL

Spor seyahat çantası 329 TL

Triathlon spor eldiveni 179 TL

Triathlon futbol/voleybol/basketbol topu 219 TL

İki katlı modüler raf 199 TL

Dekoratif yapay sarmaşık çiçek 139 TL

Kutulu dikiş seti 99,50 TL

4 katlı portatif çok amaçlı dolap 1,499 TL

İndirimli ev ve yaşam ürünlerine buradan ulaşabilirsiniz.

26 jant tek amortisörlü bisiklet 4,999 TL

26 jant tek amortisörlü bisiklet 4,999 TL

26 jant çift amortisörlü bisiklet 5,499 TL

29 jant çift amortisörlü bisiklet 7,499 TL

27,5 jant alüminyum bisiklet 7,299 TL

12 jant bisiklet 1,699 TL

Katlanabilir bisiklet 6,999 TL

Çift kişilik şişme yatak + 2 yastık + pompa + tamir yaması 1,899 TL

Çift kişilik şişme yatak 1,299 TL

Tek kişilik şişme yatak 799 TL

Escamp kamp yatağı 949 TL

Csmt-751 benzinli çapa makinesi 6,799 TL

Geri vitesli benzinli çapa motoru 16,499 TL

Aprilla para sayma makinesi 3,299 TL

Spor ve outdoor ürünlerinde fiyatlar düştü. Buradan indirimdeki ürünlere göz atabilirsiniz.

Birkenstock Arizona 151183 kadın terlik 2,999 TL

Birkenstock Arizona 151183 kadın terlik 2,999 TL

Kraulquappen 0011-KO-A başlangıç seviye kolluk 1,199 TL

Kraulquappen 0022-KO-F ileri seviye kolluk 1,199 TL

Birkenstock Arizona Big Buckle EVA 1020641 kadın terlik 1,749 TL

Birkenstock Arizona EVA 1030466 kadın terlik 1,799 TL

Birkenstock Arizona Big Buckle EVA 1031203 kadın terlik 2,249 TL

Birkenstock Gizeh Flower Embellishment 1026287 kadın terlik 4,999 TL

Birkenstock Florida Fresh 1029385 kadın terlik 3,499 TL

Crocs Crocband 11016 kadın/erkek terlik 1,999 TL

Crocs Classic 10001 kadın/erkek terlik 1,749 TL

Crocs Inmotion Clog 209964-4NS kadın/erkek terlik 2,449 TL

Crocs Bayaband 205089 kadın terlik 1,999 TL

UGG Goldenstar Villa 1167392 kadın sandalet 8,499 TL

Skechers 52631-GYNV erkek ayakkabı 3,299 TL

New Balance MR530CK kadın/erkek ayakkabı 5,999 TL

New Balance M1906RA kadın/erkek ayakkabı 7,999 TL

New Balance MR530EWB kadın/erkek ayakkabı 5,499 TL

Hoka 1168691-BWHT kadın ayakkabı 7,999 TL

Hoka 1171838-LYC kadın ayakkabı 7,999 TL

ON 3WF30324310 kadın ayakkabı 7,999 TL

Sizin için indirimli spor ayakkabılardan seçtiklerimiz burada.

Upstyle Laguna köşe takımı krem 13,299 TL

Upstyle Laguna köşe takımı krem 13,299 TL

Upstyle Lido bahçe & balkon oturma takımı cappucine kahve 9,999 TL

Arles Home Marcella 2 sandalyeli masa takımı 4,499 TL

Arles Home Cortona kahve köşesi 4,599 TL

Upstyle Piko tekerlekli laptop sehpası atlantik çam 999 TL

Arles Home Becca metal mutfak bangosu 1,699 TL

Haus Mutfak Foça 8 raflı beyaz çok amaçlı dolap 2,549 TL

Haus Mutfak Güneş 12R ayakkabılık çok amaçlı dolap 1,899 TL

Haus Mutfak Konak ayakkabılık çok amaçlı dolap 2,149 TL

Haus Mutfak Pratik ayakkabılık çok amaçlı dolap 1,649 TL

Haus Mutfak Matilda çok amaçlı çalışma masası 2,399 TL

Haus Mutfak Milet 10 bölmeli kitaplık 2,399 TL

Mobilyalarda fiyatlar düştü. Buradan inceleyebilirsiniz.

Samsonite Lite Shock kabin boy valiz 19,999 TL

Samsonite Lite Shock kabin boy valiz 19,999 TL

Samsonite Lite Shock orta boy valiz 21,999 TL

Samsonite C-Lite Spinner kabin boy valiz 14,999 TL

Samsonite C-Lite Spinner orta boy valiz 20,499 TL

Samsonite C-Lite Disney Spinner kabin boy valiz 16,499 TL

Samsonite Essens Spinner kabin boy valiz 8,999 TL

Samsonite Flux Spinner kabin boy valiz 10,099 TL

Samsonite Neon Spinner kabin boy valiz 11,499 TL

Trunki Terrance çocuk valiz 3,499 TL

Trunki Trixie çocuk valiz 3,499 TL

American Tourister Rejoy Spinner kabin boy valiz 5,499 TL

İndirimli Samsonite valizlere buradan ulaşabilirsiniz.

Altus ALK 9060 9000 BTU inverter klima 22,999 TL

Altus ALK 9060 9000 BTU inverter klima 22,999 TL

Altus ALK 1840 18000 BTU inverter klima 33,999 TL

Altus ALK 1260 12000 BTU inverter klima 24,499 TL

DemirDöküm Kien 24 24000 BTU inverter klima 54,999 TL

DemirDöküm Kien 18 18000 BTU inverter klima 40,999 TL

DemirDöküm Kien 09 9000 BTU inverter klima 26,999 TL

DemirDöküm Kien 12 12000 BTU inverter klima 30,999 TL

LG Dualcool Standart Plus PC24SQ.NSK 24000 BTU inverter klima 56,999 TL

LG Dualcool Plus PC18SQ.NSK 18000 BTU inverter klima 44,999 TL

LG Dualcool Plus PC12SQ.NSJ 12000 BTU inverter klima 31,499 TL

Baymak Elegant Eco 18 18000 BTU klima 44,999 TL

Samsung WindFree Premium AR60F12C1KW/SK 12000 BTU inverter klima 34,499 TL

Vantilatörlerde fiyatlar düştü. Buradan göz atabilirsiniz.

Kärcher SC 3 EasyFix GNF Edition buharlı temizlik makinesi 9,999 TL

Kärcher SC 3 EasyFix GNF Edition buharlı temizlik makinesi 9,999 TL

Kärcher WD 2 Plus V-12/6/18/C ıslak kuru süpürge 4,999 TL

Kärcher SC 3 Deluxe Anniversary Edition buharlı temizlik makinesi 9,999 TL

Kärcher VCC 4 toz torbasız süpürge 6,999 TL

Kärcher K 4 1800W 130 bar yıkama makinesi 7,999 TL

Kärcher WV 2 Black Edition cam temizleme makinesi 2,999 TL

Kärcher 2.645-265.0 sulama tabancası 499 TL

Kärcher AF 50 hava temizleyici 21,499 TL

Kärcher 1.645-820.0 400W su dalgıç pompa 3,999 TL

Kärcher KVA 2 şarjlı dikey süpürge 10,999 TL

Kärcher KFL 1 ıslak kuru şarjlı dikey süpürge 11,999 TL

Kärcher ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

Bu içerik 6 Ağustos 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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