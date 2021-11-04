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BİM, ŞOK, A101 aktüel ürünler listesi! Bu hafta BİM, ŞOK, A101 aktüel ürünleri neler?

04.11.2021 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Kasım - 7 Kasım 2021 haftasının BİM, ŞOK ve A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Alışveriş tutkunları ve vatandaşların ilgiyle takip ettiği ŞOK aktüel ürünler kataloğu merak ediliyor. ŞOK'ta ve diğer marketlerde bu hafta gıdadan, temizlik ürünlerine, oyuncaktan, bahçe mobilyasına kadar pek çok ürün var. İşte BİM, ŞOK, A101 aktüel ürünler listesi...

BİM, ŞOK, A101 aktüel ürünler listesi! Bu hafta BİM, ŞOK, A101 aktüel ürünleri neler?

BİM, A101 ve ŞOK'tan ihtiyaçlarına ve isteklerine yönelik alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar tarafından aktüel ürünler kataloğu merak ediliyordu. 1 Kasım - 7 Kasım haftası için BİM, ŞOK ve A101 market şubelerinde geçerli olacak birbirinden farklı ürünlerin yer aldığı katalog yayınlandı. Peki aktüel ürünlerde bu hafta neler var?

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

BİM'in bu haftaki kataloğunda blender seti, çerezlik seti ve kahvaltı seti gibi mutfak ürünleri yer aldı.

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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

ŞOK'un bu haftaki kataloğunun ilk sayfasında aburcubur, mutfak ürünleri yer aldı.

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İkinci sayfada ise nevresim takımları yer aldı.

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A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ NELER?

A101'de bu hafta aktüel ürünlerde teknoloji ürünleri yer aldı. Samsung 4K Crystal UHD TV 7.699 TL'den satışa sunuldu. İkinci sayfada ise beyaz eşya ürünleri yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
a101 Bim Şok
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