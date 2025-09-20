Bir bir kapanıyorlar! Sermayeleri de eskisi gibi değil, artık yenisi gelmiyor 8 ayda 30 bine yaklaştı

Mali zorluklar bazı şirketlerinde iflasına neden olurken aynı zamanda üretime geçecek olan işletmelerin sayısını da azaltıyor. TOBB verilerine göre 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’de günde ortalama 349 işletme kurulurken, kapanan işletme sayısı 206 oldu. 8 ayda kurulan şirket sayısı %0.6 azalarak 71.224’e gerilerken kapanan şirket sayısı %11.1 artışla 18.482’ye yükseldi.

Şirket, kooperatif ve gerçek kişi işletmeleri dahil kurulan toplam işletme sayısı 8 ayda yüzde 1.05 artarak 82 bin 916’dan 83 bin 792’ye yükseldi.

Kapanan işletme sayısı ise yüzde 4.3 artarak 28 bin 172’den 29 bin 410’a yükseldi.

Aynı dönemde tasfiye edilen şirket sayısı ise yüzde 7.6’lık artışla 18 bin 730’dan, 20 bin 170’e çıktı.

Tasfiye edilenlerin de eklenmesiyle birlikte kapanan toplam işletme sayısı ise yüzde 5.7’lik artış ile 46 bin 904’ten 49 bin 580’e yükseldi.



İŞLETME SAYISI AZALIYOR

Ekonomim'in haberine göre, 8 aylık dönemde Türkiye’de günde ortalama 349 işletme kurulurken, kapanan işletme sayısı 206 oldu. Ağustos ayında ise kurulan şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticari işletmeleri dahil kurulan toplam işletme sayısı yüzde 0.16 azalarak 10 bin 742’den 10 bin 724’e geriledi.



SERMAYELERİ DE AZALIYOR

Aynı dönemde tasfiye edilen işletme sayısı ise yüzde 2.2 oranında azalarak 5 bin 898’den, 5 bin 768’e geriledi. Bu verilere göre ağustosta günde kurulan ortalama işletme sayısı 357 olurken, kapanan işletme sayısı 192 olarak hesaplandı. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayesi önceki aya göre yüzde 27.8 azalarak 39 milyar 924 milyon liradan, 28 milyar 821 milyon liraya geriledi.



Bu yıl Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı 4 bin 497 oldu. Bu şirketlerin toplam sermayesi 14 milyar 369 milyon lira iken bunun 11 milyar 375 milyon liraya karşılık gelen yüzde 79.2’si yabancı sermayeye ait.