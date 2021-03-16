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BİM saat kaçta açılıyor? 2021 BİM açılış saati

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.03.2021 18:01 | Son Güncelleme

Pandemi sürecinde alınan yeni kararlarla birlikte marketlerin açılış ve kapanış saatleri de değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar BİM kaçta açılıyor, BİM açılış saati gibi soruların yanıtlarını aramaya koyuldu. İşte BİM saat kaçta açılıyor sorusunun yanıtı...

BİM saat kaçta açılıyor? 2021 BİM açılış saati

Koronavirüs sürecinde alınan yeni kararlarla birlikte marketlerin açılış ve kapanış saatlerinde de değişikliğe gidildi. Vatandaşlar bu nedenle BİM kaçta açılıyor, BİM açılış saati gibi soruların yanıtlarını aramaya koyuldu. Peki BİM saat kaçta açılıyor?

BİM SAAT KAÇTA AÇILIYOR?

İçişleri Bakanlığı valiliklere "İşyerlerinin Çalışma Saatleri" başlıklı bir genelge iletti. Sağlık Bakanlığı tarafından tespit edilen kriterlere göre 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, yüksek, çok yüksek olmak üzere) ayrılan şehirler arasından düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde kafeterya, pastane, lokanta, restoran, tatlıcı gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi çeşitli işletmeler için 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile müşterilere hizmet sunabilme imkanı getirildi.

Genelgede bakkal, market, manav, kasap, berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi, ayakkabıcı gibi işletmelerin de açılış-kapanış saatleri düşük riskli, orta ve yüksek risk grubundaki şehirlerde 07.00 ile 20.00 saatleri arası olarak belirlendiği açıklandı.

BİM marketler hafta içi ve Cumartesi 07.00 ile 20.00 saatleri arası çalışıyor. Pazar günü ise 10.00- 17.00 arasında çalışıyor.


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