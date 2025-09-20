FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Bir bir kapanıyorlar! Sermayeleri de eskisi gibi değil, artık yenisi gelmiyor 8 ayda 30 bine yaklaştı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Ocak-Ağustos dönemine ilişkin kurulan ve kapanan şirket sayısını açıkladı. Açıklanan verilere göre, günde ortalama 349 işletme kurulurken, kapanan işletme sayısı 206 oldu. 8 ayda kurulan şirket sayısı %0.6 azaldı. Ayrıca, Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayesi önceki aya göre yüzde 27.8 azaldı. İşte detaylar...

Bir bir kapanıyorlar! Sermayeleri de eskisi gibi değil, artık yenisi gelmiyor 8 ayda 30 bine yaklaştı
Ezgi Sivritepe

Mali zorluklar bazı şirketlerinde iflasına neden olurken aynı zamanda üretime geçecek olan işletmelerin sayısını da azaltıyor. TOBB verilerine göre 2025 yılı Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’de günde ortalama 349 işletme kurulurken, kapanan işletme sayısı 206 oldu. 8 ayda kurulan şirket sayısı %0.6 azalarak 71.224’e gerilerken kapanan şirket sayısı %11.1 artışla 18.482’ye yükseldi.

Bir bir kapanıyorlar! Sermayeleri de eskisi gibi değil, artık yenisi gelmiyor 8 ayda 30 bine yaklaştı 1

  • Şirket, kooperatif ve gerçek kişi işletmeleri dahil kurulan toplam işletme sayısı 8 ayda yüzde 1.05 artarak 82 bin 916’dan 83 bin 792’ye yükseldi.
  • Kapanan işletme sayısı ise yüzde 4.3 artarak 28 bin 172’den 29 bin 410’a yükseldi.
  • Aynı dönemde tasfiye edilen şirket sayısı ise yüzde 7.6’lık artışla 18 bin 730’dan, 20 bin 170’e çıktı.
  • Tasfiye edilenlerin de eklenmesiyle birlikte kapanan toplam işletme sayısı ise yüzde 5.7’lik artış ile 46 bin 904’ten 49 bin 580’e yükseldi.
    Bir bir kapanıyorlar! Sermayeleri de eskisi gibi değil, artık yenisi gelmiyor 8 ayda 30 bine yaklaştı 2

İŞLETME SAYISI AZALIYOR

Ekonomim'in haberine göre, 8 aylık dönemde Türkiye’de günde ortalama 349 işletme kurulurken, kapanan işletme sayısı 206 oldu. Ağustos ayında ise kurulan şirket, kooperatif ve gerçek kişi ticari işletmeleri dahil kurulan toplam işletme sayısı yüzde 0.16 azalarak 10 bin 742’den 10 bin 724’e geriledi.
Bir bir kapanıyorlar! Sermayeleri de eskisi gibi değil, artık yenisi gelmiyor 8 ayda 30 bine yaklaştı 3

SERMAYELERİ DE AZALIYOR

Aynı dönemde tasfiye edilen işletme sayısı ise yüzde 2.2 oranında azalarak 5 bin 898’den, 5 bin 768’e geriledi. Bu verilere göre ağustosta günde kurulan ortalama işletme sayısı 357 olurken, kapanan işletme sayısı 192 olarak hesaplandı. Ağustos ayında kurulan şirketlerin sermayesi önceki aya göre yüzde 27.8 azalarak 39 milyar 924 milyon liradan, 28 milyar 821 milyon liraya geriledi.
Bir bir kapanıyorlar! Sermayeleri de eskisi gibi değil, artık yenisi gelmiyor 8 ayda 30 bine yaklaştı 4

Bu yıl Ocak-Ağustos döneminde Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirket sayısı 4 bin 497 oldu. Bu şirketlerin toplam sermayesi 14 milyar 369 milyon lira iken bunun 11 milyar 375 milyon liraya karşılık gelen yüzde 79.2’si yabancı sermayeye ait.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Zenginlik formülü'nü açıkladı: Bunu yapan asla kaybetmez!'Zenginlik formülü'nü açıkladı: Bunu yapan asla kaybetmez!
Yeni bir banka kuruluyorYeni bir banka kuruluyor

Anahtar Kelimeler:
iflas para Konkordato sermaye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.