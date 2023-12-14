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Bir eşik daha kırıldı! Türkiye'nin rezervleri tarihi zirveye çıktı: Risk priminde 34 ay sonra ilk

14.12.2023 14:52 | Son Güncelleme:
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Merkez Bankası rezervleri 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Kur korumalı Mevduat (KKM) hesapları 13,4 milyar TL düşüşle 10 haftanın en yavaş düşüşünü kaydetti. Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık risk primi 19 baz puan gerilemeyle 300 baz puanın altını test etti ve Şubat 2021'den bu yana ilk kez bu seviyeler görüldü.

Bir eşik daha kırıldı! Türkiye'nin rezervleri tarihi zirveye çıktı: Risk priminde 34 ay sonra ilk

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, Merkez Bankası rezervleri, Mayıs sonundan bu yana 42,9 milyar dolar artarak 141,4 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Haftalık toplam net portföy girişi 1 milyar 453,8 milyon dolarla 21 Temmuz 2017'den bu yana en yüksek seviyesinde gerçekleşti.

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KUR KORUMALI MEVDUAT’TA DÜŞÜŞ FRENE BASTI

Ekonomi yönetimi kur korumalı mevduatlarla ilgili birçok önlem açıklarken, kur korumalı mevduatlardaki düşüş hızındaki yavaşlama dikkat çekti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, 8 Aralık haftasında kur korumalı mevduatlar 13,4 milyar TL gerilemeyle 2,70 trilyon TL'ye geldi.

Böylelikle kur korumalı mevduatlarda 10 ayın en yavaş gerilemesi kaydedildi.

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RİSK PRİMİNDE ŞUBAT 2021’DEN BU YANA İLK KEZ

Öte yandan Türkiye'nin risk primindeki iyileşme devam ederken, aşağı yönlü bir eşik daha kırıldı.

Türkiye'nin 5 yıllık risk primi CDS 19 baz puan gerilemeyle 300 baz puanın altını test etti. Böylelikle risk primi Şubat 2021'den bu yana ilk kez 300 baz puanın altını test etti.

Mart 2021'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) başkanlık görevine Şahap Kavcıoğlu'nun atanmasının ardından risk priminde yükseliş kaydedilmiş ve ay sonunda risk primi 480 baz puanın üzerine tırmanmıştı.

Takip eden dönemde görece yatay bir seyir izleyen risk primi parasal gevşeme döneminin başlamasıyla yükseliş ivmesine girmiş ve Temmuz 2022'de 900 baz puana dayanmıştı.


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