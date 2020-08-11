Bir Çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası! 11 Ağustos 2020 Gram altın son durum nedir?Bir Cumhuriyet altın ne kadar?

Geçtiğimiz hafta perşembe gününe kadar altının ons fiyatının tarihi rakamlar görmesinin ardından cuma günü itibari ile altın fiyatları düşmeye başladı. Altın fiyatları düşmeye devam eder mi araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Türkiye'de bayramdan dolayı yurt içi piyasalar tatil iken uluslararası piyasalar da hareketlilik devam ediyordu. Düğün genelgesinin yayımlanmasının ardından düğün yapacaklar anlık altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Özellikle yazın yapılan düğünler normalleşme ile birlikte sezonu açmış oldu. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? 11 Ağustos 2020 salı anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? Altın fiyatları yükselir mi? İşte detaylar… Bir çeyrek altın ne kadar? (11 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları) Çeyrek altın dün haftaya yatay seyirle 798,08 lira, gram altın ise düşey seviyede 475,94 lira, cumhuriyet altını da 3.284,00 liradan satılmaya başlanmıştı. Peki 11 Ağustos 2020 çeyrek altının fiyatları güne nasıl başladı? Kapalıçarşı’da güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları haberimizde…