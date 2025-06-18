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Bir ayda 9 kat artış: Su faturasını görünce inanamadı!

Adana'da annesiyle birlikte yaşayan Abdullah Şimşek, 4 bin 500 TL’lik su faturasıyla şok yaşadı. “Bir annem bir ben varım, havuzum olsa bu kadar gelmez” diyerek tepki gösteren Şimşek, durumun çözüme kavuşmasını istedi.

Bir ayda 9 kat artış: Su faturasını görünce inanamadı!
Çiğdem Sevinç

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Namık Kemal Mahallesi'nde annesiyle birlikte müstakil bir evde yaşayan Abdullah Şimşek (42), Adana Büyükşehir Belediyesine bağlı Adana Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden (ASKİ) gelen fatura karşısında şok oldu.

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BİR AYDA 9 KATI ARTIŞ!

Önceki aylarda 3 aylık su kullanımına 1084 TL ve daha sonra da aylık 500 ile 700 TL ödeyen Şimşek, sadece bir aylık faturanın 4 bin 500 TL gelmesi üzerine şaşkınlık yaşadı.

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"HAVUZUM OLSA BÖYLE BİR FATURA GELMEZDİ"

Yaşadığı mağduriyete tepki gösteren Abdullah Şimşek, "Bana hayatım boyunca böyle bir ASKİ faturası gelmedi, havuzum olsa böyle bir fatura gelmezdi. 500-700 TL arası sabit geliyordu, bilemedin 800-900 TL olsun aylık fatura geldiği oluyordu. 4 bin 500 TL neredeyse 1 yıllık faturama denk geliyor. Ben bu yaşıma kadar böyle bir şey görmedim. Bir annem bir ben varım, havuzum olsa bu kadar gelmez. Bunun bir çözüme kavuşmasını istiyoruz. Su sayacımın sağlam olduğunu söylemelerine rağmen yeni sayaç taktılar" ifadelerini kullandı.

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(İHA)

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
su fatura
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