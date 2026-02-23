FİNANS

Bir anlık dalgınlığın bedeli çok ağır olabilir! 10 yıl hapis cezası var

Kiminin tüm birikimi kiminin evi veya arabası… Dolandırıcılar, vatandaşların mağduriyet yaşamasına neden olmaya devam ediyor. Son olarak ise Ramazan’da da yeni bir tuzak geliştirilmesi nedeniyle uzmanlardan uyarı geldi. İşte detaylar…

Rümeysa Ezgi Sivritepe

Birçok dolandırıcılık vakası ile pek çok vatandaş yılların birikimini çaldırdı. Birikimini artırmak, evini veya arabasını satarak parasını değerlendirmek isteyen vatandaşları türlü tuzaklarla kandıran dolandırıcılar için uzmanlardan sık sık uyarı geliyor. Telefonlarımıza gelen mesajlarda ve aramalarda çok dikkat edilmesi gereken bir dönemde yeni bir tuzak daha geliştirildi.

Ramazan için yeni bir tuzak geliştiren dolandırıcılar, banka adı veya emniyet uyarısında bulunulmadı. Bu sefer, iftar saatinde ‘İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir’ mesajı atıyorlar. Bu mesajı merak edip linke tıkladığınızda ise oltalama tekniği ile dolandırılmış oluyorsunuz.

BU LİNKLERE DİKKAT!

Bilişim Avukatı Cansu Adam, “Oltalama tekniğinde sahte bir mesaj veya e-posta bildirimiyle kullanıcıları yanıltarak kişisel bilgileri ele geçiriliyor” dedi.

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Dolandırıcılar sizin kart bilgilerinizi, kişisel verilerinizi ele geçirerek sizin adınıza işlem yapabiliyorlar. Gece yarısı hesaplarınızı boşaltabiliyorlar. Fakat daha sonraki süreçte siber dolandırıcılar, sizi sahte sitelere yönlendirdikten sonra sizin kişisel bilgilerinizi girmenizi isteyebilir. Kart bilgilerinizi de girmeniz durumunda hesaplarınız boşaltılabilir” uyarısında bulundu.

TÜM PARANIZI ALABİLİRLER

Bu yöntem ile dolandırıcıların hangi işlemleri yapabileceği ise merak ediliyor. Bilişim Uzmanı Emre Çelikkol, neler yapılabileceğini şu sözlerle açıkladı:

“Çeşitli kullandığınız veya kullanmadığınız bankalar üzerinde sizin adınıza kredi çekebilirler. Çeşitli GSM operatörlerine ulaşıp sizin adınızı SIM kartı alabilirler ve oradaki çeşitli yemek siparişlerinizden tutun tapu bilgilerinizi görüntüleyebilirler. Mülkünüzü kendi üstlerine geçirebilirler”

Avukat Volkan Alkılıç, nitelikli dolandırıcılık kapsamında girdiğini belirterek, “Türk Ceza Kanunu’nda 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor” uyarısında bulundu.
Kaynak: ATV Haber

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Ramazan dolandırıcı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Haber Gönder
Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
