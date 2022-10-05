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Binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Yemek ücretleri 17 liradan 55 liraya çıktı

05.10.2022 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Binlerce işçiyi ilgilendiren ücretler belirlendi. Son dakika haberine göre, Kamu kurumlarında çalışan yaklaşık 550 bin işçiyi ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. İşçilerin günlük yemek ücreti, 17 liradan 55 liraya yükseltildi.

Binlerce işçiyi ilgilendiriyor! Yemek ücretleri 17 liradan 55 liraya çıktı

Kamuda çalışan işçilerin 2021 yılında imzalanan ve 2 yılı kapsayan toplu iş sözleşmesinde değişiklik yapıldı.

GÜNLÜK YEMEK ÜCRETİ 17 LİRADAN 55 LİRAYA YÜKSELTİLDİ

Kamu kurumlarında çalışan sürekli işçilerin yemek parası yükseltildi.

Halen kurumlara göre değişen tutarlarda 17 lira 20 kuruş ve 20 lira 60 kuruş olarak ödenen günlük yemek ücreti, 10 Ekim 2022 tarihinden geçerli olmak üzere net 55 lira oldu.

Karar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın da katıldığı toplantıda alındı.

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İşçi Memur
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