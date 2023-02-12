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Bir bina bile yıkılmadı! TOKİ konutları depremde ayakta kaldı... Vatandaşlara yazı gitti: ‘Evlerinize girebilirsiniz’

12.02.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7,7 ve 7,6’lık iki depremler Kahramanmaraş başta olmak üzere çevre 10 ilde birçok binanın yıkılmasına yol açarak, 25 bine yakın vatandaşın hayatını kaybetmesine neden oldu. Ancak deprem felaketi yaşanan bölgedeki 134 bine yakın TOKİ konutları ayakta kaldı. Depremzede şehirlerin vali ve kaymakamlarına, TOKİ sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten yazı gönderildi.

Bir bina bile yıkılmadı! TOKİ konutları depremde ayakta kaldı... Vatandaşlara yazı gitti: ‘Evlerinize girebilirsiniz’

Kahramanmaraş’ta 9 saat ara ile peş peşe yaşanan ve bölgedeki 10 ilde çok büyük yıkımlara sebep olan iki depremin ardından Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) yaptığı binalarda hasar olup olmadığı merak konusu olmuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Hem eskilerde, hem yenilerde (TOKİ evleri) çok şükür büyük bir sorun yaşamadık. Hiçbir binamız yıkılmadı. Oturulabilir durumda" dedi. Bakanlık ayrıca 10 ilin valilik ve kaymakamlıklarına TOKİ konutları sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten yazı gönderdi.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre depremin yaşandığı 10 ilde TOKİ tarafından yapılan 133 bin 759 konut var. TOKİ bugüne kadar Kahramanmaraş'ta 5 bin 545, Hatay'da 8 bin 18, Gaziantep'te 27 bin 947, Adıyaman'da 7 bin 65, Adana'da 21 bin 154, Osmaniye'de 3 bin 323, Malatya'da 20 bin 605, Şanlıurfa'da 17 bin 261, Diyarbakır'da 20 bin 912 ve Kilis'te 1. 929 konut üretip hak sahiplerine teslim etmişti.

RADYE TEMEL AYAKTA TUTTU

9 saat arayla meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde depremlere rağmen TOKİ’nin ürettiği konutları ayakta kaldı. Barınma amaçlı binaların yanı sıra TOKİ’nin geliştirdiği projeler içerisinde okul, hastane, cami, kreş ve çarşı gibi sosyal donatıların da depremden büyük zarar görmemesi dikkat çekti. Uzmanlar, TOKİ yapımı binaların ayakta kalmasını; yükün zemine düzgün bir şekilde dağılmasını sağlayan, depreme dayanıklı radye temel üzerine kurulmasına bağlıyor.

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OTURULABİLİR DURUMDALAR

TOKİ'nin Gaziantep İslahiye ve Nurdağı'ndaki konutlarını vatandaşlara teslim etme hazırlığında olduğu da bildirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri, hasar tespit çalışmalarında TOKİ konutlarında hiçbir hasar olmadığını tespit etti. Bakanlık, 10 ilin valilik ve kaymakamlıklarına TOKİ konutları sakinlerinin evlerine girebileceğini belirten yazı gönderdi.

KİRALIK ARAYIŞLARI ARTTI

Osmaniye ve Adana’daki TOKİ konutlarının sakinleri, depremin ardından çok sayıda kişinin gelerek kiralık daire sorduğunu söyledi. Hamit Canpolat, “15 yıldır TOKİ’de oturuyorum. 7,4 şiddetinde sallandık. Bir yerinde tek çatlak yok. Sağlam olduğu için herkes gelip kiralık ev soruyor. Ama şu an burada kiralık ev yok” dedi. (Yenişafak)

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deprem TOKİ

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