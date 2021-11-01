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Binlerce sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı! KPSS'den 60 puan almak yeterli…

01.11.2021 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına iş müjdesi. Resmî Gazete’den paylaşılan ilana göre; AFAD’ın taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere bin 101 boş pozisyona, giriş (uygulama ve sözlü) sınavıyla sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı yapılacak.

Binlerce sözleşmeli personel alımı ilanı yayınlandı! KPSS'den 60 puan almak yeterli…

Sözleşmeli arama ve kurtarma teknisyeni alımı sınavına başvuruda bulunanlardan, 2020 yılı KPSS (B) grubundan ön lisans mezunları KPSSP93 ve ortaöğretim mezunları KPSSP94 puan türünden en az 60 puan almış olma şartı aranıyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı personel alacak. Söz konusu ilan için başvuru şartları ve açık kadrolar belli oldu. Bu doğrultuda AFAD bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere Ön Lisans, Lise ve Lisans mezunu adaylar içinden bin 749 personel alınacak.

AFAD’a bin 749 sözleşmeli personel Alımı için başvuru süreci 18 Kasım 2021’de başlayacak. Adayların en geç 27 Kasım 2021’e kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Başvurular yalnızca İnternet aracılığıyla Kariyer kapısı üzerinden https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden alınacak.

HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPILACAK?

648 Sözleşmeli Personel (175 Büro Personeli, 3 Avukat, 61 Sosyal Çalışmacı, 146 Mühendis, 7 Diğer Sağlık Personeli, 5 Veteriner Hekim, 7 Teknisyen, 183 Diğer Sağlık Personeli, 61 Koruma ve Güvenlik Görevlisi) 1101 Arama ve Kurtarma Teknisyeni ( Lise Mezunu 401 ve Ön Lisans mezunu 700 ),

UYGULAMALI VE SÖZLÜ SINAV

AFAD’ın yapacağı personel alımı için KPSS değerlendirmesinden sonra uygulamalı ve sözlü sınav yapılacak. Sınavlara ilişkin detaylara kılavuz aracılığıyla paylaşıldı.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLECEK?

AFAD iki farklı ilan yayımladı. Bu doğrultuda bin 749 kişilik kadro ile alım yapılacak olup genel olarak adaylardan, 657 Sayılı Devlet Memurları kanunun 48. maddesindeki nitelikler aranacak.

Buna göre genel olarak;

T.C. vatandaşı olmak,
Görevini yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak,
Kamu haklarından mahrum olmamak, Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,
Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek,
Askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak,
Görevini yerine getirmesine engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmamak şartları aranacak.

Yaş şartı: Başvuru tarihinin son günü itibarıyla 30 ya da 35 yaşını doldurmamış olmak gerekiyor.

Özel olarak ise; KPSS şartı: 2020’de yapılan KPSS’den ön lisans için P93, lise için P94 ve lisans için P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları gerekiyor

Eğitim iartı: Adayların alım yapılacak alanda ilgili eğitim kurumlarının ön lisans, ortaöğretim ya da en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerden mezun olması gerekiyor.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

AFAD bin 749 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci 18 Kasım 2021’de başlayıp, 27 Kasım 2021’e kadar devam edecek.

Başvurular yalnızca İnternet’ten https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresinden yapılacaktır.

BAŞVURU KLAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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