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Bir Çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası haftayı nasıl kapattı?

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.08.2020 07:22 | Son Güncelleme

Bu hafta itibari ile sert düşüşe başlayan altının salı sabah tekrar yükselişe geçmesi yatırımcıları heyecanlandırdı. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu sorularına cevap arayan düğün sahipleri son günlerde altındaki fiyat artışından şikayetçi. Altın fiyatlarında son durum nasıl? Altın kuru haftayı nasıl kapattı?

Bir Çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası haftayı nasıl kapattı?

Geçtiğimiz hafta perşembe gününe kadar altının ons fiyatının tarihi rakamlar görmesinin ardından cuma günü itibari ile altın fiyatları düşmeye başladı.Haftanın ilk günleri sert düşüşe devam eden altın bu hafta çarşamba günü itibari ile tekrar yükselişe başladı. Peki altın haftayı nasıl bitirdi?

Altın fiyatları düşmeye devam eder mi araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Türkiye'de bayramdan dolayı yurt içi piyasalar tatil iken uluslararası piyasalar da hareketlilik devam ediyordu. Düğün genelgesinin yayımlanmasının ardından düğün yapacaklar anlık altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Özellikle yazın yapılan düğünler normalleşme ile birlikte sezonu açmış oldu. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? **Altın fiyatlarında son durum nasıl? Altın haftayı nasıl kapattı?

Bir çeyrek altın ne kadar? (15 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları)

Dün güne düşüşle başlayan çeyrek altın fiyatları, altının ons fiyatının hareketlenmesiyle tekrar dalgalandı.

Geçtiğimiz günlerde rekor seviyelere ulaşan altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altına düşerek haftayı 1.944,58 lira seviyesinde kapattı. Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla çeyrek altın satış fiyatı ise 760,31 lirayı gördü. Çeyrek altının alış fiyatı ise 742,94 lira olarak haftayı kapattı

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.

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Bir gram altın ne kadar?

Gram altın fiyatının, altının ons fiyatının tarihi zirveleri görmesinden sonra aniden sert düşüşünün ardından tekrar hareketlenmesi ile gram altın fiyatları da hareketlendi. Merkez Bankasının likidite hamlesinden sonra altın fiyatları düşüşe geçmişti. Çarşamba gününde tekrar hareketlenmeler olarak altın fiyatları güncellendi. Peki Kapalıçarşı'da çeyrek altın haftayı nasıl kapattı?

Altının ons fiyatındaki düşüşüne karşın dolar kurundaki düşüşle de dengelenen gram altın, bu haftayı satış fiyatı 465,02 liradan kapattı. Gram altının alış fiyatı ise Kapalıçarşı'da 464,34 lira olarak belirlendi.

15 Ağustos 2020 Cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatının düşüşü Cumhuriyet ve çeyrek altının da düşmesine neden oldu. Cumhuriyet altını haftayı dikey yönde kapattı. Bir Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.122,00 lira olurken bir Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 3.075,00 lira oldu.

Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.

Altın fiyatları düşer mi?

Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor.

CANLI ANLIK ALTIN KURU

Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.

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