Bir Çeyrek altın ne kadar? Kapalıçarşı canlı ve anlık altın piyasası haftayı nasıl kapattı?

Geçtiğimiz hafta perşembe gününe kadar altının ons fiyatının tarihi rakamlar görmesinin ardından cuma günü itibari ile altın fiyatları düşmeye başladı.Haftanın ilk günleri sert düşüşe devam eden altın bu hafta çarşamba günü itibari ile tekrar yükselişe başladı. Peki altın haftayı nasıl bitirdi?

Altın fiyatları düşmeye devam eder mi araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Türkiye'de bayramdan dolayı yurt içi piyasalar tatil iken uluslararası piyasalar da hareketlilik devam ediyordu. Düğün genelgesinin yayımlanmasının ardından düğün yapacaklar anlık altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Özellikle yazın yapılan düğünler normalleşme ile birlikte sezonu açmış oldu. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? **Altın fiyatlarında son durum nasıl? Altın haftayı nasıl kapattı?

Bir çeyrek altın ne kadar? (15 Ağustos 2020 güncel altın fiyatları)

Dün güne düşüşle başlayan çeyrek altın fiyatları, altının ons fiyatının hareketlenmesiyle tekrar dalgalandı.