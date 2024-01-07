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"Binlerce abone kaybedildi, plan değişti": Netflix'te bir dönem sona mı eriyor?

07.01.2024 13:36 | Son Güncelleme:
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2022 yılındaki abone kayıplarının ardından Netflix oyun özelliği içinde ücretsiz ve reklamsız dönem, sona erecek gibi görünüyor.

"Binlerce abone kaybedildi, plan değişti": Netflix'te bir dönem sona mı eriyor?

Abonelerine ücretsiz ve reklamsız oyun özelliği sunan Netflix'te planlar değişiyor. Netflix CEO'su Greg Peters “Neticede Netflix başlangıçta reklam destekli bir katmanın başlatılmasına karşıydı, ancak 2022'de binlerce aboneyi kaybettikten sonra kararını tersine çevirdi” açıklamasını yaptı.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre, Netflix eş CEO'su Greg Peters yatırımcılara “Planlar değişiyor. Neticede Netflix başlangıçta reklam destekli bir katmanın başlatılmasına karşıydı, ancak 2022'de binlerce aboneyi kaybettikten sonra kararını tersine çevirdi.” dedi.

Ayrıca Netflix, video oyun endüstrisinde oldukça pahalı bir proje olabilecek bir AAA PC oyunu üzerinde çalışacak bir oyun yönetmeni pozisyonu için iş ilanı yayınladı.

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Netflix Oyun reklam abone dönem ücret
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