Binance'tan yatırımcılara şaşırtan haber! Para çekmeyi geçici olarak durdurdu

Kripto para Borsası Binance para çekimlerinin geçici olarak durdurulduğunu ve ekiplerin konu üzerinde çalıştığını açıkladı.
Binance bugün TSİ 14:00’te popüler kripto para Shiba Inu’yu (SHIB) listeleyeceğini duyurmuştu.
All withdrawals are temporarily suspended on #Binance.— Binance (@binance) May 10, 2021
Rest assured our team is working on it.
We apologize for any inconvenience caused and thank you for your patience.
Binnace'ın Twitter hesabından yapılan son açıklamada sorunun düzeldiği belirtildi.
Withdrawals are now resumed. Thank you for your patience. https://t.co/DYHhEc32uu— Binance (@binance) May 10, 2021
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