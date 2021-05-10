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Binance'tan yatırımcılara şaşırtan haber! Para çekmeyi geçici olarak durdurdu

10.05.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kripto para borsası Binance, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve ekiplerin konu üzerinde çalıştığını açıkladı.

Binance'tan yatırımcılara şaşırtan haber! Para çekmeyi geçici olarak durdurdu

Kripto para Borsası Binance para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve ekiplerin konu üzerinde çalıştığını açıkladı.

Binance bugün TSİ 14:00’te popüler kripto para Shiba Inu’yu (SHIB) listeleyeceğini duyurmuştu.

Binnace'ın Twitter hesabından yapılan son açıklamada sorunun düzeldiği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Kripto para
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Oda tüysün aç gözlü ve alın teri dökmeden para kazanma hırsı bürüyen insanları parası gitsin.

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