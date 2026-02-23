Bir anlık dalgınlığın bedeli çok ağır olabilir! 10 yıl hapis cezası var

Birçok dolandırıcılık vakası ile pek çok vatandaş yılların birikimini çaldırdı. Birikimini artırmak, evini veya arabasını satarak parasını değerlendirmek isteyen vatandaşları türlü tuzaklarla kandıran dolandırıcılar için uzmanlardan sık sık uyarı geliyor. Telefonlarımıza gelen mesajlarda ve aramalarda çok dikkat edilmesi gereken bir dönemde yeni bir tuzak daha geliştirildi.

Ramazan için yeni bir tuzak geliştiren dolandırıcılar, banka adı veya emniyet uyarısında bulunulmadı. Bu sefer, iftar saatinde ‘İftar rezervasyonunuz aktif edilmiştir’ mesajı atıyorlar. Bu mesajı merak edip linke tıkladığınızda ise oltalama tekniği ile dolandırılmış oluyorsunuz.

BU LİNKLERE DİKKAT!

Bilişim Avukatı Cansu Adam, “Oltalama tekniğinde sahte bir mesaj veya e-posta bildirimiyle kullanıcıları yanıltarak kişisel bilgileri ele geçiriliyor” dedi.

Prof. Dr. Ali Murat Kırık, “Dolandırıcılar sizin kart bilgilerinizi, kişisel verilerinizi ele geçirerek sizin adınıza işlem yapabiliyorlar. Gece yarısı hesaplarınızı boşaltabiliyorlar. Fakat daha sonraki süreçte siber dolandırıcılar, sizi sahte sitelere yönlendirdikten sonra sizin kişisel bilgilerinizi girmenizi isteyebilir. Kart bilgilerinizi de girmeniz durumunda hesaplarınız boşaltılabilir” uyarısında bulundu.

TÜM PARANIZI ALABİLİRLER

Bu yöntem ile dolandırıcıların hangi işlemleri yapabileceği ise merak ediliyor. Bilişim Uzmanı Emre Çelikkol, neler yapılabileceğini şu sözlerle açıkladı:

“Çeşitli kullandığınız veya kullanmadığınız bankalar üzerinde sizin adınıza kredi çekebilirler. Çeşitli GSM operatörlerine ulaşıp sizin adınızı SIM kartı alabilirler ve oradaki çeşitli yemek siparişlerinizden tutun tapu bilgilerinizi görüntüleyebilirler. Mülkünüzü kendi üstlerine geçirebilirler”

Avukat Volkan Alkılıç, nitelikli dolandırıcılık kapsamında girdiğini belirterek, “Türk Ceza Kanunu’nda 10 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor” uyarısında bulundu.

Kaynak: ATV Haber