BİM'e Philips Kahve Makinesi geliyor! 13-14-16-18 Ekim 2026 BİM Aktüel Kataloğu

13-14-16 ve 18 Ekim tarihlerinde BİM'de mutfaktan teknolojiye, spordan ev yaşamına zengin fırsatlar yer alıyor! Kumtel ankastre setler, Philips espresso makinesi, LG QNED TV ve Casper akıllı telefon öne çıkarken; North Pacific ile Maxfit spor ve fitness ekipmanları geliyor. Çeşitli mutfak gereçleri, şık terlikler, giyim ürünleri, eğitici oyuncaklar, bebek bakım malzemeleri, atıştırmalıklar ve temizlik ürünleri de bu hafta raflarda sizleri bekliyor.
BİM, A101, ŞOK, Migros... Marketlerin en güncel aktüel broşürlerini ve indirimlerini takip etmek için buraya tıklayın.
Bu içerik marka iş birliği içeriyor.
13 Ekim Salı 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Oreo bisküvili dolgulu yumurta çikolata Milka 4x28 g 159 TL
- Çikolatalı gofret maxi Ülker 47 g 17 TL
- Portakal aromalı gazlı içecek Le Porta 2,5 l 52 TL
- Mango aromalı meyveli içecek Jucy 1 l 45 TL
- Bergamot aromalı siyah çay tomurcuk Berk 100 g 45 TL
- Enerji içeceği Redbull 4x250 ml 219 TL
Ananaslı meyveli yoğurt Dost 500 g 57,50 TL
- %20 Bitkisel yağlı kremsos Dost 500 g 49,50 TL
- Yarım yağlı tost peyniri Aknaz 1500 g 399 TL
- Yarım yağlı dilimli tost peyniri Anka 1000 g 329 TL
- Lor peyniri Aknaz 1000 g 79 TL
- Tam yağlı klasik beyaz peynir Taciroğlu 450 g 255 TL
Bebek bezi aylık paket Jenny & Willy 419 TL
- Çok amaçlı temizleyici retro serisi Asperox 1 l 99 TL
- Streç film Cook 129 TL
- Desenli peçete Queen 19,50 TL
- Tuvalet kağıdı Queen Bambu 179 TL
- Kağıt havlu Queen Bambu 99,50 TL
14 Ekim Çarşamba 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Dynamic Star SC300 eliptik bisiklet 7,950 TL
- Voit Echo Fit koşu bandı 17,950 TL
- Creality Otter Lite 3D tarayıcı 34,990 TL
- Creality Ender-3 V4 Combo 3D yazıcı 18,990 TL
- Creality Falcon A1 - 10Watt lazer gravür cihazı 24,990 TL
- Trambolin 5,250 TL
16 Ekim Cuma 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Ören Bayan Dora yumak 2'li 89 TL
- Ören Bayan Kristal yumak 2'li 89 TL
- Patik çorap erkek 2'li 79 TL
- Spor ayakkabı erkek 999 TL
- Lotto spor ayakkabı kadın 999 TL
- Eşofman altı erkek 399 TL
- Tshirt erkek 229 TL
Fiyonklu gondol terlik kadın 145 TL
- Kalp nakışlı gondol terlik kadın 145 TL
- Nakışlı gondol terlik kadın 145 TL
- Örgü desenli terlik kadın 85 TL
- Renkli tüylü terlik kadın 85 TL
- Leopar desenli terlik 85 TL
Chef's tek fiyat çelik ürünler 399 TL
- Chef's tava ~28 cm 329 TL
- Glass in Love gravürlü cam kapaklı kavanoz ~340 ml 49 TL
- Glass in Love cam saklama kabı seti ~340 ml 4'lü 149 TL
- Glass in Love gravürlü cam kupa seti ~200 ml 3'lü 149 TL
- LAV Valeria su bardağı ~400 ml 3'lü 119 TL
18 Ekim Pazar 2026 BİM Aktüel Kataloğu
Beyaz turbo cam ankastre set Kumtel 11,550 TL
- Siyah turbo cam ankastre set Kumtel 11,250 TL
- Philips espresso tam otomatik makine EP3341/50 15,900 TL
- Emsan Türk kahve makinesi 1,890 TL
- Emsan mini blender set 1,990 TL
LG 65 inç AI QNED mini LED 4K smart TV 65QNED7EB3C 45,900 TL
- LG 55 inç AI QNED mini LED 4K smart TV 55QNED7EB3C 37,500 TL
- LG soundbar S30A 4,990 TL
- Casper Via M45 cep telefonu 6GB/128GB 6,900 TL
- Oppo A6X 4 GB/128 GB 8,500 TL
Lisanslı metal arabalar Welly 249 TL
- Piccolo Mondi hayvanlar blok oyuncak 129 TL
- Redka kule denge oyunu 189 TL
- Sürpriz paket 79 TL
- Yeşilay Yayınları empati kutu oyunu 499 TL
North Pacific süspansiyon eğitim seti 999 TL
- North Pacific 2 kg neopren dumble set 659 TL
- North Pacific 1 kg neopren dumble set 289 TL
- Boks için lapa 359 TL
- North Pacific kapı barı 359 TL
- Yoga/pilates çemberi 289 TL
Bu içerik 16 Ekim 2026 tarihinde güncellenmiştir. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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