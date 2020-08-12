Bir Çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası! 12 Ağustos 2020 Gram altın son durum nedir?Bir Cumhuriyet altın ne kadar?

Geçtiğimiz hafta perşembe gününe kadar altının ons fiyatının tarihi rakamlar görmesinin ardından cuma günü itibari ile altın fiyatları düşmeye başladı.Haftanın ilk günleri sert düşüşe devam eden altın bügün de büyük bir oranda düşüşle güne başladı.

Altın fiyatları düşmeye devam eder mi araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Türkiye'de bayramdan dolayı yurt içi piyasalar tatil iken uluslararası piyasalar da hareketlilik devam ediyordu. Düğün genelgesinin yayımlanmasının ardından düğün yapacaklar anlık altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Özellikle yazın yapılan düğünler normalleşme ile birlikte sezonu açmış oldu. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? 12 Ağustos 2020 çarşamba anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? Altın fiyatları yükselir mi? İşte detaylar…