Bir ayda 3 maaş birden hesaba yatacak! Cüzdanınız boş kalmayacak!

3 maaş alma hakkı olduğunu biliyor muydunuz? Cüzdanlarınız boş kalmayacağı müjdeli haber! Gerekli şartları taşıyanlar birden fazla maaş alabiliyor. Kamuoyunda çifte maaş haberlerinin sık sık çıktığı biliniyor. Ancak çok bilinmese de 3 maaş birden alabiliyorsunuz.

Bilindiği gibi sosyal güvenlik sisteminde kendi adına çalışanlar Bağkurlu, bir işyerinde sigortalı çalışanlar SSK’lı, kamuda çalışanlar da Emekli Sandığı’na tabi oluyor. Bu farklı sigortalılık türüne göre birden fazla maaş almak hakkı da değişiyor.

Örneğin; kadın SSK emeklisi, eşi vefat etmiş Bağkur emeklisi ise dul aylığı alıyor. Vefat eden eş SSK veya Bağkurlu ise dul emekli eş, maaşın yüzde 50’sini, eş Emekli Sandığı’na tabi (memur) ise maaşın yüzde 75’ini alıyor.

Bazı durumda emekli kadının üç farklı emekli maaşı alma hakkı doğuyor. Kendi çalışmasından dolayı SSK emeklisi olarak maaş alırken, vefat eden Bağkur emeklisi kocasının ölümünden sonra dul aylığı, Emekli Sandığı’ndan emekli olmuş babasının vefatından sonra da yetim aylığı alabiliyor. Yani üç maaşa da hak kazanıyor. Dikkat edilirse burada maaş üç farklı sigorta sistemine göre bağlanıyor.

TARİHLER ÖNEMLİ!

Sosyal güvenlikte yapılan düzenlemelere göre; yetim çocuklara anne ve babası üzerinden hangi maaşın hangi oranda bağlanacağı vefat tarihine göre değişiyor.

Çocuğa anne veya babadan bağlanan aylıkta durum:

Anne-babanın ölümünün 30 Eylül 2008 sonrası olması halinde;

Her ikisi de SSK’lı ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın da yarısı bağlanır.

Her ikisi Bağkurlu ise yüksek aylığın tamamı, düşük aylığın yarısı ödenir.

Her ikisi Emekli Sandığı’na tabi ise yüksek olan maaş bağlanır.

Her ikisi de 1 Ekim 2008’den önce memur olan eski memursa yüksek olan maaş,

Her ikisi de 1 Ekim 2008’den sonra memur olmuşsa yükseğin tamamı, düşük olanın ise yarısı bağlanır.

Anne, babadan biri Bağkur ya da SSK’lı, diğeri Emekli Sandığı’na tabi ise yetim, iki maaşı tam alır.



