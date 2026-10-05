BİM'e Philips Kahve Makinesi geliyor! 13-14-16-18 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

13-14-16 ve 18 Ekim tarihlerinde BİM'de mutfaktan teknolojiye, spordan ev yaşamına zengin fırsatlar yer alıyor! Kumtel ankastre setler, Philips espresso makinesi, LG QNED TV ve Casper akıllı telefon öne çıkarken; North Pacific ile Maxfit spor ve fitness ekipmanları geliyor. Çeşitli mutfak gereçleri, şık terlikler, giyim ürünleri, eğitici oyuncaklar, bebek bakım malzemeleri, atıştırmalıklar ve temizlik ürünleri de bu hafta raflarda sizleri bekliyor.

BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

13 Ekim Salı 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Oreo bisküvili dolgulu yumurta çikolata Milka 4x28 g 159 TL

Çikolatalı gofret maxi Ülker 47 g 17 TL

Portakal aromalı gazlı içecek Le Porta 2,5 l 52 TL

Mango aromalı meyveli içecek Jucy 1 l 45 TL

Bergamot aromalı siyah çay tomurcuk Berk 100 g 45 TL

Enerji içeceği Redbull 4x250 ml 219 TL

Ananaslı meyveli yoğurt Dost 500 g 57,50 TL

%20 Bitkisel yağlı kremsos Dost 500 g 49,50 TL

Yarım yağlı tost peyniri Aknaz 1500 g 399 TL

Yarım yağlı dilimli tost peyniri Anka 1000 g 329 TL

Lor peyniri Aknaz 1000 g 79 TL

Tam yağlı klasik beyaz peynir Taciroğlu 450 g 255 TL

Bebek bezi aylık paket Jenny & Willy 419 TL

Çok amaçlı temizleyici retro serisi Asperox 1 l 99 TL

Streç film Cook 129 TL

Desenli peçete Queen 19,50 TL

Tuvalet kağıdı Queen Bambu 179 TL

Kağıt havlu Queen Bambu 99,50 TL

14 Ekim Çarşamba 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Dynamic Star SC300 eliptik bisiklet 7,950 TL

Voit Echo Fit koşu bandı 17,950 TL

Creality Otter Lite 3D tarayıcı 34,990 TL

Creality Ender-3 V4 Combo 3D yazıcı 18,990 TL

Creality Falcon A1 - 10Watt lazer gravür cihazı 24,990 TL

Trambolin 5,250 TL

16 Ekim Cuma 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Ören Bayan Dora yumak 2'li 89 TL

Ören Bayan Kristal yumak 2'li 89 TL

Patik çorap erkek 2'li 79 TL

Spor ayakkabı erkek 999 TL

Lotto spor ayakkabı kadın 999 TL

Eşofman altı erkek 399 TL

Tshirt erkek 229 TL

Fiyonklu gondol terlik kadın 145 TL

Kalp nakışlı gondol terlik kadın 145 TL

Nakışlı gondol terlik kadın 145 TL

Örgü desenli terlik kadın 85 TL

Renkli tüylü terlik kadın 85 TL

Leopar desenli terlik 85 TL

Chef's tek fiyat çelik ürünler 399 TL

Chef's tava ~28 cm 329 TL

Glass in Love gravürlü cam kapaklı kavanoz ~340 ml 49 TL

Glass in Love cam saklama kabı seti ~340 ml 4'lü 149 TL

Glass in Love gravürlü cam kupa seti ~200 ml 3'lü 149 TL

LAV Valeria su bardağı ~400 ml 3'lü 119 TL

18 Ekim Pazar 2026 BİM Aktüel Kataloğu

Beyaz turbo cam ankastre set Kumtel 11,550 TL

Siyah turbo cam ankastre set Kumtel 11,250 TL

Philips espresso tam otomatik makine EP3341/50 15,900 TL

Emsan Türk kahve makinesi 1,890 TL

Emsan mini blender set 1,990 TL

LG 65 inç AI QNED mini LED 4K smart TV 65QNED7EB3C 45,900 TL

LG 55 inç AI QNED mini LED 4K smart TV 55QNED7EB3C 37,500 TL

LG soundbar S30A 4,990 TL

Casper Via M45 cep telefonu 6GB/128GB 6,900 TL

Oppo A6X 4 GB/128 GB 8,500 TL

Lisanslı metal arabalar Welly 249 TL

Piccolo Mondi hayvanlar blok oyuncak 129 TL

Redka kule denge oyunu 189 TL

Sürpriz paket 79 TL

Yeşilay Yayınları empati kutu oyunu 499 TL

North Pacific süspansiyon eğitim seti 999 TL

North Pacific 2 kg neopren dumble set 659 TL

North Pacific 1 kg neopren dumble set 289 TL

Boks için lapa 359 TL

North Pacific kapı barı 359 TL

Yoga/pilates çemberi 289 TL

Bu içerik 16 Ekim 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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